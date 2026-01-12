Rastreador GPS conduce a detectives hasta cargamento de marihuana y miles de dólares en Doral

DORAL .- Un operativo iniciado por el robo de un cargamento comercial terminó revelando una operación de narcotráfico en el corazón de la ciudad de Doral, donde funcionarios públicos incautaron más de 200 paquetes de marihuana y decenas de miles de dólares en efectivo.

La investigación comenzó cuando detectives del condado Miami-Dade recibieron una alerta sobre la desaparición de un lote de bocinas de alta gama, valorado en cerca de medio millón de dólares. Parte del cargamento había sido retirado ilegalmente de un contenedor de transporte, pero una de las cajas contenía un dispositivo de rastreo satelital que permitió seguir su recorrido en tiempo real, dijeron las autoridades.

REACCIONES Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

El reporte policial agregó que la señal condujo a los agentes hasta un almacén ubicado en esa localidad. Al revisar las cámaras de vigilancia, los investigadores observaron un pallet con varias unidades fuera del perímetro de seguridad del edificio y a un hombre estacionado junto a ellas, aparentemente preparándose para trasladarlas.

El individuo, identificado como Kadniel Blackwood, de 30 años, fue visto intentando cargar la mercancía en su vehículo. Al percatarse de la presencia de los detectives que operaban de manera encubierta huyó a pie, pero cayó entre un automóvil y la cerca del lugar, lo que permitió su detención inmediata.

Durante la inspección, los oficiales detectaron un fuerte olor a marihuana. Al abrir las cajas, hallaron más de 200 bolsas selladas al vacío, con un peso total que superaba las 230 libras de cannabis, lo que convirtió el caso en un proceso investigativo por tráfico de drogas a gran escala.

Dentro del auto del sospechoso también fue encontrada una funda con dinero en efectivo envuelto en bandas elásticas, además de una billetera. El conteo oficial arrojó 36,158 dólares incautados.

Blackwood fue trasladado a la sede de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), donde optó por ejercer su derecho a no declarar. En corte enfrenta cargos por tráfico de marihuana y resistencia al arresto sin violencia.

Las fuerzas del orden continúan analizando si el implicado está vinculado a una red mayor de robo de cargamentos y distribución de drogas en el sur de Florida, un delito que en los últimos meses ha ido en aumento en zonas industriales del condado.