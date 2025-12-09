martes 9  de  diciembre 2025
Beisbol

Federación Cubana exige contratos Sub-18 con altos derechos de formación

Un documento revelado por Pelota Cubana USA muestra que la Federación Cubana de Béisbol exige a jugadores Sub-18 firmar acuerdos con derechos de formación estimados hasta en 10 millones de dólares durante su carrera profesional.

Documento en el que aparece las nuevas reglas de la FCB sobre los peloteros cubanos&nbsp;

Documento en el que aparece las nuevas reglas de la FCB sobre los peloteros cubanos 

Pelota Cubana USA
Por Pedro Felipe Hernández

Un documento atribuido a la Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) establece la firma de contratos a jugadores de la categoría Sub-18, donde la federación se reconoce como titular de los “Derechos de Formación” del atleta a lo largo de su trayectoria profesional.

El contrato se firma entre la FCBS, el deportista menor de edad y sus representantes legales.

Lee además
Imagen referencial. 
OPINIÓN

¿Cuán afro y cuán europea es la música cubana?
Premio Editorial El Ataje 2025.
LETRAS

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Derechos federativos valorados en hasta 10 millones

El texto contractual precisa que esos derechos estarían valorados hasta en 10 millones de dólares estadounidenses, monto que aparece expresamente detallado en la primera página, según el documento difundido.

Embed - Pelota Cubana on Instagram: " Según documentos oficiales obtenidos por Pelota Cubana USA, la FCB obliga a los peloteros sub-18 en Cuba a firmar un contrato donde la propia Federación se adjudica derechos sobre TODA la carrera del jugador… incluso antes de que el muchacho llegue a ser mayor de edad. Lo más grave: ese contrato fija que la FCB tiene derecho a cobrar hasta 10 millones de dólares por la “formación” del atleta durante su carrera profesional. Diez millones… firmados por un menor. En pocas palabras: la FCB convierte a cada prospecto en una ficha bajo su control, decide su futuro deportivo y se impone como “agente obligatorio” en cualquier negociación internacional. Eso no es desarrollo… es abuso. La FCB ata a los jóvenes desde los 16 o 17 años con contratos que ningún país del mundo permitiría y que definen su camino mucho antes de que su carrera realmente empiece. Una vez más, quienes deberían impulsar el talento terminan frenándolo, limitándolo y condicionándolo… mientras el sueño del pelotero queda en segundo plano. La pregunta es dura: ¿cómo puede una Federación que dice “proteger al atleta” justificar un contrato que le impone 10 millones de dólares a un menor y lo obliga a entregar su futuro desde adolescente?"
View this post on Instagram

La Federación puede actuar como agente internacional

El documento indica que, si el jugador desarrolla carrera en el extranjero, la FCBS puede representarlo en negociaciones internacionales, incluyendo acuerdos con clubes profesionales fuera de la isla.

Firma antes de la mayoría de edad

El material establece que estos acuerdos se firman cuando el atleta aún es menor, con autorización de sus representantes legales, dando a la Federación capacidad de intervenir en decisiones deportivas y contractuales.---

Aplicación a peloteros juveniles

La terminología contractual define al jugador como “Atleta en Formación”, señalando que estos documentos se aplican específicamente a categorías juveniles dentro del sistema deportivo cubano.

El archivo fue dado a conocer por el portal Pelota Cubana USA, que publicó imágenes del documento y aseguró que se trata de un formulario oficial utilizado en el sistema de béisbol de la isla.

Temas
Te puede interesar

Edwin Díaz firma con Dodgers y establece un nuevo récord histórico para relevistas en MLB

Justicia Dominicana pide un nuevo juicio al grandeliga Wander Franco

Red Bull confirma que Helmut Marko dejará sus funciones a finales de 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa