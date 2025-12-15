lunes 15  de  diciembre 2025
EDUCACIÓN

Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

El superintendente Howard Hepburn presentó la lista definitiva de planteles que cerrarán sus puertas debido a un déficit presupuestario de 94 millones de dólares

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward.&nbsp;

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward. 

BCPS
Por Daniel Castropé

MIAMI. – El superintendente del Distrito de Escuelas Públicas del Condado Broward, Dr. Howard Hepburn, oficializó la recomendación de clausurar siete centros educativos y reconfigurar otros tres planteles para el ciclo escolar 2026-2027.

La decisión responde a una severa crisis financiera derivada de la caída en la inscripción estudiantil, situación que genera un déficit de 94 millones de dólares y obliga a la autoridad escolar a ejecutar medidas de austeridad bajo la iniciativa "Redefiniendo Nuestras Escuelas".

Lee además
José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile
Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Plan de clausura y consolidación

La propuesta formal detalla el cierre o consolidación de cuatro escuelas primarias, dos secundarias y un centro alternativo. Según el plan, los cambios entrarán en vigor en el año escolar 2026-27.

Entre las escuelas primarias afectadas figura Sunshine Elementary en Miramar, cuyos alumnos pasarán a Fairway Elementary. En Pembroke Pines, Palm Cove Elementary distribuirá su matrícula entre Lakeside y Pine Lakes, mientras que Panther Run se integrará con Chapel Trail y Silver Palms.

Por su parte, North Fork Elementary en Fort Lauderdale repartirá a sus estudiantes entre cuatro planteles vecinos: Croissant Park, Dr. Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y Walker Elementary.

El nivel secundario también sufrirá cambios significativos. Bair Middle School en Sunrise cerrará sus puertas y transferirá a sus alumnos a Westpine Middle.

De igual forma, Plantation Middle se consolidará con Plantation High School, institución que ampliará su oferta educativa para abarcar los grados del 6 al 12.

Finalmente, la escuela alternativa Seagull Alternative High School trasladará sus operaciones al Whiddon-Rogers Education Center.

Adicionalmente, el plan contempla ajustes de límites que impactarán a estudiantes de Walter C. Young Middle y Charles W. Flanagan High, además de la transformación de Hallandale High en una escuela magnet de cuatro días a la semana.

Déficit y éxodo estudiantil

El contexto económico del distrito, el sexto más grande de Estados Unidos con 236.000 estudiantes, es presentado como crítico.

La oficina del superintendente escolar reportó una pérdida de 10.000 alumnos solo en el último año y proyecta una disminución adicional de 25.000 en el próximo lustro. De hecho, en estos momentos las escuelas públicas de Broward operan con 50.000 asientos vacíos.

Numerosos padres expresaron su angustia ante la pérdida de instituciones que consideran pilares del vecindario.

La decisión final recae ahora sobre la Junta Escolar, que se reunirá en sesión especial el 21 de enero para aceptar, rechazar o modificar estas recomendaciones.

De aprobarse, la notificación oficial llegará a las familias el 22 de enero, lo que marcará el inicio de una transición histórica para la educación en el condado vecino de Miami-Dade.

Temas
Te puede interesar

El precio de la gasolina en Florida baja a $2.81 por galón, el nivel más bajo desde 2021, según AAA

Nuevo comisionado del Distrito 3: "Debe cesar el circo político" en el ayuntamiento de Miami

Más apagones en Cuba, nuevas averías elevan aún más el déficit de generación de electricidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en la 46.ª gala de los Kennedy Center Honors en el Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, D. C., el 3 de diciembre de 2023.  
SUCESOS

Arrestan a hijo como principal sospechoso en asesinato de sus padres Rob y Michele Reiner

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
Según su portavoz

María Corina Machado padece una fractura vertebral desde su agitada salida de Venezuela

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
TRIUNFO ELECTORAL

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Local donde ocurrieron los hechos, localizado en el 968 SW 8th Street, de La Pequeña Habana.
SUCESO

Mujer muere tras quedar atrapada en congelador de una tienda Dollar Tree en Miami

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
Narcotráfico

Trump clasifica el fentanilo como "arma de destrucción masiva" y una amenaza a la seguridad nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
1.10 billones de dólares, con un pago único de $503.4 millones se juegan en la lotería del Powerball para hoy.
ATENCIÓN

Powerball pone a soñar a millones con un premio histórico que podría caer en Navidad

Dr. Howard Hepburn, superintendente de Escuelas Públicas del Condado de Broward. 
EDUCACIÓN

Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,  Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Rafael Pineyro, concejal de Doral.
HASTA 3.000 DÓLARES

Doral estrena programa de subsidio para familias con necesidades económicas