martes 23  de  diciembre 2025
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

La portavoz de la misión permanente de Eslovenia, Laura Miklic, aseguró que el encuentro fue solicitado por el régimen de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU,&nbsp;

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que "no descarta" la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano, días después de ordenar un "bloqueo" a los petroleros que entran y salen del país y en medio de sus bombardeos contra lanchas en el mar Caribe argumentando que actúa contra el narcotráfico.

Así lo confirmó la portavoz de la misión permanente de Eslovenia -país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo- ante la ONU, Laura Miklic, quien además aseguró que el encuentro fue solicitado por las autoridades venezolanas y que la hora prevista para el mismo es a las 15.00 horas.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar después de que el Ejército estadounidense informó de dos ataques contra sendas embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental.

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el régimen venezolano y responden a la lucha de Washington contra el narcotráfico.

Trump a Maduro: "Lo más inteligente que puede hacer Maduro es dejar el poder en Venezuela"

El presidente Donald Trump dijo que lo más "inteligente" que puede hacer el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas.

Trump anunció el 16 de diciembre el bloqueo de "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Al ser consultado en su casa de Florida si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Washington asegura que el despliegue en el Caribe está vinculado a operaciones contra el narcotráfico. Estados Unidos acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles e introducir al país toneladas de drogas.

Como respuesta, Maduro dijo que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país", agregó Maduro, que permanece en el poder tras el fraude electoral de julio de 2024, y reprime a la oposición de su país.

FUENTE: Con información de Europa Press/ AFP

