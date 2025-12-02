Niño de 1 año y medio muere ahogado en Pembroke Pines

PEMBROKE PINES. - Un trágico accidente ocurrió el domingo en Pembroke Pines, donde un niño de aproximadamente año y medio perdió la vida tras ahogarse. El menor fue encontrado inconsciente en la intersección de la avenida 118 con la calle 7 al suroeste de esa ciudad según informaron los bomberos locales.
El pequeño fue trasladado de inmediato al Memorial Hospital West, pero, pese a los esfuerzos médicos, las autoridades confirmaron su fallecimiento. La policía indicó que no hay señales de que el incidente esté relacionado con un acto criminal, y no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.
La muerte de este niño se suma a un preocupante aumento de ahogamientos en el estado. Según el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), hasta la fecha 112 menores han muerto por esta causa en 2025, superando en seis casos la cifra registrada el año pasado y marcando el número más alto desde 2007. Una situación que enciende las alarmas y llama a mantener una vigilancia extrema por parte de padres y familiares.
Expertos del programa Water Smart FL, una iniciativa del Departamento de Niños y Familias (DCF) que ofrece vouchers para clases de natación, recuerdan que el ahogamiento es la principal causa de muerte no intencional en niños de 1 a 4 años. “El ahogamiento ocurre rápido y de manera silenciosa; puede suceder en minutos, incluso cuando un adulto se distrae por un instante para contestar el teléfono o buscar una toalla”, alertan en su sitio web.
Asimismo, recomiendan las siguientes medidas de prevención:
1. Supervisión constante
• Nunca dejes a un niño pequeño solo cerca del agua, ni siquiera por unos segundos.
• Mantén siempre a los niños a la vista y al alcance de la mano cuando estén en piscinas, bañeras o incluso cubetas de agua.
2. Barreras físicas
• Instala cercas alrededor de piscinas con puertas que se cierren automáticamente.
• Cubre pozos, spas o piscinas inflables cuando no estén en uso.
3. Clases de natación
• Inscribir a los niños en programas de natación adaptados a su edad.
4. Aprender RCP (reanimación cardiopulmonar)
• Todos los cuidadores deben conocer RCP pediátrica para actuar rápidamente en caso de emergencia.
5. Evitar distracciones
• Mantén teléfonos, toallas u otras tareas fuera del área de supervisión directa del agua.
• Recuerda que el ahogamiento puede suceder en menos de un minuto y de manera silenciosa.
6. Seguridad en bañeras y cubetas
• Nunca dejes agua acumulada sin supervisión, ni siquiera unos pocos centímetros.
• Vacía cubetas, baldes o piscinas inflables inmediatamente después de usarlas.
7. Uso de flotadores y chalecos salvavidas
• Para niños pequeños, usa siempre chalecos salvavidas certificados cuando estén en piscinas o cuerpos de agua abiertos.• Los flotadores inflables de tipo “brazalete” no sustituyen la supervisión constante.