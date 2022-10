North Miami Beach anuncia jornada de mamografías gratuitas

Como parte de las acciones para promover una vida saludable, habrá un camión habilitado para hacer mamografías gratuitas a las mujeres que lo necesiten, y un bus para aquellos que deseen hacer una donación de sangre en el lugar.

La jornada se realiza en asociación con Sharing the Grace/CDF Ministries for a Celebration of Life, Big Red Bus (de One Blood), Miami Ambassadors Lions Club, Suarez Museum of Natural Science & History, y Breast Cancer Screening Bus (Stony Brook University Cancer Center).

Lugar: Marjorie & William McDonald Center. 17051 NE 19 Avenue. North Miami Beach, FL 33162

Hora: 1:00 PM - 6:00 PM

Para registrarse: Visite este enlace.

Para más información llame al 305-787-6028 o visite CityNMB.com