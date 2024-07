Periodista de Diario Las Américas es reconocido en prestigiosa revista de medios

La noticia le tomó por sorpresa hace un año, cuando aún trabajaba como subdirector en el periódico. "La directiva del magazín me contactó por email y me dijo que alguien me propuso para el premio. Me pidieron contestar un par de preguntas sobre mi carrera y apreciaciones del periodismo. Unos meses después, me informaron que figuraría en la lista de premiados", señaló el reportero, que tras su retiro se mantiene colaborando con este rotativo, el primer periódico en español fundado en el sur de la Florida, y el segundo más antiguo de Estados Unidos dedicado a los lectores hispanos.

Veracidad y ética: las herramientas de un periodista

En el perfil de Hernández publicado en Editor & Publisher Magazine, este responde cuáles son algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido mientras trabajaba en noticias: "En el cambiante panorama mediático actual, los periodistas enfrentan muchos desafíos. Desde identificar noticias falsas y reforzar la confianza hasta manejar la transformación digital y brindar capacidad financiera".

"Los periodistas deben adaptarse y encontrar soluciones innovadoras. También debemos adaptar y defender estándares éticos, principios de veracidad, exactitud, comunicaciones basadas en hechos, independencia, objetividad, imparcialidad, equidad, respeto por los demás y responsabilidad pública", constató.

Y subrayó que "nunca debemos olvidar los principios fundamentales que aprendimos en la escuela de periodismo: habilidades de escritura agudas y sin lugar a prejuicios".

La vocación de contar historias

Desde niño, en su natal Cuba, Hernández desarrolló el instinto de contar historias. "Cuando pequeño, creo tenía 11 o 12 años, me gustaba escribir, y comencé con una máquina de escribir que teníamos en casa, que no recuerdo por qué la teníamos. Componía oraciones hasta que me dio por redactar las cosas que sucedían en el vecindario, desde cosas aparentemente tontas como que fulana peleó con mengana o que esperancejo bebía mucho alcohol", recordó el reportero.

Entonces, añadió, "ponía papel carbón para hacer copias y las repartía entre los vecinos. Imaginen. Los vecinos dieron quejas y problemas tuve con mis padres por eso.

A los 16 años se inscribió en un curso de redacción en una escuela en La Habana, donde se encontró con la poesía. Siendo muy joven, con su poemario Flores y piedras quedó de finalista en un premio de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

La literatura fue la base para llegar al periodismo: "Tres años después, cuando tenía 19, gracias a la intervención del exesposo de mi hermana Gilda, que era funcionario del Ministerio de Educación, logré entrar en la escuela de Periodismo en la Universidad de La Habana, cuando solo aceptaban a estudiantes afines al régimen de Fidel Castro".

No obstante, indicó, "la liebre saltó y me expulsaron por no cantar odas a la llamada revolución. Cuando logré llegar a Miami en 1983, continué mis estudios. Inglés primero, periodismo después".

30 años en Diario Las Américas

Tras graduarse de Periodismo en 1994, Jesús Hernández comenzó a trabajar como corresponsal de la agencia de noticias española ACN, afiliada entonces a Europa Press, en Miami. Posteriormente fue a Canarias, pero regresó a Miami.

En esta ciudad comenzó a escribir sobre teatro y artes plásticas para Diario Las Américas hace 29 años, "gracias a la aprobación de Carmen María Aguirre", como planteó el periodista.

Tres décadas de entrega a la noticia, en sus diferentes aristas, y la destreza para contar una ciudad que crece de manera vertiginosa, le hicieron uno de los reporteros más completos en el rotativo, además de ganarse el aprecio de sus colegas. Diario Las Américas "es mi segunda casa", confesó. "Y lo digo de una manera aparentemente sencilla: Cada vez que tengo un problema personal, no voy a un parque, una playa o un bar. Voy a la oficina de Redacción a despejarme".

"Biblia de la industria periodística"

EditorandPublisher.com es el sitio web oficial de Editor & Publisher Magazine (E&P), voz autorizada de medios desde 1884, que presta servicios a periódicos, radiodifusión, medios digitales y formas de publicación de noticias. Publicada desde 1901, la revista E&P se centró originalmente en informar historias centradas en la industria editorial de noticias tradicional y heredada, y ha sido descrita durante décadas como la "biblia de la industria periodística".

Hoy en día, E&P informa sobre todos los aspectos de los medios informativos y la publicación de noticias multimedia. E&P todavía imprime una revista impresa mensual que se publica en línea y se envía por correo a más de 5.000 ejecutivos de publicaciones de noticias y se distribuye en eventos anuales de medios de comunicación, como la conferencia de publicidad local Borrell Miami y la Mega Conferencia de la Industria de Noticias de Estados Unidos.