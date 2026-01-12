lunes 12  de  enero 2026
BAJO INVESTIGACIÓN

Rastreador GPS conduce a detectives hasta cargamento de marihuana y miles de dólares en Doral

EL presunto responsable enfrenta cargos por tráfico de marihuana y resistencia al arresto sin violencia

Kadniel Blackwood, de 30 años identificado como sospechoso en el caso.

Kadniel Blackwood, de 30 años identificado como sospechoso en el caso.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

DORAL.- Un operativo iniciado por el robo de un cargamento comercial terminó revelando una operación de narcotráfico en el corazón de la ciudad de Doral, donde funcionarios públicos incautaron más de 200 paquetes de marihuana y decenas de miles de dólares en efectivo.

La investigación comenzó cuando detectives del condado Miami-Dade recibieron una alerta sobre la desaparición de un lote de bocinas de alta gama, valorado en cerca de medio millón de dólares. Parte del cargamento había sido retirado ilegalmente de un contenedor de transporte, pero una de las cajas contenía un dispositivo de rastreo satelital que permitió seguir su recorrido en tiempo real, dijeron las autoridades.

Lee además
Johana Barrera-Delgado, principal sospechosa en esta investigación. 
DETENIDA

Comparece en corte una madre de Miami tras hospitalización de su hijo por múltiples fracturas
Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El reporte policial agregó que la señal condujo a los agentes hasta un almacén ubicado en esa localidad. Al revisar las cámaras de vigilancia, los investigadores observaron un pallet con varias unidades fuera del perímetro de seguridad del edificio y a un hombre estacionado junto a ellas, aparentemente preparándose para trasladarlas.

El individuo, identificado como Kadniel Blackwood, de 30 años, fue visto intentando cargar la mercancía en su vehículo. Al percatarse de la presencia de los detectives que operaban de manera encubierta huyó a pie, pero cayó entre un automóvil y la cerca del lugar, lo que permitió su detención inmediata.

Durante la inspección, los oficiales detectaron un fuerte olor a marihuana. Al abrir las cajas, hallaron más de 200 bolsas selladas al vacío, con un peso total que superaba las 230 libras de cannabis, lo que convirtió el caso en un proceso investigativo por tráfico de drogas a gran escala.

Dentro del auto del sospechoso también fue encontrada una funda con dinero en efectivo envuelto en bandas elásticas, además de una billetera. El conteo oficial arrojó 36,158 dólares incautados.

Blackwood fue trasladado a la sede de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), donde optó por ejercer su derecho a no declarar. En corte enfrenta cargos por tráfico de marihuana y resistencia al arresto sin violencia.

Las fuerzas del orden continúan analizando si el implicado está vinculado a una red mayor de robo de cargamentos y distribución de drogas en el sur de Florida, un delito que en los últimos meses ha ido en aumento en zonas industriales del condado.

Temas
Te puede interesar

Miami se convierte en epicentro de apoyo a la transición democrática en Venezuela

Líderes venezolanos y estadounidenses se unen en Doral por un nuevo capítulo democrático

Doral se viste de tricolor: Exilio venezolano celebra el principio del fin de la tiranía

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Te puede interesar

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Por Carlos Armando Cabrera
La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Trump recibe el jueves a la líder venezolana María Corina Machado

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Daniel Odiosuarez, de 36 años.
SUCESO

Sospechoso de tiroteo en una cafetería Hialeah es capturado tras intentar huir a Cuba

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DIPLOMACIA

Díaz-Canel rechaza algún tipo de conversación con EEUU en respuesta a advertencia de Trump