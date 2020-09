Muere en Florida el conocido empresario de autos Rick Case

El empresario falleció en el condado de Broward rodeado de su familia, de acuerdo con el mensaje dado a conocer a la comunidad por su esposa Rita Case.

“Rick tenía la mente más asombrosa para resolver problemas. Fijó sus metas tan altas que la mayoría no podía soñar tan grande. Su ética de trabajo y su pasión por el éxito fue muy intensa y siempre me estuvo persiguiendo para mantener el ritmo. Siempre me trató como a su igual y me permitió compartir el foco de su éxito”, dijo la viuda.

Y agregó: “Que no quede ninguna duda, Rick creó, construyó y operó su empresa con la única pasión de ser el mejor y el más grande. Pasó horas todos los días informándose sobre la información más reciente sobre la industria automotriz y yo aprendí de él todos los días”.

Rick Case Automotive Group cuenta con 16 concesionarios en el estado de la Florida.

A través de esta compañía, el filántropo hizo recientemente una donación de 50.000 dólares a Feeding South Florida para ayudar a familias necesitadas de alimentos durante la pandemia.

Case deja tres hijos, Rick, Ryan y Raquel, y cinco nietos.