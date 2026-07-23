jueves 23  de  julio 2026
CRIMEN

Detectives buscan al responsable de un homicidio a tiros en Fort Lauderdale

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD, por sus siglas en inglés) identificó a la víctima como Calvin Johnson, de 52 años. El caso permanece sin arrestos y los investigadores mantienen la búsqueda del atacante

Imagen de referencia patrulla de la Policía de Fort Lauderdale.

Imagen de referencia patrulla de la Policía de Fort Lauderdale.

CORTESÍA POLICÍA FT. LAUDERDALE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

FORT LAUDERDALE.- La investigación por un homicidio a tiros ocurrido en Fort Lauderdale continúa sin personas bajo custodia, mientras detectives trabajan para identificar y capturar al responsable del crimen.

El Departamento de Policía de Fort Lauderdale (FLPD) informó este jueves que la víctima fue identificada como Calvin Johnson, de 52 años, quien murió tras recibir un disparo durante el incidente registrado el miércoles.

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Según la reconstrucción preliminar del caso, agentes del FLPD acudieron a la cuadra 800 y la 10th Terrace al noroeste de esa ciudad, después de recibir reportes de disparos. Al llegar localizaron a Johnson con una herida de bala y solicitaron asistencia médica.

La víctima fue trasladada al Broward Health Medical Center, donde posteriormente falleció a causa de las lesiones, indicó la agencia.

Los detectives manejan la hipótesis de que en el hecho participaron al menos dos personas. Sin embargo, hasta el momento no se tiene a ningun responsable bajo custodia.

El FLPD pidió la colaboración de cualquier persona que haya presenciado el tiroteo o cuente con información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso, e instan a comunicarse directamente con la agencia o con Broward Crime Stoppers al (954) 493-8477.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado qué originó el ataque ni si existía alguna relación entre la víctima y quien abrió fuego. Tampoco han informado sobre posibles personas de interés, mientras las labores investigativas continúan.

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