RECONOCIMIENTO

Miami entrega Llave de la Ciudad a Rosa María Payá por su defensa de la libertad en Cuba

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Francis Suárez, el comisionado Miguel Ángel Gabela y el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández.

Dariel Fernández, Rosa Payá, Francis Suárez y Miguel Ángel Gabela durante la ceremonia de entrega. 

Dariel Fernández se dirige a Rosa María Payá al recibir el reconocimiento.

Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.— En un acto cargado de simbolismo político y respaldo a la lucha por los derechos humanos en Cuba, la Ciudad de Miami entregó el pasado lunes 8 de diciembre, la Llave de la Ciudad a la activista Rosa María Payá, una de las voces más influyentes del movimiento prodemocrático cubano.

La ceremonia estuvo encabezada por el alcalde Francis Suárez, el comisionado Miguel Ángel Gabela y el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quienes resaltaron la valentía de Rosa María Payá y su compromiso con la denuncia constante de los abusos del régimen cubano ante organismos internacionales, gobiernos democráticos y foros globales.

Payá, directora de la plataforma Cuba Decide, ha dedicado más de una década a impulsar un cambio político real en la Isla mediante un proceso de transición democrática, libre de imposiciones del Estado comunista. Su activismo, que combina diplomacia internacional, presión ciudadana y documentación sistemática de violaciones de derechos humanos, la ha convertido en un referente para la diáspora cubana y para defensores de la libertad plena en América Latina y Europa.

El reconocimiento también rindió homenaje al legado de su padre, Oswaldo Payá, líder del Proyecto Varela y una de las figuras más destacadas del movimiento opositor cubano, fallecido en 2012 en circunstancias aún cuestionadas por entidades de derechos humanos en todo el mundo.

Durante el acto, las autoridades municipales reiteraron que Miami se mantiene firme del lado de quienes enfrentan a la dictadura cubana y luchan por un futuro distinto para la Isla. “La causa de la libertad de Cuba es parte esencial del compromiso de esta ciudad”, señaló la administración local.

La entrega de la Llave de la Ciudad simboliza el respaldo de Miami a la resistencia cívica del pueblo cubano y reconoce el trabajo incansable de Rosa María Payá por mantener viva la denuncia contra un régimen que, según ha reiterado, “le ha negado por décadas la dignidad, los derechos y la voz a los ciudadanos”.

La Llave de la Ciudad es un reconocimiento simbólico que otorgan muchas ciudades del mundo para honrar a personas, grupos u organizaciones que han realizado contribuciones destacadas a la comunidad o han tenido un impacto positivo en la sociedad. Aunque no otorga privilegios legales, representa un gesto de respeto, admiración y bienvenida, reconociendo públicamente el valor y la labor de quienes reciben este honor.

