Miami-Dade pone bajo lupa miles de solicitudes de permisos para personas con discapacidad

La oficina del recaudador de impuestos refiere que 11 personas fueron señaladas por participar en la obtención irregular de estos beneficios.

MIAMI.- El distintivo azul que cuelga del espejo retrovisor representa para muchas personas la posibilidad de acudir a una consulta médica, hacer una compra o completar una gestión cotidiana sin que una limitación física convierta el trayecto desde el estacionamiento en una barrera. Sin embargo, una auditoría en Miami-Dade reveló que ese derecho habría sido transformado en mercancía mediante certificaciones falsas e intermediarios dispuestos a venderlo.

La Oficina del Recaudador de Impuestos del condado examinó más de 75,000 solicitudes de estacionamiento para personas con discapacidad. Alrededor de 6,000 no superaron la evaluación final y otros miles de expedientes permanecen sujetos a verificación.

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Ese resultado no significa que todos los casos rechazados correspondan a delitos. Entre ellos puede haber documentación incompleta, errores administrativos o información que no logró validarse. Aquellos con posibles implicaciones penales son remitidos a la Sección de Corrupción Pública de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) para determinar si existen pruebas de falsificación u otras conductas ilícitas.

Los primeros hallazgos derivaron en la denominada Operación Estacionamiento Denegado y en el arresto de 11 personas señaladas por participar en la obtención irregular de estos beneficios. Las pesquisas continúan y las autoridades no descartan que aparezcan nuevos expedientes con indicios de actividad delictiva.

“Un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad no es un privilegio que se pueda comprar, falsificar o robar”, afirmó el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández. “Existe para las personas que realmente lo necesitan”.

El proceso de fiscalización comenzó como parte de un esfuerzo para reforzar los controles en las oficinas administradas por el condado y las agencias privadas autorizadas para tramitar matrículas. Las anomalías detectadas llevaron a los funcionarios a contrastar certificaciones médicas, firmas, datos de los solicitantes y antecedentes de los profesionales cuyos nombres aparecían en los formularios.

Un permiso por 200 dólares

Según MDSO, el presunto esquema incluía intermediarios que cobraban hasta 200 dólares por facilitar los papeles requeridos. Los interesados recibían formularios de discapacidad con firmas médicas aparentemente falsificadas y luego los presentaban ante una agencia para obtener un distintivo válido.

La Oficina del Sheriff indicó que algunos médicos negaron haber atendido o certificado a los beneficiarios incluidos en determinados expedientes. Otros documentos llevaban el nombre de un profesional retirado desde 2020 que falleció en 2025.

La supuesta firma del especialista confería al formulario apariencia de legitimidad. La identificación expedida por la agencia también era auténtica, pero habría sido conseguida a partir de información fraudulenta. Esa diferencia explica por qué el engaño podía pasar inadvertido ante un agente de estacionamiento: la tarjeta no era necesariamente una imitación, aunque los datos empleados para conseguirla fueran falsos.

Cinco de los detenidos habrían entregado certificaciones que los describían como legalmente ciegos o incapaces de caminar más de 200 pies debido a una limitación física. De acuerdo con las pesquisas, la rúbrica atribuida al médico fallecido no coincidía con la registrada en documentos estatales.

Las autoridades identificaron a los arrestados como Ryan Carbonell, Roberto López, Jorge Yanes, Irene Oria, Juan Aristizábal, Rafael Brito Díaz, Kristina Drobachevskaia, Alexander Campo, Camilo Padilla, Lianne Quintero y Etian Vila. Las acusaciones deberán resolverse en los tribunales y ninguno debe ser considerado culpable mientras no exista una sentencia.

Más que un espacio de estacionamiento

El uso indebido de estos distintivos no se reduce a conseguir un lugar más cercano a la entrada de un establecimiento. Cada tarjeta utilizada de manera irregular puede privar de un espacio accesible a alguien con dificultades para caminar, que depende de una silla de ruedas o necesita suficiente amplitud para subir y bajar de su vehículo.

También permite aprovechar gratuitamente determinadas áreas públicas. La legislación de Florida establece que un automóvil que transporte al titular puede permanecer sin pagar hasta cuatro horas en un parquímetro situado en la vía pública, salvo que una normativa local amplíe ese plazo. La exención no se aplica cuando el beneficiario no viaja en el vehículo.

El abuso, por tanto, perjudica a quienes dependen de esas facilidades y puede ocasionar pérdidas económicas para las ciudades. Fernández señaló que los ingresos por estacionamiento en Coral Gables habían disminuido 34%, situación que relacionó con la utilización irregular de las tarjetas.

“Esto no se trata simplemente de un pedazo de plástico colgado de un espejo retrovisor”, advirtió la alguacil de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz. “Estos permisos existen porque las personas más vulnerables de nuestra comunidad los necesitan en su vida diaria”.

Quién puede obtenerlo

La ley de Florida permite conceder una autorización permanente, con una vigencia máxima de cuatro años, a quienes padecen una limitación prolongada de movilidad. Desde julio de 2026 también contempla una modalidad de por vida para las personas certificadas con una discapacidad permanente debido a una amputación o pérdida de una extremidad y que requieran el beneficio por esa condición.

Quienes presentan impedimentos temporales pueden recibir una tarjeta válida durante el periodo establecido por el profesional que los certifica, sin exceder seis meses. Su costo es de 15 dólares.

El trámite debe incluir una certificación emitida por un especialista autorizado. El formulario advierte tanto al solicitante como al profesional que proporcionar deliberadamente información falsa constituye un delito menor de primer grado, sancionable con hasta un año de cárcel, una multa de 1,000 dólares o ambas penas.

La normativa también prohíbe utilizar la identificación perteneciente a otra persona cuando su titular no está siendo transportado en el automóvil. Esa conducta constituye un delito menor de segundo grado. Los agentes policiales y funcionarios encargados de hacer cumplir las regulaciones pueden confiscar cualquier tarjeta obtenida fraudulentamente, utilizada sin autorización, vencida, reportada como perdida o robada, deteriorada o carente de un número de identificación.

Una segunda condena por uso ilegal puede impedir que el responsable solicite otra durante cuatro años. Además, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida debe revisar periódicamente sus registros, compararlos con certificados de defunción e invalidar aquellos pertenecientes a fallecidos.

Una revisión todavía abierta

La cantidad de expedientes que no pasaron el examen muestra la vulnerabilidad de un sistema que depende, en buena medida, de la autenticidad de las constancias entregadas. No obstante, será el análisis individual de cada caso el que determine si hubo un delito, un error subsanable o alguna irregularidad sin consecuencias penales.

La Oficina del Recaudador de Impuestos continuará evaluando trámites activos y cerrados, mientras MDSO analiza los remitidos por posibles conductas criminales.

“Más de 6,000 solicitudes que no superaron la auditoría demuestran por qué era necesaria esta revisión”, sostuvo Fernández. “Se trata de proteger la integridad del programa y a los residentes para quienes fue creado”.

El alcance final del posible fraude aún está por establecerse. Por el momento, el caso expone cómo una certificación médica falsificada puede convertirse en un distintivo oficial y, después, en un espacio arrebatado a quien verdaderamente lo necesita.