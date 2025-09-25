jueves 25  de  septiembre 2025
El jueves trae respiro en Florida, pero la lluvia no se despide del todo

Con este escenario, el inicio del otoño combina factores típicos de la estación —como la disminución gradual de temperaturas y la reducción de horas de luz— con la permanencia de riesgos propios del Caribe y el Atlántico

Vista ampliada de una autopista en Miami.&nbsp;

Vista ampliada de una autopista en Miami. 

Grethel Delgado
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El meteorólogo Alfredo Finalé informó este lunes que el otoño comenzó oficialmente en el hemisferio norte, con cambios en el clima que ya empiezan a sentirse en la región.

“A partir de ahora pudiésemos estar viendo un acortamiento en la duración de los días y también una disminución gradual de las temperaturas”, explicó.

Para el tiempo local, Finalé advirtió que la semana arranca con alto potencial de lluvias. “Durante las tardes del lunes y martes las probabilidades estarán entre un 60% y 70%”, precisó. A partir del miércoles la situación mostrará una ligera mejoría, aunque la probabilidad de precipitaciones seguirá elevada, “quedándose aún entre un 40% y un 50% para el resto de la semana”, señaló.

En cuanto a las temperaturas, el meteorólogo indicó que los valores se mantendrán en los altos 80 grados Fahrenheit, superiores en las localidades de la costa del Golfo.

El panorama tropical también fue abordado en su reporte. “Tenemos a Gabriel como huracán muy próximo al sureste de las Bermudas, moviéndose hacia el oeste-noroeste, pero no ofrece peligro para nuestra área”, afirmó Finalé. Además, destacó la presencia de dos ondas tropicales en el Atlántico, que avanzan en la misma dirección. Si bien por ahora no representan amenaza directa, aclaró que es necesario hacerles seguimiento.

Finalé insistió en la importancia de la prevención durante esta época del año. “Recuerden, estamos en plena temporada ciclónica y tenemos que seguir preparados e informados”, subrayó.

Con este escenario, el inicio del otoño combina factores típicos de la estación —como la disminución gradual de temperaturas y la reducción de horas de luz— con la permanencia de riesgos propios del Caribe y el Atlántico, donde la vigilancia de fenómenos tropicales sigue siendo clave para la seguridad de la población.

