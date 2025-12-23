EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.

WASHINGTON — El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) informó de nuevas medidas, la modificación de las reglas para el proceso de selección de visas de trabajo H-1B en las que se priorizará la asignación de visas a extranjeros más cualificados y con mayor remuneración .

El objetivo de la medida, según se señaló el DHS este martes 23 de diciembre, es "proteger mejor los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de los trabajadores estadounidenses".

La nueva regla reemplaza el proceso de selección aleatoria de beneficiarios de visas por un proceso que da más peso a la meritocracia, es decir, a quienes tienen mayores habilidades.

El portavoz de USCIS, Matthew Tragresser, señaló que “el proceso actual de selección aleatoria de registros H-1B fue explotado y abusado por los empleadores estadounidenses que principalmente buscaban contratar a los trabajadores extranjeros por salarios más bajos de lo que pagarían a los trabajadores estadounidenses”.

¿Cuándo entra en vigencia?

Tragresser añadió que el nuevo proceso de selección ponderada servirá mejor a la intención del Congreso respecto al programa H-1B y "fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a presentar peticiones para trabajadores extranjeros mejor remunerados y más especializados. Con estos cambios regulatorios y otros que se realizarán en el futuro, continuaremos actualizando el programa H-1B para ayudar a las empresas estadounidenses y evitar el abuso que estaba perjudicando a los trabajadores estadounidenses”.

La regla final implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que las visas H-1B se asignen a extranjeros con mayores cualificaciones y mayor remuneración, conservando también la oportunidad para los empleadores de asegurar trabajadores H-1B en todos los niveles salariales.

Se informó que esta regla final entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y estará vigente para el periodo de registro de visas H-1B sujetas a la cantidad máxima reglamentaria para el año fiscal 2027.

Visas anuales

El número de visas H-1B emitidas anualmente está limitado a 65,000, con 20,000 visas adicionales para trabajadores con grado avanzado de Estados Unidos.

La Administración Trump dijo que la regla es otro paso crucial para fortalecer la integridad del programa de visas de no inmigrante H-1B. Esto concuerda con otros cambios clave, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar 100,000 dólares adicionales por visa como condición de elegibilidad.

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma del programa H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a empleadores como a extranjeros para no perjudicar a los trabajadores estadounidenses y poner a Estados Unidos en primer lugar”, sostuvo Matthew Tragresser.

