Premian labor del presidente de United HomeCare

“Me siento honrado de recibir el prestigioso y legendario galardón. Es significativo para mí personalmente y para United HomeCare, que se siente orgulloso y honrado de ayudar a las familias a cuidar a sus seres queridos de la tercera edad en la comodidad de su hogar. Está en el tejido de nuestra existencia solidaria y nuestro ADN corporativo. Realmente tenemos una misión unida". dijo el Sr. Martínez

Desde 1974, United HomeCare ha sido un líder conocido y confiable de la industria por los avances pioneros en programas de atención domiciliaria, servicios de manejo de enfermedades y proyectos de apoyo educativo para personas mayores.

A reflexionar sobre la importancia del premio, el presidente de United HomeCare afirmó: “El titular de este prestigioso premio Monseñor Brian Walsh fue un gran líder humanitario y muy respetado en nuestra comunidad. Defendió los programas de atención domiciliaria para las personas mayores y las personas sin hogar. Como jefe de la Operación Pedro Pan, muchos niños cubanos pudieron huir de la opresión comunista en Cuba y crecer en la tierra de la libertad".

Carlos Martínez se graduó del Programa de Liderazgo en Administración de Organizaciones sin Fines de Lucro de Harvard Business School y del Programa de Liderazgo en Atención Médica Ejecutiva de la Universidad de Cornell. Es un ex alumno distinguido del Miami Dade College y de la Universidad de St. Thomas. Es Contador Público Certificado en el estado de Texas y miembro de la Sociedad de Contadores Públicos de ese Estado.

Por su parte, United HomeCare trabaja en colaboración con Alliance for Aging, Inc., y es la primera agencia de gestión de casos del programa Community Care for the Elderly (CCE) en Florida y seleccionada como líder por 41 años consecutivos. Tambiénes puntera de la Iniciativa contra la enfermedad de Alzheimer y un proveedor de servicios en la atención a domicilio a largo plazo en Florida (Long Term Care).

Para más información, visite www.unitedhomecare.com o llame a nuestro Centro de atención al cliente al 305-716-0710.

lmorales@diariolasamericas.com