Hoy el flujo de clientes es mínimo. Bastaría andar por el sector situado entre las avenidas 12 y 17 para notar la ausencia de prácticamente todo: de más de 300 personas que andaban por la zona antes, apenas 15 pasean hoy.

El montón de turistas, que prácticamente llegaba cada hora en autobuses, no está y las ventas han bajado cuantiosamente. Y mientras tanto, hay alquileres, seguros, facturas y salarios por pagar.

Salvo el préstamo de dinero federal, unos 42.000 dólares para pagar alquiler de 3.000 dólares, gastos y subsistencias, que tienen que liquidar en 20 años; el pintor Agustín Gainza no ha tenido mayor fuente de ingresos que unos cuadros que logró vender.

“Estoy seguro de que saldremos de esta crisis. No tengo la más mínima duda de que mejoraremos porque este país tiene la capacidad para sobreponerse a los problemas”, afirmó el pintor, quien junto a su esposa Ester lleva las riendas de La taberna del pintor, donde lo mismo se comía una tapa y se bebía vino que se disfruta el encanto de la obra del artista.

“Tenía el negocio prácticamente vendido antes de la pandemia. Ya comenzaba a cansarme tenerme que ocupar del manejo del negocio. Pensé en dedicarme solamente a pintar. Y ahora retomo la idea de venderlo”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el artista, cuya obra figurativa, personalizada por la armonía de trazos, coloración y cúmulo de memorias, ha sido referencia en Calle 8 por varios años.

El matrimonio Gainza apostó por el lugar hace unos años “porque teníamos el optimismo de que se convertiría en lo que se convirtió, en una calle floreciente, llena de restaurantes y locales comerciales adonde la gente venía, antes de la pandemia, a pasar un buen rato y consumir”, resumió.

Desde Coral Gables y South Beach hasta Bird Road y Wynwood, pintores y escultores han sido los impulsores de la regeneración de barriadas.

“Y nadie nos protege. No hay quien diga ‘esta barriada fue mejorada por los artistas, vamos a concederles algún beneficio’ por lo mucho que han hecho por la ciudad”, argumentó el pintor.

Gaínza aseguró que la disposición de vender La taberna del pintor no está ligada a la crisis económica actual. “Me cansé de tener que administrar esta taberna. Mi esposa también está casada. Tengo deseos de tener más tiempo para pintar, viajar, hacer otras cosas”, sostuvo.

Ventas

A unos pasos de allí está MolinaArtGallery, donde el pintor Luis Molina mantiene su estudio y galería contra viento y marea y Mario lidia con los números y los clientes.

“Ésta es la época del año que normalmente vienen turistas del Norte, huyendo al frío, y yo diría que no hay ni el 5% de lo que tuvimos el año pasado”, aseveró Molina.

De hecho, la galería Futurama tuvo que reinventarse y redirigirse de exhibir artes plásticas a contar con cafetería y sección de bisutería.

Por otra parte, el restaurante Ellas, en el número 1611, cerró sus puertas. Justo al lado, donde preparaban un bar sushi antes del comienzo de la pandemia, no pudo funcionar.

La tienda de souvenirs La isla y la expedidora de donas O’donuts también cerraron sus puertas.

“Las ventas han bajado de 80 a 90%. Nos mantenemos gracias a los clientes que compran por Internet y quienes nos conocen en Miami y piden fotografías de obras y pagan por teléfono”, explicó.

Y, al igual Gainza, hay que seguir pagando alquiler, facturas y subsistencias.

Aguantar

En la esquina de la avenida 16 está la tienda de souvenirs Little Havana, adonde antes llegaban cientos de turistas y clientes cada día.

“Estamos como si comenzáramos otra vez, de cero. Quien movía el negocio aquí, el turismo, será lo último en regresar”, declaró Jackie Llaguna, quien junto a Máximo Sarracino llevan las riendas del local.

Y es que la mayor clientela de Jackie viene de otras ciudades y países. Gente que quiere llevar un ‘trocito de Miami’, y de Cuba también, en una camisa, un póster o una pintura.

“Entre los barcos que no vienen a Miami y los sudamericanos y europeos que se les hace difícil venir, y se les hará más difícil con la crisis económica, creo que demoraremos así un par de años”, resaltó.

Jackie y Máximo cuentan con “los valientes del Norte, que vienen pocos. Si antes venía el bus con 30 o 40 turistas, ahora apenas llegan cuatro”, destacó.

Jackie coincide con Molina: “Las ventas han bajado más de un 80%”.

Y cómo se puede vivir así: “con los prestamos del Gobierno federal. Cuando se acabe ese dinero, veremos qué pasa”, apuntilló Sarracino.

Pero lo que no puede pasar es cerrar. “Llevamos 21 años aquí. Cerrar no está en nuestros planes. No me voy a ir. Ya veré qué hago. Tendré que hacer maravillas”, anticipó.

“Esta situación afecta a todos los negocios, pequeños y grandes, y lo peor es que aún falta un año más, mientras se vacune a todo el país y nos sigamos cuidando”, vaticinó.

Máximo cree en las medidas sanitarias: “Mascarilla y distancia física, esa es la solución, además de la vacuna”.

Pocos conocen el sacrificio que acompaña abrir un negocio y mantenerlo abierto.

“Pero el que quiera echar pa’lante, sale adelante”, replicó Jackie.

“Si se maneja un Mercedes Benz, hay que cambiarlo por un Toyota. Yo he hecho muchos sacrificios para mantener este negocio abierto. He pasado la debacle del turismo cuando sucedió el 9/11. Luego vino la crisis de 2008 y ahora esto. Siempre hay situaciones. Hay que aguantar. Hemos trabajado mucho para dejarnos vencer por esta crisis”, concluyó.