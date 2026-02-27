Foro Penal denuncia que quedan 568 presos políticos del chavismo

Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.

CARACAS. - La ONG Foro Pena l indicó que el régimen chavista aún mantiene 568 presos políticos en diferentes sitios de reclusión del país. La cifra correspondiente al registro hasta el 25 de febrero.

Dentro de este grupo de detenidos hay 505 hombres y 63 mujeres, así como 386 civiles y 182 militares. Todavía permanece un adolescente detenido, mientras que se desconoce el paradero de 13 de estos presos.

En el grupo, hay 52 presos políticos con nacionalidad extranjera. En los últimos días, tras la aprobación de la Ley de Amnistía, la organización contabilizó 126 excarcelaciones.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, señaló que siguen recibiendo a los familiares de presos y perseguidos políticos "para brindarles nuestra asesoría legal gratuita en lo que se refiere a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática".

Contacto de gendarme argentino

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo el jueves 26 de febrero que recibieron con alivio y esperanza la noticia de la comunicación del gendarme argentino, Nahuel Gallo con su esposa, María Alexandra Gómez, "tras 14 meses de detención arbitraria, período en el que fue sometido a desaparición forzada, aislamiento e incomunicación absoluta".

La organización consideró preocupante que el contacto haya sido autorizado después de cinco días de huelga de hambre, en los que Gallo exigió su liberación inmediata.

"Este hecho evidencia la política de desgaste, degradación y sometimiento que el Estado (régimen) venezolano ejerce contra las víctimas de la represión política, empujándolas a situaciones extremas y desesperadas antes de cumplir con la justicia y el respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, presos políticos venezolanos continúan en huelga de hambre en esta cárcel, y el Estado venezolano es plenamente responsable de su vida e integridad, especialmente en centros de reclusión denunciados como espacios de tortura, como El Rodeo I", expresó la organización en X.

FUENTE: Con información del Foro Penal/ Comité por la Libertad de los Presos Políticos