Políticos del sur de Florida rechazan farsa electoral en Venezuela y piden respeto al pueblo

La alcaldesa de Miami-Dade sostuvo: “El pueblo venezolano acudió a las urnas ayer para hacer oír su voz y reclamar la libertad para su nación. Ahora, Maduro está intentando robar la elección a pesar de que las encuestas de urna muestran una victoria decisiva para la oposición. EEUU y la comunidad internacional deben exigir un proceso transparente para contabilizar los resultados electorales y enviar un mensaje claro al régimen de que no aceptaremos el gobierno de un dictador. El presidente Biden y los líderes mundiales deben actuar rápidamente para imponer las sanciones más agresivas posibles y enviar un mensaje claro e inquebrantable de que estamos con el pueblo venezolano y que cualquier cosa que no sea aceptar los resultados legítimos será respondida con acciones contundentes. El mundo está observando y estamos con el pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad”.

Por su parte, Kevin Marino Cabrera, comisionado del distrito 6 de Miami-Dade, manifestó a través de la plataforma social X: “Hoy, denunciamos con firmeza las graves irregularidades y el fraude electoral perpetrado por el régimen izquierdista y represivo de Nicolás Maduro en las recientes elecciones venezolanas. Este acto flagrante de manipulación socava la voluntad del pueblo venezolano y desafía los principios democráticos en todo el hemisferio.

Desde el Condado de Miami-Dade, nos solidarizamos con el pueblo venezolano y llamamos a la comunidad internacional, en particular a la administración de Biden, a tomar medidas concretas para exigir justicia y garantizar un proceso electoral libre y transparente en Venezuela”.

Los representantes del sur de Florida en el Congreso federal también alzaron su voz. Entre ellos el senador Marco Rubio, quien afirmó: “El régimen de Maduro acaba de llevar a cabo las elecciones-farsa más predecibles y ridículas de la historia moderna.

Después de anunciar un fraude completo en las elecciones, espere que el régimen de Maduro ahora apague Internet dentro de Venezuela para dificultar que los que están dentro se comuniquen entre sí y con el mundo.

El único ‘ataque’ a las elecciones en Venezuela es el fraude llevado a cabo por el CNE, que está controlado por el régimen narcoterrorista de Maduro”.

El representante federal Carlos Giménez dijo: “Lo de Venezuela es una canallada y ya lo estamos denunciando todo ante las agencias de EEUU. Esto es hasta el final”.

En el mismo tono reaccionó la congresista republicana María Elvira Salazar cuando publicó esta advertencia:

“Descaradamente, Maduro una vez más intenta robarse las elecciones. Es un insulto al pueblo venezolano.

El Congreso lo denunciará. La Casa Blanca lo denunciará. La comunidad internacional lo denunciará. No será tan fácil esta vez. No podrá sostener esta agresión. Just Watch! (¡Solo observen!) ”

