"Occidente debe reencontrar su camino", llamado de Emmanuel Rincón en reciente libro

Su padre fue fundador de varias estaciones de radio en Venezuela, incluyendo Éxtasis 97.7 FM, medio de comunicación que posteriormente sería confiscado durante el régimen de Nicolás Maduro, experiencia que el autor describe como devastadora para su familia.

Actualmente, Rincón es CEO de Informe Orwell y dirige una consultora política. Su nuevo libro ha sido objeto de elogios por parte de figuras relevantes del pensamiento liberal como Daniel Lacalle y Lawrence Reed.

En cuanto a su contenido, "Occidentalismo" traza un recorrido histórico desde los tiempos de Adam Smith y la Declaración de Independencia de Estados Unidos hasta los desafíos actuales.

Rincón propone una respuesta ideológica basada en el conservadurismo en lo cultural y el libertarismo en lo económico, reivindicando valores como la tradición, la familia, la fe y la identidad.

Un aspecto central de la obra es su crítica a lo que el autor percibe como una infiltración ideológica en instituciones clave —la academia, los medios, las ONG e incluso corporaciones— que estaría desplazando silenciosamente las ideas de libertad, responsabilidad y verdad.

- ¿A qué hace alusión el título de su libro?

El título del libro es Occidentalismo y hace alusión a un vacío en el mundo de las ideas para defender la civilización occidental. Y todo parte de las enormes divisiones que ha habido entre los grupos que se consideran de derechas o que, de cierta forma, son contrarios a las ideas globalistas, de izquierdas y socialistas, que van en contra de nuestra civilización como tal. Este vacío de ideas o de un enfoque propicio no permiten unir a todos estos grupos que se oponen a esas tendencias globalistas, a la invasión islámica que está ocurriendo en Europa y todo este tipo de efectos nocivos para nuestra civilización. Lo considero, más que un libro, una especie de manifiesto para Occidente, un manifiesto con pasos a seguir para poder recuperar el sentido común y recuperar a nuestra civilización.

-En ese escenario, ¿qué rol juegan países con dictaduras como China o Rusia?

Miremos, por ejemplo, lo que sucede con Vladimir Putin. Hay una propaganda instalada de parte del régimen ruso en la civilización occidental y tanto algunos grupos de extrema izquierda como de extrema derecha consideran que Putin es una figura loable o una figura para seguir. Y esto ocurre por parte de los grupos de extrema izquierda porque evidentemente Putin ha financiado y sostenido los regímenes comunistas de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y por parte de otros grupos conservadores que consideran que Putin es supuestamente un ejemplo para seguir porque implica ciertas políticas. A lo que voy es que Occidente, más allá de que evidentemente hay amenazas externas, sobre eso no hay ninguna duda, tiene que reencontrar su camino, porque Occidente ha sido históricamente la civilización que ha tenido mayor prosperidad, mayores libertades económicas, mayores libertades individuales, mayores índices democráticos y eso es precisamente lo que debemos rescatar y no tratar de imitar o acoplarnos a sistemas fallidos en otras partes del mundo y mucho menos seguir por la deriva cuasi totalitaria de una forma completamente distinta, una deriva cuasi totalitaria del progresismo globalista que, por ejemplo, en Europa ha empezado a eliminar la soberanía de las propias naciones en nombre de los burócratas de Bruselas. Esta burocracia internacional la vemos a través de la ONU y otros organismos para empezar a dictar cómo debemos manejar nosotros nuestras naciones internamente. Sobre esto es el enfoque del texto. No es buscar en otras civilizaciones o en otras naciones un liderazgo que nunca ha sido históricamente mejor a lo que hemos tenido, evidentemente entendiendo que lo que tenemos hoy en día también es un desastre, pero no necesitamos copiar otros modelos, sino fortalecer y volver a las raíces de lo nuestro.

Emmanuel Rincon 2.jpg Emmanuel Rincón. CORTESÍA ER

-El autor de un libro como el suyo siempre tiene una motivación. Usted es venezolano, la situación de su país cada día es más crítica. ¿Qué lo llevó a escribir esta nueva obra como motivo de preocupación fundamental?

Hay una brecha, insisto, y todo parte de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos. El tema de Venezuela es un tema aparte, es una situación política completamente distinta porque ni siquiera es una lucha política. En Venezuela hay una lucha contra un cartel criminal y es una lucha que debería darse desde el ámbito policial o militar. Es un contexto completamente diferente. Pero a nivel político, y si queremos rescatar las naciones que están sometidas por las dictaduras comunistas de nuestra región, necesitamos tener también liderazgos fuertes en el resto de los países inclinados a principios democráticos, que eso es algo que no abunda en este momento. Por ejemplo, en Estados Unidos ocurrió algo muy particular relacionado con un Partido Demócrata cada día yéndose más a la izquierda, un Partido Demócrata cada vez más socialista. Se armó una especie de coalición política entre el Partido Republicano tradicional y algo que han llamado dentro de la política estadounidense los 'Tech Bros', que son una especie de libertarios que se unieron básicamente para ir en contra del Partido Demócrata. En Europa han empezado a crearse grupos políticos cuya única bandera pareciera ser oponerse a la invasión islámica, lo cual está muy bien, pero carecen de un sistema de principios más amplios o ideológicos que les den realmente fortaleza para tener una civilización que realmente funcione, y es la razón por la cual sigue ganando ese espectro de centro a centro izquierda en Europa. Ese vacío, que también podría calificarse como un vacío de mercado, necesita tener unos lineamientos y unas pautas, y ahí es donde pienso que va encaminado el libro, a darle una cierta coherencia a lo que se debería hacer, una relevancia a lo que se debería hacer para rescatar la civilización.

- ¿Dónde se puede conseguir su libro?

En Amazon. Creo que afortunadamente es una de las mejores estructuras para la distribución de textos en este momento porque puede llegar literalmente a cualquier país del mundo y es más fácil de conseguir.