Nuevo estudio identifica afecciones por malos patrones del sueño

"El sueño es una actividad que mejora el rendimiento, y necesitamos darle la misma prioridad que la dieta y el ejercicio para una vida larga y saludable", dijo Alberto Ramos, profesor asociado de neurología y director de investigación del Programa de Trastornos del Sueño de la Universidad de Miami.

Ramos fue el autor principal del estudio que salió publicado este martes 22 de diciembre en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. En la investigación también participaron Christian Agudelo, Douglas M. Wallace y Sonja Kaur, además de médicos de otras ocho instituciones.

"Encontramos que entre más tiempo se tarda en conciliar el sueño, mayor es el deterioro cognitivo, tal vez porque estos individuos tenían períodos más cortos de sueño profundo", dijo Agudelo. "Sin embargo, todos los participantes del estudio llevaban una vida normal sin signos de deterioro cognitivo".

Los investigadores utilizaron la actigrafía (un monitor de pulsera) para analizar los patrones de sueño en casa en 1.035 adultos entre 45 y 64 años, con participantes en Nueva York, Chicago, San Diego y Miami. Sus funciones cognitivas de hace siete años se compararon con las mediciones actuales.

Otro hallazgo fue que los tiempos de sueño más largos se asociaron con una disminución en la función cognitiva, mientras que tomar siestas se vinculó con menos disminución en la función de la memoria.

"Nuestro estudio representó importantes variables de sueño, como la apnea del sueño, el insomnio y la somnolencia diurna, así como problemas de comportamiento y médicos, como la obesidad", explicó Agudelo.

Entretanto, Ramos señaló la importancia del estudio longitudinal o a largo plazo entre los adultos hispanos.

"Algunos estudios indican que los hispanos pueden tener de dos a cuatro veces el riesgo de demencia, en comparación con los blancos no hispanos", dijo. "Si podemos identificar un marcador, como la latencia del sueño, puede ser posible intervenir para reducir el riesgo de deterioro cognitivo en los hispanos y potencialmente en otros grupos de población".

Agudelo hizo hincapié en la importancia de entender cómo el sueño afecta la salud en todas las edades, géneros y etnias. "Los médicos deben ser conscientes de las dificultades para dormir en los pacientes y sugerir estrategias de mejora", dijo, a lo que agregó: "Por ejemplo, ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días puede conducir a patrones de sueño regulares".

Mientras que el nuevo estudio indicó una correlación entre el sueño y el deterioro cognitivo, la investigación no intentó determinar la causalidad.

"Debido a que los participantes eran menores de 65 años, lo más probable es que los cambios de sueño precedieran a los cambios cognitivos, pero se necesitará más investigación para responder a esa pregunta", indicó Ramos.