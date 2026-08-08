"Proteger enseñanza, seguridad y salario de los maestros, prioridades del nuevo superintendente

MIAMI.- El regreso a las aulas de miles de estudiantes en el condado Miami- Dade, estará marcado por un cambio de liderazgo en el sistema de escuelas públicas.

El Dr. Rafael A. Villalobos, seleccionado el 29 de julio por la Junta Escolar como nuevo superintendente, tendrá a su cargo el cuarto sistema de enseñanza pública más grande de la unión estadounidense.

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Su designación se produjo apenas dos semanas antes del comienzo del curso 2026-2027, previsto para el jueves 13 de agosto. El nuevo período lectivo llega influenciado por la disminución de las inscripciones, su repercusión en los ingresos, la necesidad de retener educadores y los desafíos asociados con la seguridad y la tecnología.

Aún no se ha fijado la fecha en que Villalobos asumirá el puesto. La presidenta de la Junta Escolar, Mari Tere Rojas, deberá negociar y formalizar su contrato, mientras el actual superintendente, Dr. José L. Dotres, permanecerá en funciones hasta el 14 de febrero de 2027.

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, el funcionario recién electo explica cómo pretende afrontar ese escenario, adelanta una posible reorganización de instalaciones con baja ocupación y analiza asuntos que inciden directamente en el funcionamiento de los planteles y la preparación de los jóvenes.

El educador aborda, además, la compensación docente, la atención a las familias inmigrantes, los servicios especializados y el uso responsable de la inteligencia artificial (IA). Al final de la conversación, comparte la experiencia personal que determinó su vocación y el principio que promete llevar a su gestión.

- ¿Cuáles son las tres prioridades más urgentes que ha identificado?

Mis tres prioridades más urgentes son estabilizar la matrícula, alcanzar la sostenibilidad fiscal e invertir en nuestra comunidad. Debemos afrontar con determinación la disminución del número de alumnos mediante la campaña “Your Best Choice, Su Mejor Opción”, promover nuestros más de 1.000 programas Magnet y ampliar las trayectorias profesionales.

En segundo lugar, necesitamos reajustar el sistema de forma estratégica y transparente para que cada sede funcione eficientemente y brinde servicios sólidos. Finalmente, debemos lograr que los votantes aprueben en noviembre el referendo “Secure Our Future”, fundamental para preservar los recursos destinados a los maestros y mantener agentes policiales en cada escuela.

- ¿Qué cambios concretos pueden esperar los estudiantes, las familias y los educadores durante su primer año?

Verán una administración enfocada en la transparencia, la eficiencia y el acercamiento proactivo a la comunidad. Mediante un modelo de consolidación inteligente, fusionaremos instalaciones cercanas muy subutilizadas. Así, los jóvenes tendrán acceso a una oferta completa de materias electivas, equipos especializados y aulas actualizadas, en lugar de permanecer en edificios a medio llenar.

Realizaremos igualmente una auditoría exhaustiva de la sede central para reducir costos administrativos y dirigir cada dólar posible fuera de la burocracia y hacia la instrucción y la compensación docente.

- ¿Dónde se concentran las principales dificultades académicas y qué estrategias aplicará para elevar el desempeño en lectura, matemáticas y ciencias?

El rendimiento comienza con la alfabetización temprana. Mi objetivo principal es alcanzar un dominio de la lectura del 100% desde pre-K hasta tercer grado, mediante una fuerte inversión en el aprendizaje durante la primera infancia y el fortalecimiento de los programas de prekindergarten voluntario.

A través del Equipo de Diseño de Excelencia Académica utilizaremos datos actualizados para crear planes de intervención individualizados que aceleren los avances en lectura, matemáticas y ciencias. Con la Agenda de Innovación 2030 ampliaremos las certificaciones de la industria, la alfabetización digital, la preparación para la inteligencia artificial y los programas de Educación Técnica y Profesional.

Para cumplir esas metas colaboraremos directamente con universidades locales, autoridades de transporte, aeropuertos y aliados empresariales de la región.

- Miami-Dade atiende a una población inmigrante numerosa y diversa. ¿Qué medidas adoptará para respaldar a los recién llegados y a sus familias?

La diversidad siempre ha sido una de las fortalezas de Miami-Dade. Al inicio de mi carrera dirigí iniciativas de educación para adultos, ciudadanía y ESOL en South Dade Adult Center, por lo que entiendo que desenvolverse en un nuevo entorno educativo puede resultar abrumador.

Ampliaremos la comunicación multilingüe, simplificaremos la inscripción y conectaremos a las familias recién llegadas con opciones formativas para adultos y recursos laborales. Queremos que cada niño tenga la posibilidad de prosperar desde su primer día.

- ¿De qué manera garantizará los servicios destinados a quienes tienen necesidades especiales o requierenatención académica y emocional adicional?

Esos alumnos merecen recursos centralizados y completamente financiados, no una atención fragmentada. Mantener centros con poca ocupación obliga a distribuir entre demasiados lugares a profesionales esenciales, como logopedas, consejeros de salud mental y terapeutas ocupacionales.

Una reorganización estratégica permitirá concentrar personal capacitado y tecnología moderna en sedes debidamente equipadas. El plan combina las adaptaciones académicas con una mayor asistencia psicológica, el seguimiento de la concurrencia y proyectos de desarrollo del carácter como Sandy Hook Promise.

