¿Quiénes son las dos candidatas que buscan ocupar el puesto de comisionada del Grupo I en Miami Beach?

Las aspirantes al puesto de comisionada del Grupo I, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

MIAMI BEACH .– La elección de desempate que se celebra este martes 9 de diciembre en Miami Beach definirá quién ocupará el puesto de Comisionada del Grupo I, una silla clave dentro del gobierno municipal.

Las aspirantes, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope , llegan a esta contienda con perfiles distintos, pero con una agenda común: influir en el futuro urbanístico, económico y social de una de las ciudades más estratégicas del condado.

Monica Matteo-Salinas: empresaria y activista comunitaria

Matteo-Salinas es conocida en la ciudad por su trayectoria en el sector privado y por su participación constante en organizaciones vecinales. De raíces latinas y con años de residencia en la ciudad, ha centrado su mensaje en la modernización de los servicios municipales y en la defensa de los intereses de los residentes permanentes frente al crecimiento turístico.

Su campaña ha destacado temas como:

• Protección de los vecindarios.

• Regulación del desarrollo inmobiliario.

• Seguridad pública.

• Transparencia administrativa.

Quienes la apoyan destacan su capacidad de gestión y su enfoque práctico para resolver problemas cotidianos.

Monique Pardo Pope: profesional del sector legal y defensora de políticas urbanas

Pardo Pope ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito legal y en la formulación de políticas públicas. Su presencia en comités locales y grupos cívicos de la comunidad la ha posicionado como una figura activa en debates sobre zonificación, vivienda asequible y planificación urbana sostenible.

Su plataforma electoral se ha construido alrededor de:

• El equilibrio entre turismo y calidad de vida.

• La revitalización responsable de áreas comerciales.

• La protección del medio ambiente costero.

• La ampliación de oportunidades para familias trabajadoras.

Sus seguidores resaltan su preparación técnica y su visión a largo plazo para la urbe turística.

Dos visiones para una misma ciudad

Aunque comparten el interés por preservar la identidad de Miami Beach, Matteo-Salinas y Pardo Pope representan estilos distintos de liderazgo y prioridades diferenciadas sobre el manejo del crecimiento urbano.

La candidata que resulte electa se integrará a una comisión que enfrenta desafíos complejos: desde el manejo del auge turístico hasta la vulnerabilidad climática, pasando por el control del desarrollo y la convivencia en zonas densas.

El resultado dependerá de una participación que, hasta el mediodía, se mantiene baja, pero cuyo peso será determinante para definir el rumbo de Miami Beach en los próximos años.