Seguro Social enviará una nueva ronda de beneficios: conozca quiénes la recibirán

Imagen referencial de la Oficina de la Administración del Seguro Social.

MIAMI.- La Administración del Seguro Social (SSA) realizará este miércoles una nueva emisión de beneficios como parte del calendario de pagos correspondiente al mes de julio, dirigido a un grupo determinado de jubilados y otros beneficiarios del programa federal.

En esta ocasión, los depósitos están previstos para las personas nacidas entre los días 11 y 20 de cualquier mes , siempre que reciban sus prestaciones conforme al cronograma regular establecido por la agencia.

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El sistema de distribución organiza los desembolsos en distintas fechas, tomando como referencia el día de nacimiento de cada destinatario, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y reducir posibles demoras.

La SSA recordó que el dinero se envía mediante depósito directo o a través del método de cobro previamente seleccionado por cada persona.

Quienes no vean reflejada la transacción en la fecha prevista deben esperar al menos tres días hábiles antes de comunicarse con la agencia, ya que algunas entidades financieras pueden tardar más tiempo en procesar los fondos.

Los usuarios también pueden verificar el estado de su depósito desde su cuenta personal del Seguro Social o contactar directamente con la SSA para recibir asistencia.