martes 23  de  diciembre 2025
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

El crecimiento asciendió a 4,3% impulsado entre otros factores por el auge del consumo. En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%, una contundente respuesta a pronósticos pesimistas

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La economía de Estados Unidos registró un fuerte crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales publicados el martes que propiciaron el festejo del presidente Donald Trump.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación
Imagen referencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump en el despacho oval.
ANUNCIO

Trump decreta feriados federales el 24 y 26 de diciembre

El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

En Estados Unidos, el servicio estadístico del Departamento de Comercio (BEA) prioriza la medición trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) en proyección anual, una estimación a 12 meses.

El cuarto trimestre augura datos similares cuando las ventas por internet en el Black Friday fueron las mayores de la historia y de forma presencial una de las más fuertes en los últimos 15 años.

Muy por encima de pronósticos

Los analistas esperaban una moderación de la actividad, con un crecimiento anualizado del PIB en torno al 3,2%, frente al 3,8% del trimestre anterior, según los consensos publicados por MarketWatch y Trading Economics.

Los datos divulgados el martes -una estimación preliminar- se publican con casi dos meses de retraso debido al "shutdown" hecho por los senadores demócratas en Washington (del 1ro de octubre al 12 de noviembre) que suspendió el trabajo de las agencias estadísticas por falta de presupuesto.

El excelente indicador enfrió los mercados financieros estadounidenses en la apertura aunque después recuperaron terreno.

Para Wall Street, "con un PIB tan fuerte, la Fed (Reserva Federal, banco central de Estados Unidos) tiene un motivo más para preferir el statu quo (de las tasas de interés) en su próxima reunión", explica Sam Stovall, analista de la firma CFRA.

Los mercados financieros todavía esperaban una bajada de los tipos de interés de la Fed el 28 de enero, para impulsar aún más el crecimiento.

Trump celebra el rápido crecimiento

Hasta ahora, el PIB ha evolucionado de forma consistente en los dos últimos trimestres. Se registró una contracción inesperada (-0,6%) a comienzos de año, debido a una avalancha de importaciones para adelantarse a los aranceles que Trump estaba poniendo en marcha.

El segundo trimestre sorprendió en sentido contrario. Un retroceso de las importaciones y un consumo sólido dieron un fuerte impulso a la economía.

El presidente Trump afirmó el martes que los nuevos datos demuestran que las políticas de su administración, en particular sus controvertidos aranceles, funcionan contra los pronósticos pesimistas y adversos que desean los demócratas para hacer política.

"Los economistas se EQUIVOCARON, pero 'TRUMP', y algunos otros genios, acertaron", dijo sobre el crecimiento del PIB del tercer trimestre.

"El ÉXITO se debe al Buen Gobierno y a los ARANCELES", escribió en su plataforma Truth Social, y prometió que "La Edad de Oro Económica de Trump avanza a TODA máquina".

Se desmorona la narrativa de la izquierda

Los demócratas y los medios de prensa, mientras tanto, siguen en su ya obsoleta campaña de descrédito

Los responsables de la Fed esperaban que Estados Unidos cerrara 2025 con un crecimiento del 1,7% respecto a 2024.

El PIB crecía un 2,8% interanual a finales de 2024, es decir, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Junto al despunte económico real bajo el gobierno de Trump, destacan además los créditos fiscales adicionales que deberían recibir el año próximo.

Pantheon Macroeconomics estima que esos créditos fiscales tendrán un "impacto moderado" sobre el crecimiento en 2026; sin embargo, la combinación de grandes inversiones extranjeras y de empresas estadounidenses logradas por Trump y con el impulso de la industria automotriz, aviación, la recaudación de aranceles y el regreso de grandes compañías suscita un futuro económico inmediato sólido como parte de la era dorada que prometió el Presidente.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

Trump anuncia que se dirigirá a la nación el miércoles en un mensaje televisado ¿De qué hablará?

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump 
ENCUESTA

Presidente Trump alcanza su mayor índice de aprobación

La operación relámpago que incautó el buque cisterna Centuries que transporta petróleo sujeto a sanciones estadounidenses.
NUEVA ESCALADA

Bloqueo de EEUU a buques sancionados sube presión al régimen de Maduro e impacta a China y Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la nueva iniciativa de la Armada de Estados Unidos, la Flota Dorada, la construcciòn de una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025
Armas modernas

Trump anuncia la construcción de nuevos buques de guerra y una serie de portaaviones, destructores y submarinos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

Monseñor Thomas Wenski.
PAUSA HUMANITARIA

"No sean el Grinch": Iglesia pide frenar redadas y deportaciones en Navidad

Te puede interesar

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street sorprendida por el fuerte crecimiento económico de EEUU

Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
ESCÁNDALO

Gobierno de EEUU publica miles de nuevos documentos sobre el caso Epstein

Esta fotografía, tomada el 20 de diciembre de 2025 y publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA) a través de KNS el 23 de diciembre de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong Un (centro) y a su hija Ju Ae (a su izquierda) inspeccionando el Hotel Ikkal, recientemente terminado en el distrito turístico de Samjiyon, en la provincia de Ryanggang. 
CONTRASTE

Líder norcoreano inaugura un lujoso complejo turístico de montaña con jacuzzis y BBQ