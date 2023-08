Miami en suspense hasta fallo judicial sobre mapas electorales 

¿Cómo se llegó hasta el Corte de apelaciones de Atlanta?

Pues la Corte de Apelaciones del 11no Circuito Judicial de los EEUU tiene jurisdicción de los casos federales que se originan en los estados de Alabama, Florida y Georgia. El circuito incluye nueve tribunales de distritos, donde cada estado se divide en Distrito Norte, Centro, y Sur. En este caso concreto, se trata del Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Sur de Florida. El mismo que falló en los famosos casos de Bush vs Gore por el recuento de las elecciones del 2000, EEUU vs Noriega el exmilitar panameño Manuel Noriega y también, González vs Reno en el archiconocido caso de el niño balsero Elián González.

Rechazo del juez federal

Dos días antes del plazo asignado a la Ciudad por el Departamento de Elecciones del Condado para entregar los mapas electorales, el juez federal de distrito K. Michael Moore rechazó el último mapa presentado por Miami, argumentando que no corregía las violaciones constitucionales. Según dijo, “perpetúa el impacto de la manipulación racial inconstitucional de los distritos electorales”.

Tras rechazar el mapa creado por los miembros del órgano legislativo de Miami, el juez Moore escogió la cuarta versión de los mapas propuestos por los residentes que interpusieron la demanda contra el mapa dibujado por la Comisión. Según el criterio de Moore, “el mapa escogido mantiene unidos a los vecindarios tradicionales y las comunidades de interés”. Entonces la Ciudad de Miami retó el fallo de Moore en la Corte a apelaciones de Atlanta donde espera la decisión de este tribunal. Mientras los mapas quedan en suspenso.

Redistribución de los distritos

Cada 10 años, después de cada censo en los EEUU se redistribuyen los distritos electorales. La idea es garantizar un sistema electoral justo y representativo. A lo largo de una década, cambia la distribución demográfica de las ciudades lo que puede generar desequilibrios y desigualdades en la representación política, si los distritos no se ajustan a la nueva realidad. Con la redistribución se busca asegurar que el voto de cada ciudadano tenga un peso equitativo.

Por ello, al hacer el nuevo dibujo de los distritos electorales los políticos encargados deben garantizar el principio constitucional de “un ciudadano, un voto”. Lo que significa que cada voto debe tener el mismo valor y ninguna comunidad debe estar sobrerrepresentada o subrepresentada en el sistema.

La Ley de Derechos Electorales de 1965 -varias veces enmendada- prohíbe la discriminación racial en el proceso de redistribución de los distritos, así como la manipulación de los límites de los distritos con el fin de diluir el voto de grupos minoritarios. A pesar de eso, a lo largo de la historia, se han visto numerosos ejemplos de distritos electorales inconstitucionales, intencionalmente diseñados para favorecer a un partido político o a ciertos grupos de influencia.

city-final-approved-map-61423.jpg Mapa aprobado por la Comisión de Miami. Miami

Distrito 4

“No te voy a decir que estoy contento con la redistribución que aprobó el juez Moore”, afirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS Manolo Reyes, comisionado del Distrito 4.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se hizo, mucho menos a tres meses de los comicios donde yo voy a tratar de reelegirme y tengo que hacer campaña en un área en donde no tienen punto de referencia sobre mi persona. Tengo que hacer campaña basada en lo que hice en otro sitio”, lamentó.

“Las reelecciones son para castigar o para compensar a los servidores públicos”, subrayó.

Mapa de la Comisión

Reyes defiende los mapas dibujados por la Comisión, “nuestros mapas se hicieron para asegurar la diversidad y que siempre hubiera una gran probabilidad de tener un comisionado afroamericano, un comisionado anglo, en una ciudad donde el 70% de la población es hispana y de esa forma mantener la paz social”.

Según Reyes, una de las excusas de los demandantes era que el mapa aprobado por el consistorio dividía el área afroamericana de Coconut Grove. “Esa excusa presentada por ACLU no reflejaba la realidad, porque el área negra de Coconut Grove se mantenía entera”, en el distrito 2, asegura Reyes.

Reyes tampoco comparte el hecho de que los demandantes presentaron los mapas que afectarán a todos los distritos de una ciudad, sin ser oficiales electos. “De acuerdo con la ley, son los políticos quienes presentan el mapa electoral. A pesar de eso, el juez Moore lo aceptó”.

Reyes se teme que el nuevo dibujo de los mapas hecho por los demandantes pudiera tener un sesgo partidista. “En esos mapas hay una concentración de personas de tendencia republicana, agrupadas en tres distritos, y en los otros dos, las personas de tendencia demócrata. “Esta distribución no se hace pensando en la población, sino por partidismo”, sentenció.

“Ellos han tergiversado completamente el propósito de los distritos, que es asegurar la diversidad. Sin embargo, argumentan que buscábamos que fueran elegidos tres comisionados hispanos. Esa es la barbaridad más grande que hay. En una población donde más del 70% es hispano, si no hubiera distritos, los cinco comisionados probablemente fueran hispanos”.

