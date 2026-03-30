Pago de emergencia a la TSA programado para esta semana no frena aún las largas filas en aeropuertos de EEUU

Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.

Congestión en uno de los puntos de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.

MIAMI. - El presidente de EEUU, Donald Trump , ordenó el viernes el pago de emergencia a los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA ) en un intento por aliviar la crisis operativa en los aeropuertos del país. Sin embargo, el impacto en los tiempos de espera aún es limitado, en medio de una combinación de déficit de personal y alta demanda de viajeros.

La instrucción, dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) , establece el procesamiento inmediato de los salarios adeudados a miles de trabajadores que permanecían sin remuneración desde el 14 de febrero, cuando expiró la financiación de la agencia. El cierre parcial del DHS se extendió por 44 días, superando registros previos y afectando directamente la operatividad en terminales aéreas.

Pese al anuncio, las aereolíneas continúan recomendando a los pasajeros presentarse con varias horas de antelación. En ciudades como Houston, Atlanta y Miami las autoridades aeroportuarias han advertido que los tiempos de espera en los controles de seguridad pueden superar las cuatro horas. En Nueva York, terminales como LaGuardia (LGA), John F. Kennedy (JFK) y Newark Liberty (EWR), en Nueva Jersey, reportan filas más extensas de lo habitual.

El escenario responde, en gran medida, a la reducción del personal disponible. Datos del propio DHS indican que cerca de 500 agentes de la TSA han abandonado sus puestos desde el inicio de la crisis. A ello se suma un ausentismo que en algunas terminales ha alcanzado niveles de hasta 40 %, lo que ha obligado a cerrar o consolidar carriles de inspección y ha generado cuellos de botella en áreas de facturación.

TSA aeropuertos Los viajeros esperan en largas filas de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 23 de marzo de 2026. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Para contener la situación, la administración federal desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varios aeropuertos, como refuerzo temporal en los controles de seguridad. Según Tom Homan, encargado de asuntos fronterizos de la Casa Blanca, este apoyo se mantendrá hasta que la TSA recupere su capacidad operativa.

“Estaremos allí mientras nos necesiten, hasta que los aeropuertos funcionen con normalidad y se garantice la seguridad”, afirmó en declaraciones a medios nacionales.

ICE en aeropuertos / AFP Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas. AFP

El inicio de los pagos, previsto entre lunes y martes, representa un alivio inmediato para los trabajadores, muchos de los cuales enfrentaban dificultades para cubrir gastos básicos como transporte, alquiler y alimentación.

No obstante, persisten dudas sobre la rapidez con la que se normalizará el sistema. Representantes sindicales advierten que el procesamiento del pago retroactivo podría enfrentar retrasos administrativos. También señalan inquietudes entre los empleados sobre una posible compensación incompleta en casos donde no pudieron asistir a sus turnos por limitaciones económicas.

Expertos del sector coinciden en que la recuperación no será inmediata. Caleb Harmon-Marshall, exfuncionario de la TSA, estima que la estabilización del servicio podría tardar entre una y dos semanas, dependiendo del regreso efectivo del personal y de la reapertura de los carriles cerrados.

Aeropuertos TSA / EFE Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo. EFE

En esta temporada, la coincidencia del receso de primaveraa coincidencia del receso de primavera con celebraciones como la Pascua judía y la Pascua cristiana ha incrementado el flujo de viajeros, elevando la exigencia sobre una estructura ya debilitada.

Algunos aeropuertos han reportado mejoras puntuales en los tiempos de espera, como en Baltimore-Washington, aunque mantienen la recomendación de llegar con suficiente antelación ante posibles variaciones en la capacidad operativa.

Por ahora, el restablecimiento del flujo habitual en los controles de seguridad dependerá no solo de la llegada efectiva de los pagos, sino también de la confianza de los trabajadores en la estabilidad del sistema y de la capacidad de las autoridades para recomponer plenamente la plantilla.