Miami RedHawks (Ohio) sorprende en el March Madness 2026 y avanza tras vencer a SMU

Eian Elmer #0 de los RedHawks de Miami (OH) celebra después de una clavada durante la segunda mitad contra los Mustangs SMU en el primer partido del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA 2026 en el UD Arena el 18 de marzo de 2026 en Dayton, Ohio.

El NCAA Tournament 2026 ya empieza a regalar sorpresas, y una de las más destacadas la protagonizó Miami RedHawks , que derrotó 89-79 a SMU Mustangs en el First Four.

Con esta victoria, Miami (Ohio) logra su primer triunfo en el torneo desde 1999, marcando un momento histórico para el programa.

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Eian Elmer lidera una actuación brillante

El gran protagonista del encuentro fue Eian Elmer, quien firmó 23 puntos y lideró la ofensiva de los RedHawks en un partido clave.

Miami mostró una gran efectividad desde el perímetro, anotando 16 triples, incluidos 10 en la primera mitad, una cifra que marcó la diferencia en el desarrollo del juego.

La racha decisiva que cambió el partido

El partido se mantuvo igualado hasta la segunda mitad, cuando SMU lideraba 49-48. Sin embargo, Miami reaccionó con una impresionante racha de 15-1, que rompió el encuentro.

En ese tramo fue clave el aporte del islandés Almar Atlason, quien conectó dos triples consecutivos que impulsaron la ventaja a doble dígito.

SMU luchó, pero no pudo remontar ante Miami

A pesar del esfuerzo, SMU no logró revertir el marcador.

Jaden Toombs lideró a los Mustangs con 20 puntos, mientras que Jaron Pierre aportó 18.

El equipo logró reducir la diferencia a siete puntos en el tramo final, pero el impulso de Miami fue demasiado fuerte.

Próximo reto: Tennessee

Con este triunfo, Miami (Ohio) avanza para enfrentarse al sembrado número 6, Tennessee Volunteers, en la siguiente ronda del torneo.

Será una prueba mucho más exigente, pero los RedHawks llegan con confianza y la motivación de seguir escribiendo su historia de Cenicienta.

(Ohio) ya es una de las grandes historias del March Madness 2026. Su combinación de efectividad, carácter y talento joven los convierte en un rival peligroso para cualquiera.

El camino apenas comienza, pero los RedHawks ya demostraron que están listos para soñar en grande.