Miami: una ciudad más moderna, inclusiva y ecológica

“En los últimos tiempos he visto en la Comisión unidad de propósitos. He visto unos bomberos reinventando el significado del coraje frente al fuego. He visto policías que no dudaron en poner su vida en riesgo para garantizar el derecho de quienes protestan en busca de justicia para todos. Estos son los valores que hacen Miami grande” sostuvo el edil como abreboca de su discurso, pronunciado el 26 de enero, donde hizo énfasis en mostrar el perfil de una ciudad atractiva para las nuevas inversiones y segura.