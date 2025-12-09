Federación Cubana exige contratos Sub-18 con altos derechos de formación

Documento en el que aparece las nuevas reglas de la FCB sobre los peloteros cubanos

Un documento atribuido a la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) establece la firma de contratos a jugadores de la categoría Sub-18 , donde la federación se reconoce como titular de los “Derechos de Formación” del atleta a lo largo de su trayectoria profesional.

El contrato se firma entre la FCBS, el deportista menor de edad y sus representantes legales.

Derechos federativos valorados en hasta 10 millones

El texto contractual precisa que esos derechos estarían valorados hasta en 10 millones de dólares estadounidenses, monto que aparece expresamente detallado en la primera página, según el documento difundido.

Embed - Pelota Cubana on Instagram: " Según documentos oficiales obtenidos por Pelota Cubana USA, la FCB obliga a los peloteros sub-18 en Cuba a firmar un contrato donde la propia Federación se adjudica derechos sobre TODA la carrera del jugador… incluso antes de que el muchacho llegue a ser mayor de edad. Lo más grave: ese contrato fija que la FCB tiene derecho a cobrar hasta 10 millones de dólares por la “formación” del atleta durante su carrera profesional. Diez millones… firmados por un menor. En pocas palabras: la FCB convierte a cada prospecto en una ficha bajo su control, decide su futuro deportivo y se impone como “agente obligatorio” en cualquier negociación internacional. Eso no es desarrollo… es abuso. La FCB ata a los jóvenes desde los 16 o 17 años con contratos que ningún país del mundo permitiría y que definen su camino mucho antes de que su carrera realmente empiece. Una vez más, quienes deberían impulsar el talento terminan frenándolo, limitándolo y condicionándolo… mientras el sueño del pelotero queda en segundo plano. La pregunta es dura: ¿cómo puede una Federación que dice “proteger al atleta” justificar un contrato que le impone 10 millones de dólares a un menor y lo obliga a entregar su futuro desde adolescente?" View this post on Instagram

La Federación puede actuar como agente internacional

El documento indica que, si el jugador desarrolla carrera en el extranjero, la FCBS puede representarlo en negociaciones internacionales, incluyendo acuerdos con clubes profesionales fuera de la isla.

Firma antes de la mayoría de edad

El material establece que estos acuerdos se firman cuando el atleta aún es menor, con autorización de sus representantes legales, dando a la Federación capacidad de intervenir en decisiones deportivas y contractuales.---

Aplicación a peloteros juveniles

La terminología contractual define al jugador como “Atleta en Formación”, señalando que estos documentos se aplican específicamente a categorías juveniles dentro del sistema deportivo cubano.

El archivo fue dado a conocer por el portal Pelota Cubana USA, que publicó imágenes del documento y aseguró que se trata de un formulario oficial utilizado en el sistema de béisbol de la isla.