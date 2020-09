Esta vez Giménez es mucho más cauteloso que cuando anunció la primera reapertura en mayo, cuando el condado no registraba aún una tasa de positividad por debajo del 10%, como aconseja el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), para establecer la llamada “nueva normalidad”.

De hecho, Giménez se apresta a conversar con asesores y médicos especialistas sobre la reapertura de ciertos locales, como cines o teatros, “para determinar los detalles, las restricciones, que podrán prevenir otro rebrote del virus”, anticipó Giménez.

“Las cifras de COVID-19 han mejorado significativamente en el último mes”, resaltó el alcalde. “Todo se mueve en la dirección correcta, desde el descenso estable de la tasa de resultados positivos, hasta la disminución del número de pacientes hospitalizados", añadió.

De 3.200 y tantos que se reportaron a diario hace un mes y medio, hoy denota una cifra más o menos estable sobre los 300 contagios por día, mientras las hospitalizaciones han disminuido de 1.900 a 500 admisiones, según el reporte diario condal.

En efecto, Miami-Dade reporta hoy una tasa de positividad de 5.76% en los últimos 14 días, lo que significa una extraordinaria merma de nuevos casos, cuando hace apenas un mes y medio se reportaba más de 20%.

“Como siempre”, recalcó el alcalde, “seguimos lo que dice la ciencia sobre este virus mortal, para determinar cómo mantener a nuestra comunidad saludable. Hablamos con los expertos médicos locales, quienes nos darán la posibilidad de decidir cuáles restricciones podemos suavizar de forma segura”, aseveró.

Vale recordar que Miami-Dade ha sido el condado de Florida más afectado por la pandemia, incluso el segundo con mayor cantidad de casos en el país, según la respetada Johns Hopkins University of Medicine, solo superado por Los Ángeles, en California.

Hasta el momento, Miami-Dade ha acumulado 164.086 contagios y 2.880 fallecimientos, desde que comenzó la pandemia en marzo.

Escuelas

Entre tanto, la autoridad escolar de Miami-Dade, que atiende a más de 345.000 alumnos, analiza la posibilidad de reabrir las escuelas en octubre, tras un tumultuoso comienzo de clases a distancia, debido a dificultades en la red de Internet y varios ataques cibernéticos.

“Vamos a tener una reunión especial con la junta, en la que se discutirá este asunto”, comunicó el superintendente escolar, Alberto Carvalho.

En realidad, Carvalho y miembros de la Junta Escolar indicaron hace un mes que esperarían a que la tasa de positividad bajara del 10% y que el 30 de septiembre se llevaría a cabo una reevaluación de las condiciones de la pandemia “para decidir si se reabren las escuelas o se continúa la enseñanza a distancia”.

Broward

En el vecino condado Broward sucede algo similar. "No vamos a reabrir bares", aseguró Dale Holness. "No en Broward, no en este momento", recalcó.

El alcalde de Broward señaló que aplicar la llamada fase 2 “no significa hacer muchos cambios” en su condado, pero anticipó que comenzará “a considerar la reapertura de más negocios y agregar algunas actividades públicas”.

En Broward el curso escolar comenzó hace tres semanas, también a distancia, y el 22 de septiembre la junta escolar del condado analizará cuándo debe reabrir las escuelas.

Broward suma 74.434 contagiados y 1.280 decesos, también desde que comenzó la pandemia en marzo.

Monroe

El condado Monroe, donde se encuentran Los Cayos, reabre las escuelas el lunes 14 de septiembre.

Allí la pandemia ha sido más condescendiente: 1.779 contagios y 20 fallecimientos.