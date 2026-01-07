Miami ratifica apoyo a intervención en Venezuela y alerta sobre represalias de grupos terroristas

MIAMI. - Representantes del exilio venezolano y autoridades locales se congregaron este miércoles para oficializar el respaldo de la Ciudad de Miami a la reciente operación militar estadounidense que forzó la salida de Nicolás Maduro del poder.

Durante el encuentro, los líderes delinearon los desafíos inmediatos para la nación sudamericana, entre los que destacaron la integridad física de los presos políticos y la urgencia de convocar comicios libres bajo la supervisión de Washington.

Respaldo institucional y llamado a la unidad

La jornada tuvo lugar en el Ayuntamiento de Miami, donde el comisionado Ralph ‘Rafael’ Rosado enfatizó la importancia de la colaboración entre la comunidad local y el gobierno federal para consolidar el cambio.

Rosado agradeció las acciones decisivas tomadas desde la Casa Blanca para desarticular la estructura criminal del chavismo.

"Queremos darle las gracias al presidente Trump por la presión que están poniendo, por las cosas que se han hecho por sacar al narcotraficante y dictador Maduro del país", declaró el legislador.

Asimismo, el comisionado subrayó la necesidad de mantener la cohesión social en el sur de la Florida durante este periodo de transición: "Tenemos que luchar juntos, ayudarnos uno al otro; solamente juntos sería posible conseguir estos cambios".

Efecto dominó en el hemisferio

Por su parte, Gustavo Garagorry, presidente del Venezuelan American Republican Club, interpretó la caída de Maduro como el primer paso de una estrategia más amplia de liberación regional.

Garagorry destacó el rol fundamental del liderazgo estadounidense en el éxito de la operación y proyectó el impacto de este suceso sobre otras autocracias del continente.

"Esto es solamente el comienzo, apenas estamos viendo la luz. Primero Venezuela, después iremos por Cuba y Nicaragua por su libertad", señaló.

Negociaciones de alto nivel y amenaza terrorista

En un tono de alerta, Jorge Jaen, directivo de la organización republicana, ofreció detalles sobre la compleja situación en el terreno.

Jaen reveló la existencia de canales diplomáticos activos para asegurar una transición ordenada y puso en contexto gestiones específicas para avanzar en la democratización de Venezuela.

"Acabamos de recibir información de que Marco Rubio está teniendo conversaciones con la presidenta ilegítima de Venezuela para buscar la manera que haya elecciones nuevas en Venezuela", aseguró Jaen.

Sin embargo, el directivo advirtió sobre peligros inminentes debido a la presencia de actores extranjeros hostiles que buscan venganza tras la operación militar.

"Nos hemos enterado de que hay un grupo de milicia, que son personas que fueron entrenadas por grupos iraníes y por Hezbolá, que están en las calles armados tratando de buscar a las personas que dieron la información a los americanos para poder asesinarlos", sentenció con preocupación.

Anhelo del retorno y libertad

Por su parte, el activista Kennedy Bolívar resaltó que la normalización de Venezuela es clave para la seguridad de todo el continente. Bolívar hizo hincapié en el drama humano que ha separado a millones de familias y la situación crítica de quienes permanecen encarcelados injustamente.

"Primero que nada hay que estabilizar Venezuela, porque estabilizar Venezuela creo que será estabilizar la región", comentó el activista.

Bolívar concluyó su intervención tras recordar el objetivo final de la lucha democrática: "Que los venezolanos regresemos a casa y que los presos políticos consigan su libertad, es el mayor anhelo de todos los que estamos fuera y los que están dentro".