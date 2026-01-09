Comparece en corte una madre de Miami tras hospitalización de su hijo por múltiples fracturas

MIAMI .- Una mujer de 26 años enfrenta graves cargos de abuso y negligencia infantil luego de que su hijo de 7 meses fuera hospitalizado con fracturas en ambas piernas, informaron las autoridades.

El reporte policial indica que el menor fue llevado el 11 de diciembre al Hospital de Niños Holtz localizado en el bloque 1611 NW 12th Avenue, dentro del campus del Jackson Memorial Hospital, por dolor en la pierna izquierda. Tras los exámenes, los médicos detectaron una hendidura ósea en la espiral del fémur izquierdo y fracturas en las tibias izquierda y derecha en distintas etapas de cicatrización.

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), la madre del niño fue identificada como Johana Barrera-Delgado y arrestada el jueves 8 de enero de 2026 bajo cargos de abuso infantil agravado, negligencia infantil causando gran daño corporal y manipulación de un testigo. Durante su aprehensión, Barrera-Delgado negó haber maltratado al infante y afirmó que las lesiones podrían haberse producido mientras el pequeño estaba bajo el cuidado de un familiar.

Los documentos oficiales apuntan que Osmar Alexander, esposo de la presunta acusada, expresó su sorpresa: “No entiendo, porque ella toda la vida ha sido una buena madre, toda la vida ha luchado por el niño”. Por otra parte, reconoció que el bebé se había caído de la cama en un par de ocasiones y afirmó que luchará por su custodia, ya que actualmente permanece bajo cuidado del Departamento de Niños y Familias (DFC) del condado.

Los detalles de la investigación indican que la cuidadora del pequeño fue entrevistada en dos ocasiones. En la primera, el 17 de diciembre de 2025, comentó: “que escuchó llorar al niño tras dejarlo junto a su hija”. Al día siguiente, realizó una llamada telefónica supervisada por los agentes, durante la cual Barrera-Delgado le indicó: “mantener la versión que le había dado a la policía, y todo saldría bien”, según señalaron los detectives del caso.

Una amiga de la sospechosa agregó que "la mujer tenía miedo de llevar a su hijo al hospital, posiblemente por su estatus migratorio. Además, tenía una orden de deportación porque no asistió a su cita de inmigración programada para dos días antes del parto.”

Johana Barrera-Delgado fue internada en la cárcel y compareció este viernes ante un juez, quien ordenó su detención sin derecho a fianza y confirmó que existe una retención de inmigración en su contra.