Miami se rinde ante "Aída": la comedia que marcó una generación vuelve a brillar

Paco León a su paso por la alfombra roja de la premier en Miami.

El público presente disfruta de un momento de intercambio con los protagonistas del evento.

Los actores de Aida y vuelta dialogan con los presentes sobre sus impresiones del filme.

Canco Rodríguez, Carmen Machi y Paco León posan para la prensa en la alfombra roja de la premier.

MIAMI.- Hay estrenos que son más que una película. Son, en realidad, un reencuentro. Una conversación pendiente entre el público y unos personajes que parecían haberse quedado viviendo en la memoria colectiva. Así se vivió en Miami la premier estadounidense de Aída y Vuelta, el esperado salto al cine de una de las comedias más emblemáticas de la televisión española.

La cita tuvo lugar en Cinépolis Luxury Cinemas Coconut Grove, convertido por una noche en punto de encuentro para seguidores, prensa y la comunidad cultural hispana (y sobre todo cubana) del sur de la Florida. La atmósfera, entre alfombra roja y aplausos espontáneos, confirmó algo evidente: Aída no fue solo una serie, fue un fenómeno emocional compartido a ambos lados del Atlántico.

PREMIER AIDA Y VUELTA EN MIAMI El elenco de actores y el equipo hacen su entrada al Cinépolis Luxury Cinemas Coconut Grove. CORTESÍA WIESNER DISTRIBUTION

Encabezando la velada estuvieron los actores protagónicos Carmen Machi (Aída), Canco Rodríguez (El Barajas) y Paco León (Luisma), quién además es el director del filme. León subrayó en entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS el valor simbólico del regreso, sobre todo para el público miamense: “Los personajes han seguido vivos en el público todos estos años. Volver a encontrarnos con ellos, ahora en una sala de cine, es casi como regresar a casa. Siempre hemos sentido muy de cerca la comunidad hispana y sobre todo cubana, y aquí en Miami hemos recibido muestras infinitas del cariño del público”

PREMIER AIDA Y VUELTA EN MIAMI Paco León, Carmen Machi y Canco Rodríguez se dirigen al público desde el podio tras el estreno CORTESÍA WIESNER DISTRIBUTION

La película Aída y Vuelta, plantea un reencuentro con los personajes de la serie a través de una estructura que incorpora el propio rodaje como parte central del relato. La película combina comedia y mirada contemporánea para explorar el paso del tiempo, la evolución de las relaciones y el peso cultural que la ficción original dejó en varias generaciones de espectadores. Con un enfoque que juega entre la ficción y la realidad, el filme ofrece una nueva lectura del universo de Aída desde el formato cinematográfico.

El evento contó además con el respaldo de patrocinadores vinculados al ecosistema creativo y empresarial del sur de Florida, entre ellos Multitalents Agency, Renew Art Aesthetic y The Casino Dania Beach, entre otros.

PREMIER AIDA Y VUELTA EN MIAMI Los actores de Aida y vuelta dialogan con los presentes sobre sus impresiones del filme. CORTESÍA WIESNER DISTRIBUTION

Dónde podrá verse en Miami

Tras esta premier especial, Aída y Vuelta inicia su estreno comercial en Estados Unidos a partir del 6 de febrero, con funciones programadas en diferentes salas del sur de Florida. En la ciudad del Sol, podrá verse en complejos como Cinépolis Coconut Grove, AMC Theatres y otros cines del área metropolitana con programación en español. Por ahora, la cinta no se encuentra disponible en plataformas digitales, por lo que su paso inicial será exclusivamente en salas. Se espera que ante la gran acogida de los espectadores se lance próximamente en las distintas plataformas digitales.

Miami sigue consolidándose como espacio privilegiado para el cine iberoamericano y como escaparate cultural donde España y América Latina dialogan frente a una audiencia fiel.