Propietarios podrán recibir hasta $8.000 para mejorar viviendas en distrito 10 de Miami-Dade

MIAMI.- Propietarios de viviendas del distrito 10 de Miami-Dade podrán solicitar subvenciones de hasta $8.000 para renovar la apariencia exterior de sus casas, como parte de un programa que busca apoyar a familias de ingresos bajos y moderados y mejorar las condiciones de los vecindarios.

El presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, Anthony Rodríguez, anunció el lanzamiento del Programa de Subvenciones para el Embellecimiento de Viviendas de 2026, cuyas inscripciones estarán abiertas desde este lunes 17 de agosto hasta el 18 de septiembre.

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La iniciativa está dirigida exclusivamente a residentes del distrito 10, que comprende sectores de Kendall, Westchester y Fontainebleau, según la descripción oficial del Condado.

“Todo propietario debería tener la oportunidad de sentirse orgulloso de su hogar y de la comunidad en su conjunto”, afirmó Rodríguez.

“Este programa brinda a las familias la oportunidad de realizar mejoras significativas en sus propiedades, al tiempo que ayuda a crear vecindarios más limpios, atractivos y sólidos en todo el distrito 10”, agregó.

Quiénes pueden solicitar la ayuda

Para calificar, los solicitantes deben ser propietarios y residentes de una vivienda unifamiliar independiente dentro del distrito 10. No podrán participar quienes habiten en condominios, dúplex o apartamentos.

Los interesados tampoco pueden poseer propiedades adicionales utilizadas como inversión o alquiler. Además, deberán cumplir los límites de ingresos familiares bajos o moderados establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

Otro requisito será encontrarse al día con los impuestos sobre la propiedad y no tener deudas pendientes relacionadas con gravámenes o contribuciones especiales.

La subvención no funcionará como un préstamo que el beneficiario deberá devolver, sino como una ayuda económica destinada a trabajos previamente autorizados.

Sin embargo, los montos otorgados y el alcance de cada proyecto podrán variar según la disponibilidad de fondos y las normas definitivas del programa.

Las mejoras elegibles contemplan principalmente la pintura del exterior de las viviendas y trabajos profesionales de jardinería y paisajismo, con la posibilidad de incluir la recuperación de áreas verdes y otros cambios destinados a mejorar la apariencia de la propiedad desde la calle.

Fondos federales y del distrito 10

Documentos presupuestarios del Condado aportan contexto sobre el financiamiento de la iniciativa. El Plan de Acción para el año fiscal 2026 contempla $126.570 de fondos asignados al distrito 10 para servicios de embellecimiento y rehabilitación de viviendas.

El mismo expediente incluye la reasignación de otros $373.430 provenientes del programa federal de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), administrado con recursos de HUD.

En conjunto, ambas partidas representarían hasta $500.000 para la iniciativa, aunque la cantidad finalmente utilizada dependerá de la ejecución del programa y la disponibilidad presupuestaria.

La documentación señala que los recursos están destinados a beneficiar a hogares de ingresos bajos o moderados.

“Los vecindarios fuertes comienzan con hogares sólidos y residentes comprometidos con el lugar donde viven”, señaló Rodríguez.

“Al ayudar a los propietarios a mejorar sus propiedades, estamos invirtiendo no solo en familias individuales, sino también en el futuro y la calidad de vida de toda nuestra comunidad”, puntualizó el presidente de la Comisión condal.

Los residentes podrán registrarse por internet hasta el 18 de septiembre. El Condado recomienda revisar cuidadosamente los requisitos antes de presentar la solicitud, debido a que cumplir las condiciones generales no garantiza automáticamente la aprobación de la subvención.