Venezolanos en Miami celebran con esperanza las elecciones en su país

Oscar Puig, Vicealcalde de Doral y de origen venezolano, destacó la importancia de este evento: "Esto es una demostración de lo que todo venezolano quiere, una Venezuela libre para todos, que puedan disfrutar los venezolanos, pero más que todo que tengan el derecho a vivir como se lo merecen, con honestidad, con dignidad, que siga el venezolano construyendo un país hermoso para todos".

Puig enfatizó que "siempre se va a cantar el bravo pueblo, en cualquier situación en que esté, y el bravo pueblo es el que va a demostrar hoy lo que todos esperamos, una Venezuela libre."

La exsenadora estatal Annette Taddeo, quien ha mostrado un apoyo constante a la causa venezolana, expresó su entusiasmo por la participación activa de la comunidad. "Muy entusiasmada, la gente está lista para la libertad en Venezuela, y aquí estamos apoyando. Hasta una bandera me regalaron, porque he estado aquí con el pueblo venezolano, todos están luchando para ver un día como hoy".

Taddeo también envió un mensaje directo a los militares y al pueblo venezolano: "Lo que quiero es mandar el mensaje a los militares y a la gente de Venezuela, que no se vayan a sus casas, como cuando (Henrique) Capriles ganó, y la gente se fue a su casa. Necesitamos que no se dejen, que no se roben en esta elección, y que los militares también tienen mamás, también tienen muertas de hambre, también tienen familiares fuera del país. Es importante que los militares representen a este pueblo que tanto lucha por la libertad y que no representen al régimen".

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Miami-Dade, Carlos Garín, enfatizó la importancia histórica del evento y la solidaridad internacional que se ha generado en torno a esta jornada electoral. "Todo el mundo volcado a las calles con los venezolanos, porque esto es un evento atípico en la historia mundial. Por primera vez se pretende sacar por elecciones a un dictador, sobre todo un dictador comunista. No sabemos cuál va a ser el resultado, todos oramos por que sea positivo a favor del pueblo venezolano, a favor de la verdadera constitución de Venezuela, señaló.

Garín también subrayó la determinación del pueblo venezolano y la complejidad de la situación dentro del ejército venezolano, el cual se encuentra dividido en varias facciones. "Creo que los millones que están en las calles en este momento son suficientes para hacer palidecer a cualquier ejército, y sobre todo al ejército venezolano que está dividido en este momento en tres facciones. Hay una facción oficialista con el jefe del ejército, corruptos, que anoche estaban anunciando que iban a las calles para defender a la dictadura. Hay otro grupo que salió a nombre de un capitán que está con el pueblo, supuestamente para defender los principios del chavismo. Y el otro grupo, con un coronel que dijeron hasta aquí llegó esto, nosotros vamos a apoyar al pueblo y nos declaramos en rebelión".

A medida que la jornada electoral avanza, la comunidad internacional observa con atención, esperando que este momento histórico marque el comienzo de una nueva era de libertad y democracia para Venezuela.

FUENTE: REDACCIÓN