- La contratación y retención de maestros continúa siendo un desafío. ¿Cómo abordará la escasez de personal, la moral de los empleados y la compensación?

Los educadores son la columna vertebral de nuestras escuelas y proteger la fuerza laboral figura entre mis mayores compromisos. No habrá despidos entre el personal docente actual. Nos apoyaremos en las jubilaciones y otras salidas naturales, cuyo promedio supera las 600 anuales, para equilibrar la plantilla.

Al optimizar el funcionamiento de las oficinas centrales y mantener la disciplina fiscal, podremos generar excedentes operativos destinados a la remuneración de los profesores. Al mismo tiempo, informaremos activamente a la comunidad sobre el referendo local que busca conservar sueldos competitivos.

- En materia de seguridad, ¿puede explicar su plan para proteger a la comunidad escolar sin afectar un ambiente de aprendizaje acogedor?

La seguridad escolar no es negociable, porque no puede existir un aprendizaje significativo si los alumnos o el personal se sienten desprotegidos. Continuaremos robusteciendo la fuerza policial del distrito, integrada por 500 agentes juramentados, y ampliaremos los entrenamientos conjuntos con las corporaciones municipales del orden público.

También incorporamos tecnologías modernas, entre ellas herramientas de mitigación de amenazas impulsadas por inteligencia artificial y plataformas de monitoreo como LightSpeed, FortifyFL y Alyssa’s Alert.

- ¿Debe incorporarse la inteligencia artificial en las aulas y qué salvaguardas impedirán su uso indebido?

La IA está transformando el mercado laboral y tenemos la responsabilidad de enseñar a los jóvenes a utilizarla con seguridad y destreza. Mediante la Agenda de Innovación 2030 incluiremos la preparación para la IA y la alfabetización digital directamente en el plan de estudios de secundaria, de manera que comprendan tanto su alcance como sus aplicaciones prácticas.

Para evitar conductas inapropiadas, estableceremos normas claras sobre la privacidad de los datos, la integridad académica y el empleo ético de la tecnología. La IA debe ser una herramienta que agudice el pensamiento crítico, no que lo reemplace.

- Ante las limitaciones financieras, ¿podría precisar los criterios para determinar los programas que recibirán preferencia?

La principal dificultad es la caída de los ingresos provocada por el descenso de las inscripciones, porque el financiamiento estatal está estrechamente vinculado a la cantidad de educandos. Para afrontar esta situación, publicaremos un Informe de Salud Fiscal integral y un Marco de Sostenibilidad Plurianual que brinden previsibilidad a la Junta Escolar y al público.

Cuando los fondos sean limitados, protegeremos la labor en el aula, el resguardo de la comunidad educativa y la paga de los profesores. Paralelamente, reduciremos los desembolsos administrativos centrales y la carga económica de conservar inmuebles con poca ocupación.

- ¿Cómo medirá los resultados de su administración y rendirá cuentas ante padres, empleados y la comunidad?

La rendición de cuentas debe ser activa y medible. Durante mis primeros 100 días realizaré una amplia gira para escuchar a maestros, directores, representantes laborales y padres de todas las regiones. Asimismo, estableceremos seis grupos asesores del superintendente y distribuiremos encuestas entre los líderes escolares para identificar y eliminar obstáculos administrativos.

El Panel Público de Responsabilidad del Superintendente ofrecerá acceso permanente a datos actualizados sobre dominio de la lectura, índices de graduación, asistencia, incidentes de seguridad y gastos.

- Comenzó su carrera como maestro y posteriormente ocupó diferentes puestos de liderazgo. ¿Puede explicar la influencia de esa trayectoria en sus decisiones?

Mi trayectoria de 32 años en las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade sustenta cada decisión ejecutiva que tomo. Comencé como maestro de secundaria en South Dade Senior High en 1994, dirigí varias escuelas y posteriormente estuve al frente de la Región Sur.

La supervisión de 110 planteles, 83.000 alumnos y un presupuesto superior a los 1.000 millones de dólares me enseñó a elevar la calidad de la instrucción a gran escala, alcanzar una tasa de graduación del 98% y mejorar las calificaciones de centros de alto rendimiento. Mi experiencia en el sector privado de la tecnología educativa también me permite combinar valores pedagógicos profundos con una ejecución clara y resultados medibles.

- Ha hablado de las experiencias personales que inspiraron su vocación. ¿Qué desea que las familias conozcan sobre la persona que dirigirá este sistema escolar?

Quiero que sepan, ante todo, que mi historia es una historia de Miami-Dade. Soy un orgulloso graduado de South Miami Senior High School y mi vocación nació al observar a los maestros compasivos de las escuelas públicas que cuidaban a mi hermano ciego y autista.

Esa vivencia me mostró el poder transformador de los educadores comprometidos. Ese es el estándar de cuidado, excelencia y dedicación que prometo llevar cada día a todos los alumnos y familias de nuestro gran distrito.

Para foto:

Pie de foto: Dr. Rafael Villalobos, recientemente designado superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade

Crédito: DISTRITO ESCOLAR DE MIAMI-DADE