El objetivo de rediseñar los distritos aclaró Reyes, “es añadir residentes en los distritos que no haya suficiente población y quitarle a los que más crecieron. Como es el caso del Distrito 2 que aumentó el número de su población con el gran desarrollo experimentado en Biscayne Bulevar y en Brickell, con los nuevos edificios de apartamentos. Por ello había que quitarles área, para equipararlo en número de residentes a los otros cuatro distritos y así todos tuvieran, más o menos, la misma cantidad”.

Reyes observó algo que parece una contradicción, “con la distribución presentada por los demandantes, al añadir todo el área noreste -Morningside, de mayoría hispana- al Distrito 5, por primera vez, se pone en peligro la elección de un comisionado afroamericano en ese distrito. Desde que se crearon los distritos electorales, ese asiento siempre ha estado ocupado por comisionados afroamericanos”.

“Esa organización -ACLU- siempre tergiversa de acuerdo con su filiación política y su ideología”.

Distrito 2

Según Sabina Covo, comisionada del Distrito 2, “el demandante estaba pidiendo que se mantuvieran las comunidades unificadas, entre ellas la zona de Coconut Grove, que es parte de mi distrito. El mapa que presentó el demandante es muy similar al que, de acuerdo con los pedidos de mis constituyentes, yo le había presentado en la Ciudad”.

La representante del Distrito 2, que fue elegida el pasado mes de febrero, dijo que, si bien las elecciones municipales no son partidistas, “históricamente los Distritos 5 y 2 son de votación demócrata”.

“Lo que sí puedo decir es que la ciudad está cambiando. Por ejemplo, el Distrito 2 era de mayoría anglo, y ahora es de mayoría hispana. A futuro, los mapas se van a tener que seguir redibujando, no solamente por ley, sino porque la ciudad está cambiando su demografía con la gran cantidad de personas que continúan llegando”.

Sobre el mapa, Covo afirmó, “pienso que, así como lo presentaron las organizaciones civiles, es más inclusivo y mantendrá los vecindarios juntos. No es eficiente tener barrios bajo diferentes comisionados”.

Mapa 4 propuesto por los demandantes.png Mapa propuesto por los demandantes. Miami

Distrito 3

“La Pequeña Habana la dividieron entre tres distritos, afirmó el comisionado Joe Carollo, entrevistado por el periodista Juan Manuel Cao en un programa de Americatevé.

Carollo se quejó del mapa de los demandantes, “me quitaron el 70% de mis votantes, a Díaz de la Portilla [comisionado del distrito 1] un 60% y a Manolo Reyes el 50%".

El comisionado del distrito 3 considera que a los demandantes “no les interesa que haya comisionados afroamericanos, o hispanos, lo que están buscando son distritos ideológicos. Los que les interesa son gente con la ideología de ellos y lo quieren ya”.

La explicación que encuentra Carollo es la derrota demócrata en las pasadas elecciones. “Cuando el gobernador Ron DeSantis ganó acá y los republicanos barrieron, los puso en shock”.

“Saben que, si ellos no recuperan Miami, no pueden ganar la Florida y muy probable si no ganan Florida, no podrán ganar la elección presidencial. Es ahí donde va todo”.

Según el comisionado Carollo, existe jurisprudencia que establece que no se pueden cambiar los distritos a poco tiempo de efectuarse una elección. Los próximos comicios están a tres meses y una semana y solo queda un mes y medio para poder inscribirse, ¿cómo alguien puede ir en contra de lo que estableció la Corte Suprema?, cuestionó.

Se mueve el tablero de juego

De ser aprobado el mapa propuesto por los demandantes, el representante del distrito 3, se enfrenta a una paradoja, su casa ubicada en Coconut Grove, quedaría en el distrito 2.

¿Qué pasará entonces con ese escaño?

“Carollo fue elegido hasta 2025”, dijo Victoria Méndez, la abogada de la Ciudad de Miami al canal de televisión Local 10 News.

“Según la jurisprudencia que hemos analizado, no se contempla destituir a un comisionado electo cuando se vuelve a trazar el distrito. Nuestra Carta constitutiva no contempla ese tipo de escenario”, explicó Méndez.

La otra implicación sería la posible contienda en el distrito1 entre Miguel Ángel Gabela y el comisionado Díaz de la Portilla. Gabela, que había acusado a la Comisión de haber sacado quirúrgicamente su casa del distrito para proteger al titular del escaño, ahora tendría la oportunidad de enfrentarlo en las urnas en las elecciones de noviembre.

Lo que importa es Miami

El comisionado Manolo Reyes, que hasta ahora no tiene retadores para las próximas elecciones, dejó claro que sea cual sea el fallo del tribunal, está comprometido a trabajar en la nueva área “tan duro como hice en la antigua”.

“En fin de cuenta, esa área es parte de Miami, yo soy representante de esta ciudad. Las obras que hemos hecho ahí se quedan y van a ser disfrutadas por los residentes. Me complace haber servido de esta forma y haber contribuido a la mejora de la calidad de vida de los residentes de mi distrito”, resumió Reyes.

