¿Por qué el sueño debe ser una prioridad de vida?

MIAMI. - La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que el sueño es una de las funciones vitales del cuerpo humano, como también lo son la respiración y la digestión. Un sueño reparador ofrece descanso y regenera la mente y el cuerpo.

Por su parte, el Instituto del Sueño (España) indica que el descanso es una necesidad básica del organismo. Además, un sueño satisfactorio permite la supervivencia: "Todo lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio, y si falla este equilibrio el organismo tratará por todos los medios de volver a recuperarlo".

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En este sentido, una de las tareas más importantes del sueño es su contribución en la regulación de la temperatura corporal, puesto que funciona como un termostato que mantiene la temperatura que el organismo requiere en función de las actividades que se llevan a cabo en él para facilitar procesos metabólicos y hormonales, entre otros.

Dentro de los efectos que genera la falta de sueño destacan:

. Disminución del rendimiento intelectual con dificultades de concentración y utilización de la memoria, además de la capacidad de abstracción y razonamiento lógico.

. Reducción de los reflejos que genera un aumento del tiempo necesario para reaccionar a un estímulo. Esto representa un riesgo de accidentes de tránsito, domésticos y laborales.

. Incrementa la probabilidad de desarrollar trastornos psiquiátricos, dadas las alteraciones en el estado de ánimo.

. La falta severa de sueño puede desencadenar alucinaciones; alteraciones neurológicas y ataques epilépticos.

Necesidades de sueño

Las horas dedicadas al sueño varían de acuerdo con la edad. Para los adultos, se recomiendan entre 7 y 9 horas de sueño nocturno, en tanto que los adolescentes el requerimiento es de entre 8 y 10 horas.

Según el Instituto del Sueño, "Las horas necesarias de sueño son aquellas que nos permiten estar bien durante el día, sin sentir somnolencia hasta la noche siguiente".

Dentro de las estrategias para un sueño regenerador destaca la adopción de hábitos de descanso e irse a la cama a la misma hora todos los días, así como apagar los aparatos electrónicos y tener cuidado la ingesta de café y alcohol.

FUENTE: Con información del Instituto del Sueño (España)/OMS