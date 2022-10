¿Por qué los hispanos apoyan al gobernador Ron DeSantis?

Para los demócratas, el Gobernador es la gran piedra en su camino, sin embargo, para la gran mayoría de los hispanos es el líder que entiende nuestras preocupaciones y protege nuestras libertades. Y algo que nosotros los hispanos amamos son nuestras libertades, libertad para elegir la educación de nuestros hijos, libertad para emprender, libertad para crecer como personas, libertad para sacar adelante a nuestra familia, libertad para tomar nuestras decisiones, libertad para lograr el sueño americano.

Nosotros los hispanos no creemos, ni tenemos mentalidad de víctima y mucho menos le hacemos culto a 'papá gobierno'. Muchos venimos de países totalitarios donde los gobiernos deciden por tu vida, donde tú no tienes voz, ni voto, donde no importa lo duro que trabajes, no ves avance y si levantas tu voz en contra de esos regímenes, te privan de lo más preciado que tiene un ser humano, su libertad.

Hay un decir que es "vive y deja vivir". Y eso es precisamente lo que hace el gobernador Ron DeSantis, respeta la autonomía y criterio de cada persona. Un líder escucha las necesidades de sus votantes, y gracias a esa cualidad, el gobernador abrió rápidamente Florida porque él nos escuchó. Muchos negocios estaban a un paso de la quiebra, niños sufriendo altos niveles de depresión y atraso en su educación, abuelitos aislados sin el abrazo de sus seres amados. Por eso los absurdos ataques e insultos, calificando al gobernador de dictador, no tienen resonancia en la comunidad hispana. Los hispanos entendemos perfectamente cómo se comporta un dictador, no porque nos lo contaron, ¡sino porque se vivió en carne propia!

Apoyamos al gobernador porque él sabe perfectamente que nuestras necesidades e intereses son iguales que los de cualquier otro ciudadano del estado. En su gran parte, somos de la clase trabajadora, que le preocupa los precios de los alimentos, gasolina, nos importa la seguridad en nuestras comunidades, nos gusta la ley y orden, nos preocupa el descontrol de la inmigración por tener fronteras abiertas y preferimos información directa, no la barnizada por lo que se considera políticamente correcto.

En cambio, los demócratas están enfocados en llamarnos latinx, ideologías de género, agenda de victimización, limitar los derechos de los padres y destruir el núcleo familiar. Si te atreves a tener un pensamiento distinto al de ellos te descalifican con nombretes de intolerante o racista.

En conclusión, no hay ningún misterio de por qué los hispanos apoyamos al gobernador Ron DeSantis, simplemente nuestros valores se alinean con los de él, y su excelente gestión de gobierno para mantener a Florida libre es una muestra de eso.

Por: Bertica Cabrera Morris