martes 27  de  enero 2026
CONTRASTE

Turistas desafían el frío polar y acuden a las playas de Miami Beach

Visitantes nacionales e internacionales mantienen su presencia en las arenas de South Beach pese al drástico desplome de los termómetros; el pronóstico alerta sobre heladas históricas

Vista inusual en las playas de Miami Beach.

Vista inusual en las playas de Miami Beach.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.– Decenas de turistas nacionales y extranjeros acudieron este martes a las playas de arena blanca de South Beach, a pesar del clima inusualmente frío que afecta al sur de Florida.

Los bañistas enfrentaron temperaturas inferiores a los 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius) con el firme propósito de cumplir sus planes vacacionales, en medio de una alerta por una masa de aire ártico que podría intensificarse en los próximos días.

Lee además
Afluencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
IMPACTO AEROPORTUARIO

Fuerte tormenta paraliza tráfico aéreo de EEUU y satura aeropuertos del sur de Florida
Patrullas del Departamento de Policía de Miami Gardens.
ATAQUE

Investigan agresión sexual a una mujer en el campus de Florida Memorial University

Perspectivas

Aunque el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) reportó registros térmicos récord para esta época del año, la percepción del frío varía según el lugar de origen de los visitantes.

Sheila De la Fuente, turista procedente de Madrid y entrevistada por DIARIO LAS AMÉRICAS, comparó las condiciones con el invierno europeo mientras disfrutaba del sol matutino.

“Vengo de Madrid, de España, y el clima allí es bastante peor que aquí. A pesar de que hay un poco de viento, se agradece y se puede estar en la playa. Valoro mucho el sol que tenemos”, afirmó.

No obstante, fue categórica ante la posibilidad de ingresar al Atlántico: “Ahora mismo no me veo nadando con estas temperaturas”.

En la misma línea, un visitante brasileño que llegó a la ciudad tras permanecer en el centro del estado describió el ambiente de Miami como más benigno.

“Vengo de Orlando, allá hace más frío. Aquí está rico, agradable”, aseguró. Sin embargo, también descartó cualquier contacto con el mar debido a la baja temperatura del agua.

Turistas Sheila y Marion Miami Beach
Sheila y Mari&oacute;n, turistas en Miami Beach.

Sheila y Marión, turistas en Miami Beach.

Resignación

Para otros turistas, la decepción por el clima no frena sus actividades recreativas. Marion, una joven visitante que vestía ropa de playa bajo el sol invernal, reconoció la dureza de las condiciones.

Consultada sobre el rigor del tiempo, respondió sin rodeos: “Sí, hace mucho frío. Pero estamos de vacaciones, así que hay que disfrutar”.

La turista, que planea permanecer diez días en Miami Beach, expresó su preferencia por el clima habitual de la región: “El calor, sin duda”.

Durante las primeras horas del martes, el contraste resultó evidente: personas con abrigos gruesos y bufandas compartieron el paisaje con turistas en trajes de baño que buscaban refugio en los rayos solares para mitigar las ráfagas del norte.

Amenaza de congelación

El escenario actual representa solo el anticipo de un evento climático más severo. Meteorólogos siguen de cerca un segundo frente frío, de mayor intensidad, con llegada prevista para el domingo 1 de febrero.

Autoridades locales advirtieron que el lunes 2 los termómetros podrían descender por debajo del punto de congelación (32°F / 0°C) en varias ciudades del condado de Miami-Dade, un fenómeno extremadamente inusual en la región.

La situación mantiene en alerta tanto a la industria turística como al sector agrícola de Homestead y a los servicios de emergencia. Los expertos prevén la posible aparición masiva del fenómeno conocido como “iguanas caídas”, un estado de letargo que afecta a estos reptiles debido al frío.

Las recomendaciones oficiales insisten en la protección de las “4 P”: personas, mascotas, plantas y tuberías, mientras la ciudad de los eternos veranos se prepara para una semana con matices árticos que, según los pronósticos, se extenderá hasta el jueves 5.

Temas
Te puede interesar

El Chulo niega vínculos con pandilla desde centro migratorio en Florida

Detienen a presunto autor de triple asesinato de turistas en Florida: "Un acto despiadado y sin motivo"

Robo de correspondencia en Medley termina con el arresto de dos sospechosos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco camina acompañada de su esposo a su salida de la Corte, junto a dos personas de su equipo de defensa. 
FLORIDA

Acuerdo de culpabilidad podría librar a exconcejala de Hialeah de cargo por fraude millonario

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN

Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
POLÍTICA

Trump anuncia una aceleración en el proceso de liberación de los presos políticos en Venezuela

El presidente Donald Trump habla con periodistas mientras está en vuelo en el Air Force One, viajando desde Shannon, Irlanda, con destino a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 22 de enero de 2026.
EEUU

Trump asegura que tiene una "gran armada" cerca de Irán, "mayor que la de Venezuela"

Frescas temperaturas, incluso frío, en Miami.
FLORIDA

¡Miami! Ten el abrigo a mano, más frío

Te puede interesar

George Fuente, jefe del Departamento de Policía de Hialeah, toma la palabra en el evento. 
ORGULLO

Policía de Hialeah hace historia al obtener acreditación CALEA, el "estándar de oro" en seguridad pública

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Duniel Mederos Veliz y Yoel Ampudia Hernández, presuntos responsables.
DELITO FEDERAL

Robo de correspondencia en Medley termina con el arresto de dos sospechosos

Vista inusual en las playas de Miami Beach.
CONTRASTE

Turistas desafían el frío polar y acuden a las playas de Miami Beach

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
TASAS DE INTERéS

La Reserva Federal celebra primera reunión de 2026

Fotografía cedida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos donde aparece su director, John Ratcliffe (d), saludando a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), durante un encuentro realizado en Caracas (Venezuela). 
TRANSICIÓN

La CIA trabaja para establecer presencia permanente en Venezuela, asegura CNN