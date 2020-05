Horas antes los alcaldes de Miami, Miami Beach, North Bay Village, Doral, Miami Gardens, Hialeah y Village of Key Biscayne se ponían de acuerdo para asumir sus respectivas normas.

City of Coral Gables también anunciaba su propio plan de reapertura, muy similar al que presenta el Condado Miami-Dade, con la mira en el lunes 18 de mayo.

Deseoso de “reabrir” la economía, aun cuando el índice de pruebas y positivos continúa por encima del 10% recomendado por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el alcalde Giménez aseguró que "esta planificación está hecha con la estrecha colaboración de médicos expertos médicos y otras entidades, que detallamos en el informe".

De esta manera, se dictarían las limitaciones de aforo, o cantidad de personas a atender, que sería autorizado en cada establecimiento comercial, así como medidas especiales para barberías, salones de belleza, centros de trabajo y oficinas que convoquen a sus empleados a trabajar.

No obstante, a pesar de la anunciada reapertura, las playas permanecerían cerradas, y para ello se citan los problemas que surgieron en varios balnearios, como Naples, donde la gente no obedeció la orden de distanciamiento físico.

Jurisdicciones

Como muchos otros puntos de inflexión, incluso cuando comenzó la pandemia de coronavirus en marzo, hay diferencias entre las decisiones tomadas por Giménez y los alcaldes municipales, lo que conlleva a un mosaico de políticas y una serie de confusiones que no resultan fáciles de comprender.

Por ello, y éste parece ser el punto más llamativo, las municipalidades podrían “mantener restricciones más estrictas”, como no reabrir restaurantes, ni barberías ni salones de belleza o simplemente demorar la convocatoria a la “reapertura” de Miami-Dade.

Miami Beach planea reabrir unas 600 tiendas minoristas, 18 museos y 141 peluquerías, salones de belleza y uñas el miércoles 20 de mayo.

La segunda fase propuesta por Miami Beach daría luz verde a más de 850 restaurantes y terrazas para reabrir el 27 de mayo. Incluso cerrarían ciertas calles para permitir mesas adicionales en el exterior que cumplirían la medida de seis pies de distanciamiento físico.

City of Miami, que es la ciudad cabecera del condado Miami-Dade, donde se concentra la mayor cantidad de locales comerciales, también plantea retardar la “reapertura” para tiendas minoristas y ciertos parques públicos para el 20 de mayo y restaurantes siete días después, también el 27 de mayo.

“La realidad es que la gente quiere trabajar”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el comisionado de Miami Manolo Reyes.

“El golpe económico ha sido muy duro. Miles de desempleados. Pero también me preocupa que no se cumplan las medidas de sanidad y volvamos atrás en esta batalla contra el coronavirus”, declaró el legislador municipal.

Y añadió: "No es lógico mantener restaurantes cerrados en Miami y al cruzar la calle (a otro municipio) encontrarlos abiertos", recalcó.

“Sí, es un riesgo grande. Ya veremos cómo lo hacemos para hacer cumplir las normas”, subrayó.

Participación

Desde el comienzo de la pandemia se creó el eslogan ‘Estamos juntos en esto’, en franca alusión a la necesidad de juntar todos los esfuerzos, tanto sanitarios, gubernamentales como participación ciudadana.

Y es precisamente en la participación ciudadana donde radica el peso mayor. “Si no cumplimos las normas. Si nos creemos libres de hacer lo que nos venga en gana y no mantenemos la distancia física en lugares públicos o no nos cubrimos la nariz y la boca como es debido, estaríamos cometiendo la gran estupidez de nuestras vidas”, declaró Sam Miller, profesor de Sociología de Florida State University, en Tallahassee.