"Necesitamos el orden público, pero nadie está por encima de la ley"

Algunas organizaciones y personas han denunciado abuso en los precios de productos de protección contra el COVID-19 como mascarillas o desinfectantes. ¿Qué está haciendo la fiscalía sobre esa situación?

Desde el principio de la pandemia, en la fiscalía creamos una “línea caliente” y cuando el gobernador [Ron] DeSantis declaró el estado de emergencia en la Florida nosotros inmediatamente iniciamos un trabajo para analizar el comportamiento de los precios y así evitar que haya abusos en estos valores. Nuestra línea a la comunidad está abierta 24/7 y allí hemos recibido muchas quejas de fraude. Son cientos. No tengo un número exacto en este momento. Muchos reclamos son por el precio de productos de protección como mascarillas, guantes, desinfectantes y otros. También hemos tenido quejas por el servicio de la plataforma Amazon, hemos llamado a esa compañía, hablamos con sus abogados y fueron responsables para contactar a los vendedores que estaban abusando con los precios. Ellos fueron claros al advertirles que no pueden vender sus productos con precios exagerados.

A raíz del COVID-19 la votación por correo en las próximas elecciones será una opción interesante. ¿Se puede confiar en este sistema?

Los votantes pueden tener confianza de votar con sus boletas ausentes porque, en realidad, este es un sistema bastante seguro y, aunque ha habido fraude en el pasado, ahora han cambiado las leyes y existe una ordenanza para prevenir el fraude. Entonces, yo insisto en que la gente debe tener confianza para las elecciones del 18 de agosto. Además, en mi oficina hemos activado una línea telefónica de protección electoral para ayudar a cualquier persona que sospeche de actividades irregulares o que reciba comunicación no solicitada con respecto a su boleta ausente. El número de nuestra línea telefónica es (305) 547-3300 que está abierta también 24/7. En cuanto a la votación, entre votar y no votar es preferible que los residentes voten por boleta ausente, especialmente durante esta pandemia. Todavía nadie en mi oficina me ha dado información sobre quejas. Esa es una buena noticia.

Estados Unidos ha estado sacudido por protestas que en algunos casos han terminado en disturbios por un caso de abuso policial en Minneapolis. En Miami-Dade también hemos tenido desórdenes. ¿Qué acciones ha adelantado la fiscalía frente a estos episodios?

Necesitamos el orden público, respetar las leyes y las autoridades, pero también tenemos que reconocer que algunos oficiales cruzan la ley y nadie puede estar por encima de la ley. Cuando la Policía comete un crimen, como el abuso de fuerza contra un testigo, nosotros tenemos que investigar y procesar a los oficiales bajo la ley y con evidencias. Durante mi carrera, yo he tenido la responsabilidad de enjuiciar alrededor de 500 oficiales de Policía y del sistema de prisiones. Hemos visto aquí en Miami que los protestantes fueron pacíficos y también la gran mayoría de la Policía manejó bien esos hechos para proteger a los manifestantes y a la comunidad. Por esto, hemos tenido mucha más calma que en otras ciudades del país. Pero los protestantes que actuaron mal, los que hicieron daño a la propiedad, que cruzaron la ley, que fueron agitadores, a esos no se les puede tolerar. Vamos a conseguir procesarlos. Vimos cómo fueron atacadas las estatuas en Bayside y los vehículos de la Policía. Eso no lo podemos tolerar. Hay más o menos 10 casos procesados en la corte y tenemos las evidencias en medio de estos procesos.

Una de las mayores preocupaciones de su oficina ha sido el tráfico humano. ¿Cuáles han sido sus logros en este aspecto?

Con mi equipo hemos realizado una gran lucha contra el tráfico humano. Ahora nuestro modelo es tomado como ejemplo en otros estados de los EEUU. En 2012, Florida aparecía como segundo o tercero en el país en número de víctimas de tráfico humano, y Miami estaba en primer lugar. Con esa información, sabíamos que teníamos que luchar de manera muy fuerte. Ese crimen de esclavitud moderna es uno de los más horribles porque drogan o abusan de la persona, principalmente niñas y niños. El 40% de las víctimas son menores de 18 años. Son niños y niñas que viven en nuestra comunidad, que están en nuestras escuelas, en nuestros parques. Mi oficina se convirtió en líder de esta lucha y ahora tenemos un centro nuevo desde hace 15 meses, que es único en los Estados Unidos, solo dedicado a las víctimas de este horrible crimen y a los depredadores sexuales. Allí tenemos abogados, consejeros, investigadores y oficiales de Policía, todos especializados, para procesar los casos y también tenemos albergues especializados para estas víctimas. Hemos avanzados mucho en esta misión contra ese crimen tan inhumano.

En Miami-Dade se ha revivido la posibilidad de crear un panel conformado por civiles para supervisar a la Policía. Usted ha apoyado esta iniciativa. ¿Por qué sería necesario tener un organismo con esa misión?

Yo he apoyado por muchos años este panel de civiles para ayudar a la comunidad. Cuando la propuesta fue presentada de nuevo ante la Comisión del Condado Miami-Dade, yo asistí a una primera reunión en respaldo de este panel. ¿Por qué lo apoyo? Porque yo creo que las personas de nuestra comunidad quieren ir a un lugar en donde puedan llevar sus quejas, en donde alguien pueda oírlos con transparencia y ver que le importan a alguien. Muchas veces las investigaciones formales que tiene que hacer la parte administrativa de la Policía, mi oficina, el FBI o el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida duran mucho tiempo por su complejidad e importancia. Es una buena idea tener un lugar donde un ciudadano, una madre, una esposa pueda decir lo que ha pasado y sería un lugar para hablar de frente y en forma transparente.

¿Por qué Katherine Fernández-Rundle quiere seguir en el cargo de fiscal estatal de Miami-Dade?

Debo decir que durante mi tiempo en la fiscalía hemos logrado números muy buenos para reducir el crimen en un 60%. Yo quiero seguir la lucha contra el tráfico humano y también este 18 de agosto quiero que todos sepan que pueden votar porque tienen voz para hacerlo y es una votación abierta en la que todos pueden participar. Para mí es un gran privilegio y un honor trabajar por la comunidad, y creo que siempre lo he hecho con mucha responsabilidad.

