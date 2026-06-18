jueves 18  de  junio 2026
VIAJES

Sky High Dominicana fortalece el turismo de salud con alianza estratégica junto a Plaza de la Salud

La alianza contempla además acciones conjuntas de promoción, comunicación y relacionamiento institucional dirigidas a fortalecer la visibilidad de la República Dominicana

Cesarina Beauchamp y Dr. Julio Castaño Guzmán

Cesarina Beauchamp y Dr. Julio Castaño Guzmán

Cortesía de Sky High

SANTO DOMINGO.- Sky High Dominicana y el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer el acceso a servicios médicos especializados para pasajeros de la región, impulsando al mismo tiempo el posicionamiento de la República Dominicana como un destino líder en turismo de salud en el Caribe.

La iniciativa permitirá desarrollar acciones conjuntas para acercar servicios de salud de alta calidad a pasajeros procedentes de los distintos destinos de la red internacional de Sky High Dominicana que viajen a la República Dominicana, para recibir atención médica especializada. A través de la conectividad de la aerolínea, pacientes internacionales provenientes de importantes destinos del Caribe y Sudamérica podrán acceder de manera más ágil -y con beneficios exclusivos- a los servicios médicos del Hospital General de la Plaza de la Salud, fortaleciendo así la oferta de turismo de salud del país.

Lee además
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ACUERDOS

EEUU anuncia firma de memorando de cooperación nuclear con República Dominicana
Captura del video que detalla cuando la aeronave se incendia. 
SUCESOS

Tragedia aérea en República Dominicana: dos fallecidos tras desplome de jet ejecutivo en La Romana

Para Cesarina Beauchamp, esta alianza representa una evolución natural del compromiso de la aerolínea con las comunidades que sirve.

Conectividad aérea al servicio del bienestar y la salud Beauchamp destacó que la conectividad aérea desempeña un papel cada vez más relevante en el acceso a oportunidades, servicios y bienestar para las personas, especialmente en una región donde la movilidad segura y eficiente resulta fundamental para el desarrollo económico y social.

Como parte de esta alianza los pasajeros de Sky High Dominicana podrán acceder a condiciones preferenciales y tarifas exclusivas en una amplia variedad de servicios del Hospital General de la Plaza de la Salud, incluyendo consultas médicas especializadas, estudios diagnósticos, laboratorios clínicos, servicios de imágenes, chequeos preventivos y atención de emergencias. Para acceder a estos beneficios, los pasajeros únicamente deberán presentar su boleto aéreo vigente de Sky High Dominicana, fortaleciendo así la propuesta de valor de la aerolínea y contribuyendo al desarrollo del turismo de salud en la región.

Una alianza que fortalece el turismo médico en la región

Por su parte, el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, valoró la importancia de continuar construyendo alianzas que contribuyan a ampliar el acceso a servicios médicos especializados para pacientes internacionales.

La alianza contempla además acciones conjuntas de promoción, comunicación y relacionamiento institucional dirigidas a fortalecer la visibilidad de la República Dominicana como un destino confiable para la atención médica, apoyado en la calidad de sus servicios de salud, la conectividad aérea y la experiencia acumulada de instituciones líderes en sus respectivos sectores. Con esta iniciativa, Sky High Dominicana y Plaza de la Salud reafirman su compromiso con el desarrollo regional, impulsando soluciones que acercan a las personas a mejores oportunidades de bienestar, contribuyen a la integración del Caribe y fortalecen la competitividad de la República Dominicana como centro de servicios especializados.

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Fallece en Miami Oscar Álvarez, actor cubano y defensor de los inmigrantes

Daniela Méndez, la ejecutiva que redefine el pop y el urbano latino

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón
OPINIÓN

Octava y última carta a Marco Rubio: no nos fabriquen otra Cuba de cartón

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
FAMOSOS

Shakira y el actor Manuel García-Rulfo desatan rumores de romance

La medida afectará a nueve escuelas en el condado.
EDUCACIÓN

Miami-Dade planea cerrar nueve escuelas tras perder más de 13.000 estudiantes en un año

Un cartel que muestra al derrocado dictador venezolano Nicolás Maduro, al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, con la palabra Criminales, cuelga en una pantalla digital de mobiliario urbano en una calle contigua a la Audiencia Nacional, en Madrid. 
Corrupción

Imputadas las dos hijas de Zapatero en la causa contra el expresidente del Gobierno español

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump saluda desde el Air Force One.
MEMORANDO

¿Podrá EEUU concretar un acuerdo efectivo y definitivo con Irán?

Por Leonardo Morales
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante la firma de las nuevas leyes. 
MANO DURA

DeSantis firma cinco nuevas leyes para endurecer penas y reforzar la seguridad en Florida

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar.
INMIGRACIÓN

María Elvira Salazar insiste en una solución para miles de cubanos con I-220A

Presidente del Grupo IDEA, Nelson Mezerhane, dará la bienvenida en VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, como lo hizo en el evento pasado sobre las democracias el 14 de julio 2025
EVENTO GLOBAL

Derechos humanos en el nuevo orden global es tema de debate del VI Seminario sobre Gobernanza Global

En Colombia, votantes acuden a las urnas para elegir al nuevo presidente que se definirá en balotaje 
ELECCIONES

Autoridades de Colombia alertan sobre posibles tensiones tras la segunda vuelta electoral este domingo