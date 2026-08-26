Bryan Calvo fija prioridades para mejorar los servicios en Hialeah

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, reúne a su gabinete frente a la prensa.

MIAMI.- El alcalde de Hialeah , Bryan Calvo, reunió este miércoles 26 de agosto a los principales integrantes de su gabinete ante la prensa para informar sobre los proyectos municipales y responder preguntas relacionadas con las piscinas públicas, el transporte, la Policía, los bomberos, el agua, la limpieza de las calles, las finanzas y los permisos de construcción.

Calvo explicó que este segundo encuentro abierto con los miembros de su gabinete buscaba que los residentes conocieran cómo se toman las decisiones y de qué manera se utilizan los fondos públicos.

“Muchas personas usan la palabra transparencia, pero ¿qué significa realmente?”, planteó el alcalde. Según dijo, el propósito fue abrir al público los procesos, las decisiones y los proyectos desarrollados por la Ciudad.

Hialeah espera reabrir sus piscinas en 30 días

Uno de los asuntos centrales fue el cierre temporal de todas las piscinas municipales, ordenado después de que el Departamento de Salud de Florida detectara problemas operativos y de seguridad en Bucky Dent Water Park.

El parque acuático había reabierto el 31 de julio, tras permanecer cerrado durante años, pero volvió a cerrar pocos días después. Los inspectores estatales señalaron deficiencias relacionadas con la calidad del agua, los equipos de seguridad y un permiso sanitario pendiente.

Calvo indicó que Hialeah contrató a un especialista independiente para revisar cada instalación y determinar las reparaciones necesarias.

“Mi expectativa es que dentro de los próximos 30 días podamos reabrir de forma segura todas nuestras instalaciones”, afirmó. Aclaró que la fecha dependerá de que se completen los trabajos y se obtengan las autorizaciones correspondientes.

La ciudad también estudia cómo recuperar las piscinas de Bright, Reid y Walker, cerradas desde hace unos siete años. Calvo calculó que modernizar el sistema acuático requerirá al menos cinco millones de dólares y solicitó ayuda financiera al condado y al estado.

William Sánchez, director de Parques y Participación Comunitaria, informó además sobre renovaciones en instalaciones recreativas, nuevos parques para perros, reparaciones de iluminación deportiva y la remodelación del teatro de Goodlet Park.

William Sánchez, director de Parques y Participación Comunitaria, en la reunión. CESAR MENENDEZ DLA

Nueva división buscará fondos para proyectos municipales

Pedro De Faria, director financiero de Hialeah, aseguró que la ciudad se encontraba en una posición económica sólida y preparaba un presupuesto operativo y de inversiones equilibrado para el año fiscal 2027.

Informó que el Concejo Municipal aprobó la creación de la División de Administración de Subvenciones, que se incorporará al área de Finanzas junto con las divisiones de presupuesto, compras y administración financiera.

La nueva oficina será dirigida por Omar Andrews y tendrá la responsabilidad de identificar subvenciones federales, estatales y locales, preparar solicitudes y supervisar el uso de esos recursos.

Calvo sostuvo que conseguir más subvenciones permitirá financiar obras y servicios esenciales sin aumentar la carga sobre los contribuyentes. “Cada dólar que podamos obtener mediante una subvención es dinero que no tiene que salir de los contribuyentes”, afirmó.

La ciudad también adjudicó contratos para mejorar la Estación de Bomberos 1 y reemplazar una caseta en Sparks Park. Otros 14 procesos de contratación incluían la renovación del teatro de Goodlet Park, la cocina de la Estación de Bomberos 3 y trabajos en la sede policial.

Miembros del gabinete de Bryan Calvo exponen sus trabajos.

Permisos de construcción

El Departamento de Construcción comenzará el 8 de septiembre la implementación gradual de una plataforma digital para presentar y revisar planos sin documentos impresos.

En la primera etapa, el sistema aceptará solicitudes sencillas relacionadas con entradas para vehículos, cercas, ventanas y puertas. La ciudad preparará guías para residentes, contratistas y arquitectos antes de incorporar trámites más complejos.

