martes 9  de  junio 2026
VIOLENCIA

Reportó una supuesta amenaza al 911 y terminó arrestado por asesinato premeditado

La Policía de Lauderhill arrestó a un hombre de 35 años tras un tiroteo que dejó una víctima mortal. Según la investigación, el sospechoso llamó a emergencias antes de admitir que había disparado

Anthony Johnson, 35 años.

Anthony Johnson, 35 años.

OFICINA DEL SHERIFF CONDADO BROWARD
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

LAUDERHILL. – Un hombre de 35 años enfrenta un cargo de asesinato premeditado en primer grado tras un tiroteo ocurrido la noche del domingo en Lauderhill que dejó una víctima mortal, informaron las autoridades.

El arrestado fue identificado como Anthony Johnson, quien, de acuerdo con la investigación, realizó una llamada al 911 para reportar una situación de amenaza minutos antes de reconocer ante los agentes que había disparado contra otro hombre.

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El incidente ocurrió poco después de las 10 de la noche en el bloque 900 y la 34th Terrace al noroeste de esa localidad. Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a Reginald Merisma, de 35 años, tendido en una entrada residencial con una herida de bala. Los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en la escena.

Según la Policía de Lauderhill, Johnson informó durante la llamada de emergencia que una persona estaba amenazando a quienes se encontraban en el área. Posteriormente, mientras la comunicación permanecía abierta con el centro de despacho, se escuchó una detonación y el hombre manifestó que acababa de disparar.

La investigación señala que cámaras de vigilancia captaron la llegada del sospechoso al lugar en un vehículo antes de que se produjera el enfrentamiento.

De acuerdo con los detectives, la víctima intentó protegerse detrás de un contenedor de basura cuando comenzaron los disparos. Sin embargo, las autoridades sostienen que Johnson continuó acercándose y posteriormente realizó un disparo que impactó mortalmente a Merisma.

Los investigadores informaron que no localizaron ninguna arma junto al fallecido y precisaron que todas las personas involucradas ya fueron identificadas.

Tras el incidente, Johnson permaneció en la escena y confirmó a los agentes que había efectuado los disparos, lo que llevó a las autoridades a establecer causa probable para su arresto.

El sospechoso solicitó la presencia de un abogado y no ofreció declaraciones adicionales a los detectives.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible motivo del crimen. Asimismo, pidieron ayuda a cualquier persona que posea información adicional o material de video relacionado con lo ocurrido puede comunicarse con el Departamento de Policía de Lauderhill al 954-497-4700.

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