¡Preparados para enfrentar el riesgo!

Un enorme árbol cayó en la cerca de una vivienda en Fort Myers por el paso del huracán Ian.

MIAMI.- El 1 de junio comienza la temporada ciclónica, una época del año de la que preferiríamos no tener que hablar, pero que debemos asumir como parte de la realidad de vivir en un entorno tropical.

La experiencia demuestra que es posible reducir los daños y evitar la pérdida de vidas humanas si se toman medidas preventivas con anticipación: asegurar los bienes, almacenar alimentos y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia locales.

PRONÓSTICOS ¿Qué es un "súper El Niño" y por qué aliviaría la temporada de huracanes en Florida?

CICLONES Temporada de huracanes 2026 sería menos activa en el Atlántico por influencia de El Niño

De eso precisamente trata el manual de consejos que publica Gobierno condal de Miami-Dade en su página web y que distribuye estos días por casas y negocios.

“Miami-Dade County trabaja arduamente para mejorar nuestros planes de respuesta a emergencias que garanticen una respuesta rápida ante cualquier situación”, señala la alcaldesa Daniella Levine Cava.

“Le animamos a utilizar esta guía como recurso. Puede encontrar información adicional en nuestra página web miamidade.gov/hurricane, así como en la aplicación móvil Ready MDC y a través de los canales oficiales de redes sociales del Condado, donde se compartir actualizaciones minuto a minuto durante cualquier emergencia”, subrayó.

La alcaldesa exhorta a estar preparados y atentos a los informes meteorológicos, aun cuando la Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOOA) predice una temporada de huracanes "por debajo de lo normal" porque cualquier huracán puede golpear.

Los nombres de las tormentas son: Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaías, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, René, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

El Niño

En efecto, NOOA anticipa de 8 a 14 tormentas tropicales y de tres a seis huracanes, con uno o tres intensos.

Este año, el efecto El Niño pudiera desempeñar un papel importante de supresión de huracanes, pero es importante entender qué significa esto realmente en términos prácticos.

La NOOA explica que El Niño es un calentamiento periódico del océano Pacífico central y oriental que modifica los patrones globales de viento y presión. Para la cuenca del Atlántico (incluyendo el Caribe y el Golfo de México), normalmente significa:

Aumenta la cizalladura del viento (cambios en la velocidad y dirección del viento con la altura) • Interrumpe la formación de tormentas • Reduce el número de tormentas tropicales y huracanes

Por ello, los meteorólogos creen que esta temporada ciclónica sea menos activa, debido a estos factores meteorológicos que pudieran afectar el desarrollo de tormentas, aunque ello puede cambiar más tarde según varíen las condiciones en la atmósfera y el océano.

Levine Cava enfatizó la necesidad de estar preparados: “No esperemos al aviso de tormenta. Tengamos alimentos almacenados, agua y los documentos de seguro y más a mano. El Condado cuenta con centros de acogida que abren sus puertas tan pronto sea necesario”.

El mar

Recuerde, el mar suele entrar a tierra cuando un huracán azota el litoral, y en el manual del Condado, además de consejos, conocerá si su vivienda está situada en un lugar con peligro de inundación.

De cualquier manera, puede llamar al 311 para obtener información en español. También puede contactar a la oficina de su comisionado condal o visitar la dirección MiamiDade.gov en internet, desde donde puede imprimir copias.

Libre de impuestos

Ahora Florida no tiene semana de excepción de impuestos para artículos de preparación, sino que mantiene todo el año la orden de no cobrar el arancel.

Eso significa que, en lugar de esperar por una exención de impuestos, puedes comprar ciertos artículos sin pagar el gravamen sobre las ventas en cualquier momento.

Baterías (pilas AA, AAA, C, D, de 6 voltios y de 9 voltios)

Generadores portátiles

Extintores de incendios, detectores de humo, alarmas y detectores de monóxido de carbono

Repelente de insectos

Protector solar

Chalecos salvavidas

Lonas impermeables (de 1.000 pies cuadrados o menos)

Sistemas de anclaje al suelo y kits de amarre Depósitos para gasolina o diésel de hasta cinco galones

Preparación básica

Más vale estar preparados que lamentarse después. Esta es una sabia afirmación que ayuda a enfrentar los fuertes vientos que genera cualquier ciclón.

