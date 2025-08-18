lunes 18  de  agosto 2025
Precio de la gasolina en Florida se mantiene estable, pese a fluctuaciones semanales

El promedio estatal en Florida cerró en $3.08 por galón, 25 centavos menos que hace un año, según AAA

CESAR MENENDEZ
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Los precios de la gasolina en Florida experimentaron altibajos la semana pasada, pero en general se mantuvieron dentro de un rango estable, informó la organización AAA - The Auto Club Group este lunes 18 de agosto de 2025.

El promedio estatal se situó en 3.08 dólares por galón, tres centavos más que la semana anterior, aunque seis centavos menos que hace un mes y 25 centavos por debajo de la misma fecha en 2024.

El comunicado de AAA destacó que el precio más bajo de la semana se registró al inicio con 3.01 dólares por galón, seguido de un repunte de 12 centavos el jueves, antes de retroceder seis centavos hacia el fin de semana.

Mercado de crudo estable

“Los precios de la gasolina en Florida han oscilado dentro del mismo rango de 26 centavos desde septiembre de 2024, lo que refleja la estabilidad continua del mercado”, explicó una semana más Mark Jenkins, portavoz de la entidad.

Este comportamiento está ligado a la relativa estabilidad del crudo en el mercado internacional. El viernes pasado, el barril de petróleo cerró en 62.80 dólares, lo que significó una caída del 2% respecto a la semana previa.

Precios regionales

El promedio estatal no es uniforme y varía según las áreas metropolitanas. Este lunes 18 de agosto, la gasolina regular en Miami-Dade se dispensa a un promedio de 3.08 dólares el galón, la medio se vende a 3.46 dólares, mientras que la premium se puede adquirir a los 3.68 dólares el galón.

Las áreas metropolitanas con el combustible más caro son, West Palm Beach-Boca Raton ($3.23), Naples ($3.17), Homosassa Springs ($3.12).

Por su parte la gasolina más barata de encuentra en Crestview-Fort Walton Beach ($2.83), Panama City ($2.87), Pensacola ($2.89).

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recordó a los conductores que pueden mitigar el impacto en sus bolsillos aplicando prácticas sencillas como combinar diligencias en un solo viaje, conducir de manera conservadora, retirar peso innecesario del vehículo y comparar precios en estaciones cercanas a través de la aplicación móvil de la organización.

Además, señaló que pagar en efectivo puede resultar más económico que usar tarjetas de crédito y recomendó programas de recompensas como Fuel Rewards de Shell, que permite ahorrar hasta 30 centavos por galón en el primer llenado.

A nivel nacional, la gasolina se comercializa a 3.13 dólares del galón, igual que la semana anterior y 27 centavos más barata que el año anterior.

