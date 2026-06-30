martes 30  de  junio 2026
SUCESO

Mujer muere tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en un río del centro de Florida

La víctima, de 31 años, se encontraba con su pareja y una amiga cuando fue mordida por el reptil. Las autoridades investigan qué provocó el incidente

La FWC recordó que desde 1948 se han registrado 32 muertes relacionadas con caimanes en Florida.

La FWC recordó que desde 1948 se han registrado 32 muertes relacionadas con caimanes en Florida.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

ORLANDO. - Una mujer de 31 años murió luego de ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, dentro del Little Big Econ State Forest, en el condado de Seminole al centro de Florida, precisamente al noroeste del área metropolitana de Orlando, informó la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre (FWC).

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la víctima disfrutaba de un baño junto a su pareja y una amiga. Según la agencia estatal, los tres permanecían arrodillados en una zona con menos de un metro de profundidad cuando el reptil la mordió en ambos brazos.

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El portavoz de la FWC, Chad Weber, explicó que el novio intentó liberarla de las fauces del animal y logró sostenerla hasta que este finalmente la soltó. Pese a sus esfuerzos, la mujer falleció mientras era trasladada a un hospital.

De acuerdo con medios locales, el ejemplar llegó a seccionarle uno de los brazos, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente ese detalle ni ofrecido información adicional sobre la gravedad de las lesiones.

Este fue el segundo incidente con caimanes registrado ese mismo domingo en el centro de Florida. Horas antes, un niño sufrió una mordedura en una mano mientras pescaba en el condado de Marion. En ese caso, los funcionarios identificaron a un ejemplar de más de 2,4 metros como responsable del ataque.

Los investigadores indicaron que aún no han determinado qué originó la agresión. Sin embargo, consideran que la sequía, que mantiene el río con un nivel inferior al habitual, y el final de la temporada de apareamiento podrían haber influido en el comportamiento territorial del animal.

Aunque este tipo de encuentros son poco frecuentes, la FWC recordó que desde 1948 se han registrado 32 muertes relacionadas con caimanes en Florida, una cifra que refleja lo inusuales, pero potencialmente fatales, que pueden resultar estos incidentes.

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