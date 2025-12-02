martes 2  de  diciembre 2025
INCIDENTE

Niño de 1 año y medio muere ahogado en Pembroke Pines

Este es otro caso marca el Récord de ahogamientos infantiles en Florida.

Fotografía de ambulancias en el área de emergencia de un hospital.

Fotografía de ambulancias en el área de emergencia de un hospital.

Pixabay
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

PEMBROKE PINES. - Un trágico accidente ocurrió el domingo en Pembroke Pines, donde un niño de aproximadamente año y medio perdió la vida tras ahogarse. El menor fue encontrado inconsciente en la intersección de la avenida 118 con la calle 7 al suroeste de esa ciudad según informaron los bomberos locales.

El pequeño fue trasladado de inmediato al Memorial Hospital West, pero, pese a los esfuerzos médicos, las autoridades confirmaron su fallecimiento. La policía indicó que no hay señales de que el incidente esté relacionado con un acto criminal, y no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente.

La muerte de este niño se suma a un preocupante aumento de ahogamientos en el estado. Según el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), hasta la fecha 112 menores han muerto por esta causa en 2025, superando en seis casos la cifra registrada el año pasado y marcando el número más alto desde 2007. Una situación que enciende las alarmas y llama a mantener una vigilancia extrema por parte de padres y familiares.

Expertos del programa Water Smart FL, una iniciativa del Departamento de Niños y Familias (DCF) que ofrece vouchers para clases de natación, recuerdan que el ahogamiento es la principal causa de muerte no intencional en niños de 1 a 4 años. “El ahogamiento ocurre rápido y de manera silenciosa; puede suceder en minutos, incluso cuando un adulto se distrae por un instante para contestar el teléfono o buscar una toalla”, alertan en su sitio web.

Asimismo, recomiendan las siguientes medidas de prevención:

1. Supervisión constante

• Nunca dejes a un niño pequeño solo cerca del agua, ni siquiera por unos segundos.

• Mantén siempre a los niños a la vista y al alcance de la mano cuando estén en piscinas, bañeras o incluso cubetas de agua.

2. Barreras físicas

• Instala cercas alrededor de piscinas con puertas que se cierren automáticamente.

• Cubre pozos, spas o piscinas inflables cuando no estén en uso.

3. Clases de natación

• Inscribir a los niños en programas de natación adaptados a su edad.

4. Aprender RCP (reanimación cardiopulmonar)

• Todos los cuidadores deben conocer RCP pediátrica para actuar rápidamente en caso de emergencia.

5. Evitar distracciones

• Mantén teléfonos, toallas u otras tareas fuera del área de supervisión directa del agua.

• Recuerda que el ahogamiento puede suceder en menos de un minuto y de manera silenciosa.

6. Seguridad en bañeras y cubetas

• Nunca dejes agua acumulada sin supervisión, ni siquiera unos pocos centímetros.

• Vacía cubetas, baldes o piscinas inflables inmediatamente después de usarlas.

7. Uso de flotadores y chalecos salvavidas

• Para niños pequeños, usa siempre chalecos salvavidas certificados cuando estén en piscinas o cuerpos de agua abiertos.• Los flotadores inflables de tipo “brazalete” no sustituyen la supervisión constante.

