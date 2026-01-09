viernes 9  de  enero 2026
DETENIDA

Comparece en corte una madre de Miami tras hospitalización de su hijo por múltiples fracturas

La presunta responsable fue ingresada en la cárcel sin derecho a fianza y enfrenta además una retención de inmigración en su contra

Johana Barrera-Delgado, principal sospechosa en esta investigación.&nbsp;

Johana Barrera-Delgado, principal sospechosa en esta investigación. 

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Una mujer de 26 años enfrenta graves cargos de abuso y negligencia infantil luego de que su hijo de 7 meses fuera hospitalizado con fracturas en ambas piernas, informaron las autoridades.

El reporte policial indica que el menor fue llevado el 11 de diciembre al Hospital de Niños Holtz localizado en el bloque 1611 NW 12th Avenue, dentro del campus del Jackson Memorial Hospital, por dolor en la pierna izquierda. Tras los exámenes, los médicos detectaron una hendidura ósea en la espiral del fémur izquierdo y fracturas en las tibias izquierda y derecha en distintas etapas de cicatrización.

Lee además
Imagen referencial de la Policía de Miramar.
SUCESO

Balacera en una gasolinera de Miramar deja saldo de un muerto y dos heridos
Patrullas de la policía acudieron al lugar de los hechos.
SUCESO

Policía de Hollywood investiga balacera que dejó un hombre herido

De acuerdo con información proporcionada por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), la madre del niño fue identificada como Johana Barrera-Delgado y arrestada el jueves 8 de enero de 2026 bajo cargos de abuso infantil agravado, negligencia infantil causando gran daño corporal y manipulación de un testigo. Durante su aprehensión, Barrera-Delgado negó haber maltratado al infante y afirmó que las lesiones podrían haberse producido mientras el pequeño estaba bajo el cuidado de un familiar.

Los documentos oficiales apuntan que Osmar Alexander, esposo de la presunta acusada, expresó su sorpresa: “No entiendo, porque ella toda la vida ha sido una buena madre, toda la vida ha luchado por el niño”. Por otra parte, reconoció que el bebé se había caído de la cama en un par de ocasiones y afirmó que luchará por su custodia, ya que actualmente permanece bajo cuidado del Departamento de Niños y Familias (DFC) del condado.

Los detalles de la investigación indican que la cuidadora del pequeño fue entrevistada en dos ocasiones. En la primera, el 17 de diciembre de 2025, comentó: “que escuchó llorar al niño tras dejarlo junto a su hija”. Al día siguiente, realizó una llamada telefónica supervisada por los agentes, durante la cual Barrera-Delgado le indicó: “mantener la versión que le había dado a la policía, y todo saldría bien”, según señalaron los detectives del caso.

Una amiga de la sospechosa agregó que "la mujer tenía miedo de llevar a su hijo al hospital, posiblemente por su estatus migratorio. Además, tenía una orden de deportación porque no asistió a su cita de inmigración programada para dos días antes del parto.”

Johana Barrera-Delgado fue internada en la cárcel y compareció este viernes ante un juez, quien ordenó su detención sin derecho a fianza y confirmó que existe una retención de inmigración en su contra.

Temas
Te puede interesar

La primera pastilla para bajar de peso aprobada por la FDA llega en medio de una crisis de obesidad en EEUU

El libro de Teresa

Marlins evitan el arbitraje salarial con cinco jugadores

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU

Venezuela libera cifra "importante" de presos políticos bajo presión de Trump que mantiene advertencias

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.
ALIADOS

El canciller del régimen cubano aparece en Caracas en plena crisis, sin agenda clara y junto a Delcy Rodríguez

Bryan Calvo alcalde electo de Hialeah . 
MUESTRA SUS CARTAS

Bryan Calvo anuncia su gabinete y adelanta cinco órdenes ejecutivas para su primer día en la alcaldía Hialeah

Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Vista de la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 12 de marzo de 2019.
VENEZUELA

Diplomáticos de EEUU llegan a Caracas para evaluar la reapertura gradual de la embajada

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ATENCIÓN MAMÁ

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Papa León XIV, Robert Prevost, dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la logia central de la Basílica de San Pedro por primera vez, después de que los cardenales finalizaran el cónclave, en El Vaticano.
EXCLUSIVA

El Vaticano habría intentado mediar por Maduro, pero el dictador no aceptó propuestas

Johana Barrera-Delgado, principal sospechosa en esta investigación. 
DETENIDA

Comparece en corte una madre de Miami tras hospitalización de su hijo por múltiples fracturas

Imagen del bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
CRISIS EN TEHERáN

Trump advierte al régimen de Irán sobre acciones militares de EEUU

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
CASA BLANCA

EEUU decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela, afirma Trump