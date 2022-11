Piden renuncia a presidente del Partido Demócrata en Florida

A lo que añadió: “Si el presidente Díaz tiene un poco de decencia, renunciará y nos permitirá construir un partido estatal que funcione para todos los floridanos”.

Díaz, que fue alcalde de Miami durante dos mandatos, asumió la presidencia del Partido Demócrata en Florida hace menos de dos años, el 9 de enero de 2021. Su mandato actual no termina hasta dentro de dos años.

El ala progresista del Partido Demócrata calificó también el mandato de Díaz como “vacío de liderazgo” que, a su juicio, “no se puede permitir que continúe” tras el ascenso de los republicanos en los cargos de poder en Florida, que pasó a ser un ‘estado rojo’.

“La falta de supervisión financiera, la falta de mensajes, la falta de participación de las bases en la conversación y el incumplimiento de las propias reglas del partido estatal han hecho evidente su grave incompetencia”, dijo el DPCF.

Tras lo que acotó: “El presidente Díaz nunca entendió al electorado, la necesidad oportuna de divulgación, registro y participación comunitaria. No hubo un plan de divulgación para los votantes más confiables, incluidas las minorías, los jóvenes y los progresistas”.

El triunfo electoral del gobernador Ron DeSantis, frente al demócrata Charlie Crist, trajo consigo una ‘marea roja’ que no se observaba en Florida desde hace un par de décadas. DeSantis ganó en Miami-Dade, un condado de mayoría hispana que era demócrata hasta la reciente justa electoral.

Díaz, sin embargo, culpó de los resultados electorales a la “drástica reducción” del apoyo nacional al Partido Demócrata en Florida.

Destacó en un memorando a los miembros del partido que los comités nacionales gastaron en Florida más de 58 millones de dólares en 2018, frente a menos de 1.4 millones de dólares en 2022.

Este es el comunicado del DPCF:

A cada uno de los candidatos demócratas, gracias por ponerse de pie para representar a nuestras comunidades. Gracias al personal y los voluntarios de la campaña por su tiempo, energía y dinero gastados tratando de mejorar las vidas de todos los floridanos. Y gracias a sus familias por su comprensión y apoyo mientras lo han hecho.

El presidente del Partido Demócrata de Florida, Manny Díaz, quien hace dos años prometió todo, no cumplió nada. Los resultados de esta elección son evidencia directa de un vacío en el liderazgo que no se puede permitir que continúe. La falta de supervisión financiera, la falta de mensajes, la falta de participación de las bases en la conversación y el incumplimiento de las propias reglas del partido estatal han hecho evidente su grave incompetencia. El presidente Díaz nunca entendió al electorado, la necesidad oportuna de divulgación, registro y participación comunitaria. No hubo un plan de alcance para los votantes más confiables del FDP, incluidas las minorías, los jóvenes y los progresistas.

Manny Díaz defraudó a los floridanos, a los votantes candidatos, a los voluntarios de base, a los inmigrantes, a las minorías ya miles de familias trabajadoras de este estado. Si el presidente Díaz tiene un poco de decencia, renunciará y nos permitirá construir un partido estatal que funcione para todos los floridanos.