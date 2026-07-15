Muerte de profesor de arte en Florida da un giro: arrestan a su hermana y acusan a su sobrino de asesinato

MIAMI.- La investigación de la muerte de un profesor de arte en el condado St. Lucie dio un nuevo giro con el arresto de la hermana de la víctima, acusada de presuntamente proporcionar información falsa a los detectives, mientras que su hijo enfrenta un cargo de asesinato premeditado por el crimen, informaron las autoridades.

La Oficina del Alguacil del Condado St. Lucie (SLCSO) informó que Karen Moye , de 61 años, fue detenida por presuntamente ofrecer declaraciones falsas a los investigadores que indagaban la muerte de su hermano, André Leonard Barnes , de 66 años. De acuerdo con los detectives, la mujer se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió el tiroteo.

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Barnes, profesor de arte de la Samuel S. Gaines Academy of Technology, fue hallado muerto con una herida de bala en su residencia de Essex Drive alrededor de las 3:30 p.m. del martes de la semana pasada.

Días antes, las autoridades habían arrestado a Dale Mincey, de 41 años e hijo de Moye, quien enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado por la muerte de su tío.

El alguacil del condado St. Lucie, Richard Del Toro, afirmó que la evidencia recopilada apunta a que el homicidio fue planificado y descartó que se tratara del desenlace de una discusión espontánea. Según explicó, esa conclusión se sustenta en órdenes de registro y pruebas obtenidas de dispositivos electrónicos, incluidos varios videos.

Del Toro advirtió además que proporcionar información falsa u ocultar datos durante un caso de homicidio constituye un delito porque retrasa el esclarecimiento de los hechos, desvía recursos y dificulta el trabajo de los investigadores.

Los detectives dijeron que Barnes compartía la vivienda con su hermana y su sobrino. Testigos indicaron que el docente había manifestado su intención de desalojar a Mincey debido a problemas de convivencia, entre ellos diferencias relacionadas con la higiene, el pago de los servicios públicos y otros conflictos dentro del hogar.

El informe de arresto señala que Mincey presuntamente utilizó un rifle estilo AR para cometer el asesinato. Durante los interrogatorios declaró que había adquirido el arma meses antes para prepararse ante un supuesto “apocalipsis zombi”, de acuerdo con las autoridades.

El alguacil indicó que los detectives aún trabajan para establecer qué desencadenó el hecho de sangre. Aunque una de las hipótesis apunta a una disputa familiar, aclaró que el motivo todavía no ha sido determinado.

Barnes también impartió clases en la West Gate K-8 School, donde era ampliamente apreciado por estudiantes, padres de familia y colegas, subrayo la SLCSO.

El caso permanece abierto mientras los investigadores continúan analizando la evidencia recopilada para determinar con precisión las circunstancias y el motivo del crimen.