Crisis financiera obliga al cierre de siete escuelas públicas en el condado Broward

MIAMI. – El superintendente del Distrito de Escuelas Públicas del Condado Broward, Dr. Howard Hepburn, oficializó la recomendación de clausurar siete centros educativos y reconfigurar otros tres planteles para el ciclo escolar 2026-2027.

La decisión responde a una severa crisis financiera derivada de la caída en la inscripción estudiantil, situación que genera un déficit de 94 millones de dólares y obliga a la autoridad escolar a ejecutar medidas de austeridad bajo la iniciativa "Redefiniendo Nuestras Escuelas".

Plan de clausura y consolidación

La propuesta formal detalla el cierre o consolidación de cuatro escuelas primarias, dos secundarias y un centro alternativo. Según el plan, los cambios entrarán en vigor en el año escolar 2026-27.

Entre las escuelas primarias afectadas figura Sunshine Elementary en Miramar, cuyos alumnos pasarán a Fairway Elementary. En Pembroke Pines, Palm Cove Elementary distribuirá su matrícula entre Lakeside y Pine Lakes, mientras que Panther Run se integrará con Chapel Trail y Silver Palms.

Por su parte, North Fork Elementary en Fort Lauderdale repartirá a sus estudiantes entre cuatro planteles vecinos: Croissant Park, Dr. Martin Luther King Jr., Thurgood Marshall y Walker Elementary.

El nivel secundario también sufrirá cambios significativos. Bair Middle School en Sunrise cerrará sus puertas y transferirá a sus alumnos a Westpine Middle.

De igual forma, Plantation Middle se consolidará con Plantation High School, institución que ampliará su oferta educativa para abarcar los grados del 6 al 12.

Finalmente, la escuela alternativa Seagull Alternative High School trasladará sus operaciones al Whiddon-Rogers Education Center.

Adicionalmente, el plan contempla ajustes de límites que impactarán a estudiantes de Walter C. Young Middle y Charles W. Flanagan High, además de la transformación de Hallandale High en una escuela magnet de cuatro días a la semana.

Déficit y éxodo estudiantil

El contexto económico del distrito, el sexto más grande de Estados Unidos con 236.000 estudiantes, es presentado como crítico.

La oficina del superintendente escolar reportó una pérdida de 10.000 alumnos solo en el último año y proyecta una disminución adicional de 25.000 en el próximo lustro. De hecho, en estos momentos las escuelas públicas de Broward operan con 50.000 asientos vacíos.

Numerosos padres expresaron su angustia ante la pérdida de instituciones que consideran pilares del vecindario.

La decisión final recae ahora sobre la Junta Escolar, que se reunirá en sesión especial el 21 de enero para aceptar, rechazar o modificar estas recomendaciones.

De aprobarse, la notificación oficial llegará a las familias el 22 de enero, lo que marcará el inicio de una transición histórica para la educación en el condado vecino de Miami-Dade.