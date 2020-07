Tal es el caso de Carlos Moreno, diagnosticado con coronavirus la primera semana de julio, cuando se aisló en su residencia. Su esposa Emira Gómez cuenta que él presentó malestar general, dolor de cabeza y debilidad en el cuerpo. Luego empeoró, y sufrió de fuertes dolores estomacales.

“Sentí mucho miedo. Verlo allí tirado en la cama, débil, sin apetito. Como somos 100% creyentes de José Gregorio le pedí, le pedí por mi esposo. Para que se recuperara. También le pedí a la Virgen del Valle, porque soy del oriente de Venezuela. Cuando vi el mural en las redes, le dije a mi esposo. Cuando te cures, tenemos que ir a agradecerle a José Gregorio y así lo hicimos hace pocos días cuando fuimos a agradecerle. Ya hemos ido tres veces”.

Como los esposos Moreno Gómez, decenas de venezolanos residentes en el sur de la Florida se han acercado al lugar. Algunos oran y agradecen en silencio, otros llevan flores, carteles o velas eléctricas. Es que el mural Un Beato en Wynwood se ha convertido en un nuevo espacio para la oración.

EDO.jpg Eduardo Sanabria, EDO, ante el mural #unbeatoenwynwood. ELKIS BEJARANO DELGADO

Pero ésta no era la intención del artista. Según contó a DIARIO LAS AMÉRICAS nunca se esperó que la reacción de la gente fuese tan masiva e inmediata. “No me lo esperaba. Cuando hice el mural no tenía eso en mente. Quería hacer algo que tuviera que ver con Venezuela pero más allá del tema de la bandera o la arepa. Me pareció interesante colocar a José Gregorio Hernández, porque él va más allá si eres devoto, creyente o no. Hay una opinión en general acerca de que José Gregorio Hernández es el Santo por excelencia en Venezuela. Quizás es el único santo que la gente siente con tanta cercanía”.

Comenta el artista que en su mente ya estaba hacer algo sobre José Gregorio cuando el curador le propuso la idea de colocar en el mural una pieza alusiva al Santo de los venezolanos. “Estábamos conectados. Tenía una obra que se llama José Gregorio en cuatro tiempos y lo que hice fue llevarla a este formato. Y desde el primer día que puse en Instagram, que estaba haciendo José Gregorio empezó a llegar gente. Nos traían hielo. Bebidas energéticas. Comida. Fue impresionante”.

Asegura que en el lugar ha visto a personas que afirman que a sus hijos José Gregorio les ha hecho un milagro. O que ellos mismos han recibido la bondad del doctor de los venezolanos.

Para EDO, el éxito de este mural que queda ubicado en la Distrito de Wynwood en la calle 25 y la 5ta Avenida, es un tema de identidad, de sentido de pertenencia. “Aunque Miami es una ciudad donde muchos venezolanos se identifican con ella y se sienten a gusto. Digamos, no es Caracas. No es Venezuela y necesitas algo que te identifique. Cuando vienes a Wynwood y ves los murales no hay ninguno que ate al venezolano. Por lo que para muchos fue un shock pasar y ver este mural del Dr. José Gregorio Hernández aquí. La gente siente que hay algo tuyo en esta ciudad”.

Proceso de creación

Para realizar la obra, el artista tuvo que tomar en consideración varios aspectos técnicos totalmente nuevos como la utilización de la grúa, las condiciones climatológicas, y en estos momentos, el toque de queda impuesto por la pandemia.

“El curador me dice que tiene la pared y que solo contaría con la grúa por cuatro días. Y así lo hicimos. Lo más rápido es proyectar la obra para plasmarla. Vinimos como a las 8 de la noche porque ahora en Miami oscurece tarde, y solo puedes estar hasta las 9:30 pm por el toque de queda. El primer día no funcionó la planta y tuvimos que regresar al día siguiente para repetir la operación. Entonces en una hora y media nos tocó calcar la figura pequeña y proyectarla. Y al otro día comenzar el tema de la pintura”.

Agradece la ayuda que recibió de su familia y amigos, quienes se encargaron de hacer los fondos grandes mientras él se enfocaba en los detalles de la cara.

Cuatro momentos, cuatro razones

En el amplio mural se puede ver al Dr. José Gregorio Hernández de cuatro maneras distintas. El artista nos comenta que además de la imagen más conocida, también se ve al José Gregorio cirujano y al José Gregorio médico de bata blanca para honrar también a los médicos que se ven reflejados en él cuando hacen esa labor de salvar vidas. La obra finalmente tiene al José Gregorio de civil que lo muestra como el venezolano bondadoso que fue, y que condujo a su beatificación, tan anhelada por el pueblo de Venezuela, que ahora tiene en Wynwood un espacio para agradecer al Venerable.

SI desea visitar el lugar, aquí el enlace a los mapas de Google.