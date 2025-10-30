jueves 30  de  octubre 2025
Meta pierde $200.000 millones en Wall Street por desplome de acciones

La caída en las acciones de Meta del 11% supuso la pérdida de más de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil

Agentes de la Bolsa de Nueva York durante una sesión de la Bolsa.

ANGELA WEIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, caían más de un 11% el jueves en los primeros intercambios de la Bolsa de Nueva York, el día después de anunciar un desplome de sus ganancias en el tercer trimestre del año.

La caída en las acciones de Meta supone una pérdida de más de 200.000 millones de dólares de capitalización bursátil.

La incertidumbre sobre las tecnológicas afectaron la apertura del resto del parqué neoyorquino, a pesar del optimismo sobre un acuerdo comercial entre Washington y Pekín.

En las primeras operaciones, el Dow Jones perdía un 0,45%, el índice Nasdaq retrocedía un 0,69% y el índice ampliado S&P 500 cedía un 0,51%.

El gigante tecnológico Meta, casa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, registró una fuerte caída en sus ganancias durante el tercer trimestre debido a una carga fiscal extraordinaria de 16.000 millones de dólares.

El grupo, cuyos ingresos de 51.200 millones de dólares superaron las expectativas, también anunció el miércoles que incrementará sus gastos de capital para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial generativa (IA), con una previsión de entre 70.000 y 72.000 millones de dólares para 2025.

FUENTE: Con información de AFP.