Si vive en una casa móvil o prefabricada, la regla de oro es evacuar siempre, independientemente de la zona de evacuación de su condado. Las casas móviles no son estructuras seguras contra los vientos de huracán, incluso si están amarradas al suelo.

Si vive en una casa o apartamento firme, tenga en cuenta que debe proteger sus bienes, la casa o apartamento. Eso es contar con paneles probados contra huracanes o ventanas y puertas a prueba de viento.

No espere a última hora para cubrirlas con maderas. L madera no es débil ante el viento, sino, además, podría faltarle a última hora, cuando la avalancha de público acude a los almacenes donde las venden.

Mantenga toda su documentación en un mismo lugar, seguro y accesible.

Elimine a tiempo las ramas de los árboles que podrían causar daños a su propiedad.

Por otra parte, si tiene en cuenta el alto costo del seguro de la propiedad, un asunto que el Gobierno estatal de la Florida no ha logrado mejorar, tiene que disminuir al menos la posibilidad de sufrir daños materiales para evitar la indeseada reclamación y el subsiguiente aumento de las primas. Recuerde que hoy paga seis veces más que hace 30 años, cuando el huracán Andrew azotó Miami y sus cercanías.

A esta fecha, debería estar preparado. No obstante, aún está a tiempo. Si no tiene seguro de la propiedad, acuda a un asegurador responsable y pida una cotización acorde a los valores que desee salvaguardar y la capacidad de su bolsillo.

Electricidad

La empresa eléctrica Florida Power & Light comparte una serie de consejos que debemos tener en cuenta:

NO intente podar árboles o plantas cerca de líneas eléctricas por su cuenta: contrate únicamente a profesionales calificados para podar árboles y otra vegetación cerca de las líneas eléctricas. Visite FPL.com/trees para obtener más información sobre la poda de árboles.

Tenga en cuenta la ubicación del tendido eléctrico antes de comenzar a trabajar con una escalera. Asegúrese de que cualquier escalera o andamio esté lo suficientemente lejos para que usted —y los extremos de las herramientas que esté utilizando— no se acerquen a menos de tres metros (10 pies) de los cables eléctricos.

Tras el paso de un huracán y la falta de electricidad, si planea utilizar un generador portátil, lea y siga todas las instrucciones del fabricante. Asegúrese de instalarlo en el exterior —no dentro de su casa ni en el garaje— y conecte los electrodomésticos directamente al generador. No conecte su generador directamente al panel eléctrico o caja de fusibles de su vivienda, ya que la energía generada podría regresar a las líneas eléctricas y causar lesiones.

Manténgase a una distancia segura y no toque ningún cable eléctrico caído ni áreas inundadas o cubiertas de escombros, ya que podrían ocultar cables eléctricos caídos.

Acopio imprescindible

Sobre todo, debe tener presente la importancia de acopiar alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad, como dinero en efectivo y suficiente gasolina en su automóvil, para afrontar al menos 72 horas de carencias, tras el paso de la tormenta.

Tenga a mano comida en conserva, agua potable y artículos imprescindibles como baterías para radios receptores y linternas, cocinas que funcionen con gas propano, así como los medicamentos que usualmente toma y los de primeros auxilios, que debe adquirir antes del llamado de alerta para evitar las largas filas en las farmacias.

Otras necesidades

Conozca de antemano cuán vulnerable es la zona donde reside ante el avance del mar o las inundaciones que la lluvia podría provocar.

Defina cuál es el lugar más seguro en casa para guarecerse del viento, en caso de destrucción.

Sepa dónde ir si no se siente seguro en casa. Si no tiene familia o un amigo cercano a dónde acudir, hay refugios muy bien provistos de camas, alimentación y otros auxilios, algunos de ellos habilitados para recibir mascotas y personas con discapacidades físicas. Llame al número 311 para conocerlos e incluso inscribirse.

Manténgase informado por los partes meteorológicos del Centro Nacional de Huracanes y las instrucciones de la autoridad de emergencias en la localidad.