Sky High Dominicana fortalece el turismo de salud con alianza estratégica junto a Plaza de la Salud

SANTO DOMINGO.- Sky High Dominicana y el Hospital General de la Plaza de la Salud (HGPS) formalizaron una alianza estratégica orientada a fortalecer el acceso a servicios médicos especializados para pasajeros de la región, impulsando al mismo tiempo el posicionamiento de la República Dominicana como un destino líder en turismo de salud en el Caribe.

La iniciativa permitirá desarrollar acciones conjuntas para acercar servicios de salud de alta calidad a pasajeros procedentes de los distintos destinos de la red internacional de Sky High Dominicana que viajen a la República Dominicana, para recibir atención médica especializada. A través de la conectividad de la aerolínea, pacientes internacionales provenientes de importantes destinos del Caribe y Sudamérica podrán acceder de manera más ágil -y con beneficios exclusivos- a los servicios médicos del Hospital General de la Plaza de la Salud, fortaleciendo así la oferta de turismo de salud del país.

Para Cesarina Beauchamp, esta alianza representa una evolución natural del compromiso de la aerolínea con las comunidades que sirve.

Conectividad aérea al servicio del bienestar y la salud Beauchamp destacó que la conectividad aérea desempeña un papel cada vez más relevante en el acceso a oportunidades, servicios y bienestar para las personas, especialmente en una región donde la movilidad segura y eficiente resulta fundamental para el desarrollo económico y social.

Como parte de esta alianza los pasajeros de Sky High Dominicana podrán acceder a condiciones preferenciales y tarifas exclusivas en una amplia variedad de servicios del Hospital General de la Plaza de la Salud, incluyendo consultas médicas especializadas, estudios diagnósticos, laboratorios clínicos, servicios de imágenes, chequeos preventivos y atención de emergencias. Para acceder a estos beneficios, los pasajeros únicamente deberán presentar su boleto aéreo vigente de Sky High Dominicana, fortaleciendo así la propuesta de valor de la aerolínea y contribuyendo al desarrollo del turismo de salud en la región.

Una alianza que fortalece el turismo médico en la región

Por su parte, el doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital General de la Plaza de la Salud, valoró la importancia de continuar construyendo alianzas que contribuyan a ampliar el acceso a servicios médicos especializados para pacientes internacionales.

La alianza contempla además acciones conjuntas de promoción, comunicación y relacionamiento institucional dirigidas a fortalecer la visibilidad de la República Dominicana como un destino confiable para la atención médica, apoyado en la calidad de sus servicios de salud, la conectividad aérea y la experiencia acumulada de instituciones líderes en sus respectivos sectores. Con esta iniciativa, Sky High Dominicana y Plaza de la Salud reafirman su compromiso con el desarrollo regional, impulsando soluciones que acercan a las personas a mejores oportunidades de bienestar, contribuyen a la integración del Caribe y fortalecen la competitividad de la República Dominicana como centro de servicios especializados.