El objetivo es permitir que los planos se envíen directamente por internet, facilitar la comunicación con los inspectores y ofrecer seguimiento al estado de cada solicitud. La administración espera completar la transición a un sistema totalmente digital durante el primer trimestre de 2027.

Calvo aclaró que esta primera fase no empleará inteligencia artificial, aunque la ciudad estudia incorporar posteriormente esa tecnología para acelerar la revisión de los permisos.

Transporte público será rediseñado

La gerente de Transporte, Diana Alarcón, anunció que se encuentra en marcha una revisión de las rutas de autobuses y del servicio de Freebee.

Durante los próximos dos o tres meses, la ciudad analizará el número de pasajeros y consultará a los usuarios. Calvo adelantó que existen paradas donde prácticamente nadie sube o baja, mientras otras zonas necesitan mayor cobertura.

El propósito será eliminar paradas innecesarias, añadir otras y reducir el tiempo de los recorridos. También se dijo que el Concejo extendió por un año el contrato con Freebee mientras se realiza el estudio y se analiza si se incorporan otras modalidades de transporte.

Más recursos para policías y bomberos

El jefe de la Policía, George Fuente, destacó la aprobación del nuevo contrato colectivo, destinado a mejorar los salarios y reducir la salida de agentes hacia otras jurisdicciones.

El departamento añadirá cinco puestos, comprará 12 motocicletas Harley-Davidson y proyecta crear en octubre una unidad contra la conducción agresiva.

Por su parte, el jefe de Bomberos, Humfredo Perez, informó que Hialeah esperaba completar antes de finalizar el año una promoción de 35 nuevos bomberos, considerada la mayor del departamento en cuatro décadas. La ciudad también puso en servicio 18 monitores cardíacos adquiridos por más de un millón de dólares y encargó nuevos vehículos de rescate y materias peligrosas.

También se dijo que los bomberos y el Departamento de Agua inspeccionaron el 92% de los 3.375 hidrantes de la ciudad. De 247 que no funcionaban, 197 fueron reparados.

Segunda reunión abierta del gabinete del alcalde Bryan Calvo. CESAR MENENDEZ DLA

Limpieza de calles y nuevos medidores de agua

Hialeah prevé comenzar en octubre un programa para limpiar cada calle con contén o bordillo al menos una vez cada dos semanas con la incorporación de dos máquinas de barredoras automática. La Ciudad también eliminó el atraso en las órdenes de limpieza de drenajes y continuará el lavado a presión de aceras en el centro urbano.

En el sistema de agua, dos programas piloto prueban medidores automáticos capaces de detectar el consumo, las manipulaciones y posibles fugas. Se destacó que Hialeah destinó aproximadamente 40 millones de dólares, repartidos en un periodo de cuatro años, para reparar la red de aguas residuales. Cerca de la mitad de esos recursos ya se había invertido.

Periodistas preguntaron por los problemas de la ciudad

Después de las exposiciones de los jefes de departamento, los periodistas presentes formularon preguntas al alcalde sobre los principales asuntos abordados durante la reunión.

Las interrogantes se concentraron en las deficiencias y el cierre de las piscinas públicas, la falta de permisos estatales en Bucky Dent Water Park, el futuro del servicio Freebee, la revisión del sistema de transporte, las condiciones de las estaciones de bomberos, las negociaciones salariales con los rescatistas y las medidas para agilizar los permisos de construcción.

Calvo también respondió preguntas sobre el costo de reparar las instalaciones acuáticas y la posibilidad de obtener fondos del Condado y del Estado. Sostuvo que la ciudad necesita apoyo de otros niveles de gobierno para enfrentar años de mantenimiento acumulado y reiteró que las piscinas no reabrirán hasta que puedan operar de manera segura y con todas las autorizaciones necesarias. "Le pedimos al comisionado René García cinco millones de dólares para reparar las piscinas".

También se refirió a las negociaciones con el sindicato de bomberos. El alcalde indicó que la primera sesión negociadora había sido productiva y que una segunda reunión estaba programada para la semana siguiente. Reconoció que los rescatistas reclamaban mejores salarios para competir con otros departamentos de Miami-Dade y expresó su confianza en alcanzar un acuerdo similar al conseguido con la Policía.

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