martes 9  de  diciembre 2025
ELECCIONES

¿Quiénes son las dos candidatas que buscan ocupar el puesto de comisionada del Grupo I en Miami Beach?

Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope llegan a esta contienda con trayectorias distintas, aunque ambas coinciden en su interés por influir en las decisiones clave de la ciudad

Las aspirantes al puesto de comisionada del Grupo I, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

Las aspirantes al puesto de comisionada del Grupo I, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope.

Páginas oficiales de campaña de las candidatas
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI BEACH.– La elección de desempate que se celebra este martes 9 de diciembre en Miami Beach definirá quién ocupará el puesto de Comisionada del Grupo I, una silla clave dentro del gobierno municipal.

Las aspirantes, Monica Matteo-Salinas y Monique Pardo Pope, llegan a esta contienda con perfiles distintos, pero con una agenda común: influir en el futuro urbanístico, económico y social de una de las ciudades más estratégicas del condado.

Lee además
Carlos Alcaraz de España mira contra Joao Fonseca de Brasil durante el Miami Invitational en el parque LoanDepot el 8 de diciembre de 2025 en Miami, Florida. 
Tenis

Alcaraz impresiona en una exhibición en Miami
Eileen Higgins.
ELECCIONES

Eileen Higgins vota en el centro de Miami y apela a la integridad administrativa

Monica Matteo-Salinas: empresaria y activista comunitaria

Matteo-Salinas es conocida en la ciudad por su trayectoria en el sector privado y por su participación constante en organizaciones vecinales. De raíces latinas y con años de residencia en la ciudad, ha centrado su mensaje en la modernización de los servicios municipales y en la defensa de los intereses de los residentes permanentes frente al crecimiento turístico.

Su campaña ha destacado temas como:

• Protección de los vecindarios.

• Regulación del desarrollo inmobiliario.

• Seguridad pública.

• Transparencia administrativa.

Quienes la apoyan destacan su capacidad de gestión y su enfoque práctico para resolver problemas cotidianos.

Monique Pardo Pope: profesional del sector legal y defensora de políticas urbanas

Pardo Pope ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito legal y en la formulación de políticas públicas. Su presencia en comités locales y grupos cívicos de la comunidad la ha posicionado como una figura activa en debates sobre zonificación, vivienda asequible y planificación urbana sostenible.

Su plataforma electoral se ha construido alrededor de:

• El equilibrio entre turismo y calidad de vida.

• La revitalización responsable de áreas comerciales.

• La protección del medio ambiente costero.

• La ampliación de oportunidades para familias trabajadoras.

Sus seguidores resaltan su preparación técnica y su visión a largo plazo para la urbe turística.

Dos visiones para una misma ciudad

Aunque comparten el interés por preservar la identidad de Miami Beach, Matteo-Salinas y Pardo Pope representan estilos distintos de liderazgo y prioridades diferenciadas sobre el manejo del crecimiento urbano.

La candidata que resulte electa se integrará a una comisión que enfrenta desafíos complejos: desde el manejo del auge turístico hasta la vulnerabilidad climática, pasando por el control del desarrollo y la convivencia en zonas densas.

El resultado dependerá de una participación que, hasta el mediodía, se mantiene baja, pero cuyo peso será determinante para definir el rumbo de Miami Beach en los próximos años.

Temas
Te puede interesar

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

Miami entra en "modo Art Week" y el tráfico se pone en rojo

Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
NORUEGA

Primeros jefes de Estado y la familia de María Corina Machado llegan a Oslo a la entrega del Nobel

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU favorable a validar poderes presidenciales

A las hora programada abre sus puertas el recinto electoral habilitado en las biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Comienza jornada electoral clave en tres ciudades de Miami-Dade

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden

Te puede interesar

Estudiantes de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, caminan por el campus de la UM en abril de 2025.
DEUDA EDUCACIONAL

Trump cierra acuerdo sobre pago ilegal de préstamos estudiantiles bajo administración Biden
El candidato a alcalde de Miami, Emilio González. 
COMICIOS

Emilio González apuesta por el voto independiente para definir elección en Miami

Alcalá aseguró que los poderes en Venezuela están “secuestrados” y pidió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que den la cara al pueblo (ARCHIVO)
Narcotráfico

Otra presunta carta enviada a Trump ratifica nexos entre Caracas y el narco, esta vez los hermanos Rodríguez

Votantes acuden al City Hall de Miami Beach a emitir su derecho al voto.
ELECCIONES

Miami Beach acude a segunda vuelta en elecciones municipales

La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado.
OSLO

Crece expectación por el Nobel de la Paz, María Corina Machado suspende conferencia de prensa