lunes 17  de  agosto 2026
SIN DEVOLUCIÓN

Propietarios podrán recibir hasta $8.000 para mejorar viviendas en distrito 10 de Miami-Dade

El programa financiará trabajos de pintura exterior y paisajismo profesional en casas unifamiliares del distrito 10. Las inscripciones estarán abiertas del 17 de agosto al 18 de septiembre

&nbsp;Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.

 Anthony Rodríguez, presidente de la comisión condal.

Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Propietarios de viviendas del distrito 10 de Miami-Dade podrán solicitar subvenciones de hasta $8.000 para renovar la apariencia exterior de sus casas, como parte de un programa que busca apoyar a familias de ingresos bajos y moderados y mejorar las condiciones de los vecindarios.

El presidente de la Comisión del Condado de Miami-Dade, Anthony Rodríguez, anunció el lanzamiento del Programa de Subvenciones para el Embellecimiento de Viviendas de 2026, cuyas inscripciones estarán abiertas desde este lunes 17 de agosto hasta el 18 de septiembre.

Lee además
Imagen referencial
ELECCIONES 2026

Miami-Dade avanza en primarias tras periodo de votación anticipada
Precio de la gasolina en Florida se mantien estable. 
SIN ALIVIO

Gasolina en Florida se mantiene estable: cuánto cuesta en Miami

La iniciativa está dirigida exclusivamente a residentes del distrito 10, que comprende sectores de Kendall, Westchester y Fontainebleau, según la descripción oficial del Condado.

“Todo propietario debería tener la oportunidad de sentirse orgulloso de su hogar y de la comunidad en su conjunto”, afirmó Rodríguez.

“Este programa brinda a las familias la oportunidad de realizar mejoras significativas en sus propiedades, al tiempo que ayuda a crear vecindarios más limpios, atractivos y sólidos en todo el distrito 10”, agregó.

Quiénes pueden solicitar la ayuda

Para calificar, los solicitantes deben ser propietarios y residentes de una vivienda unifamiliar independiente dentro del distrito 10. No podrán participar quienes habiten en condominios, dúplex o apartamentos.

Los interesados tampoco pueden poseer propiedades adicionales utilizadas como inversión o alquiler. Además, deberán cumplir los límites de ingresos familiares bajos o moderados establecidos por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD).

Otro requisito será encontrarse al día con los impuestos sobre la propiedad y no tener deudas pendientes relacionadas con gravámenes o contribuciones especiales.

La subvención no funcionará como un préstamo que el beneficiario deberá devolver, sino como una ayuda económica destinada a trabajos previamente autorizados.

Sin embargo, los montos otorgados y el alcance de cada proyecto podrán variar según la disponibilidad de fondos y las normas definitivas del programa.

Las mejoras elegibles contemplan principalmente la pintura del exterior de las viviendas y trabajos profesionales de jardinería y paisajismo, con la posibilidad de incluir la recuperación de áreas verdes y otros cambios destinados a mejorar la apariencia de la propiedad desde la calle.

Fondos federales y del distrito 10

Documentos presupuestarios del Condado aportan contexto sobre el financiamiento de la iniciativa. El Plan de Acción para el año fiscal 2026 contempla $126.570 de fondos asignados al distrito 10 para servicios de embellecimiento y rehabilitación de viviendas.

El mismo expediente incluye la reasignación de otros $373.430 provenientes del programa federal de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG), administrado con recursos de HUD.

En conjunto, ambas partidas representarían hasta $500.000 para la iniciativa, aunque la cantidad finalmente utilizada dependerá de la ejecución del programa y la disponibilidad presupuestaria.

La documentación señala que los recursos están destinados a beneficiar a hogares de ingresos bajos o moderados.

“Los vecindarios fuertes comienzan con hogares sólidos y residentes comprometidos con el lugar donde viven”, señaló Rodríguez.

“Al ayudar a los propietarios a mejorar sus propiedades, estamos invirtiendo no solo en familias individuales, sino también en el futuro y la calidad de vida de toda nuestra comunidad”, puntualizó el presidente de la Comisión condal.

Los residentes podrán registrarse por internet hasta el 18 de septiembre. El Condado recomienda revisar cuidadosamente los requisitos antes de presentar la solicitud, debido a que cumplir las condiciones generales no garantiza automáticamente la aprobación de la subvención.

Temas
Te puede interesar

Clientes de Chase tendrán descuentos y acceso preferente con el Miami HEAT

EEUU sube a $26,5 millones la ayuda a Colombia tras terremoto; cifra de muertos asciende a 288

Reventa de viviendas en EEUU dismunuye en julio, después de meses de estabilidad

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz Hayden Panettiere en la presentación de la serie ganadora del Globo de Oro Nashville en el Hotel Bayerischer Hof de Múnich, Alemania, el 3 de junio de 2013.  
SUCESOS

Autoridades sospechan que la actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Voluntarios y rescatistas colombianos retiraron escombros con las manos desnudas en busca de supervivientes durante la madrugada del 11 de agosto, después de que el terremoto más fuerte registrado en el país en una década dejara al menos 169 muertos y destruyera decenas de edificios.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de fallecidos por terremoto en Colombia a 289; más de 140 personas están desaparecidas

Un avión caza estadounidense F/18 Súper Hornet en el portaaviones Abraham Lincoln.
WASHINGTON

¿Se ha quedado EEUU atascado en la guerra contra Irán?

El Ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, Raúl Castro (C), su hermano y el dictador cubano Fidel Castro (der) y el Comandante cubano Juan Almeida (izq).
Espionaje y terrorismo

La red oculta de apoyo de Cuba: La guerra contra Estados Unidos

La autora belga Amelie Nothomb posa a su llegada a la entrega de los premios Cesar del cine francés. 
LETRAS

Escritora belga reflexiona sobre su nueva novela: "El amor no obedece a ninguna moral"

Te puede interesar

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas.  
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Omán si hace un acuerdo con Irán

Por Leonardo Morales
Dustin Christina, de 40 años.
TRAS LAS REJAS

Arrestan a policía de Key West por DUI tras encontrarlo al volante de un automóvil estacionado

En esta foto de archivo tomada el 11 de octubre de 2019, el actor estadounidense Bruce Willis asiste al estreno de Motherless Brooklyn durante el 57 ° Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York. Willis, estrella de la franquicia Die Hard, se retirará de la actuación debido a una enfermedad que afecta sus facultades cognitivas, anunció su familia el 30 de marzo de 2022. 
CELEBRIDADES

Bruce Willis reaparece en la boda de su hija Tallulah

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Tiroteo en Hollywood deja dos personas hospitalizadas y un hombre tras las rejas

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.
JUSTICIA

Corte Suprema rechaza revisar apelación de Trump para anular fallo sobre juicio