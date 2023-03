Renuncia juez que logró mil millones para víctimas de Champlain Towers

Elleventh Judicial Circuit of Florida

“Desde que fui nombrado por el gobernador Rick Scott en 2011 ha sido un honor y un privilegio servir a los ciudadanos del estado de Florida y Miami-Dade como Juez de Circuito en el 11 Circuito Judicial”, así comenzó la misiva de renuncia el destacado jurista.

Luego, Hanzman se refirió a su servicio por más de una década.

“Puedo decir sin vacilar que estos 12 años de importante servicio han sido los más satisfactorios y gratificantes de mi carrera profesional, de casi 40 años”.

También mostró su gratitud a sus colegas. “Estoy agradecido por tener la oportunidad de trabajar destacados colegas y con un equipo dedicado que sirve sin descanso en nuestra Corte”.

Hanzman dejó entrever que no cuelga la toga, solo quiere pasar página en su carrera legal. “Aunque estoy orgulloso de las contribuciones que he realizado como miembro de esta excepcional de la bancada de justicia he decidido que es tiempo de embarcarme en el siguiente capítulo de mi carrera.

El destino quiso que el mayor caso de su carrera llegara cuando estaba pensando cambiar de aires, el colapso de Champlain Towers South, el 24 de julio de 2021, donde fallecieron 98 personas. Un caso muy complejo, con múltiples aristas, muy técnico, sumamente mediático. Sin embargo, Hanzman, manejó con acierto la demanda colectiva contra urbanizadores, contratistas, la asociación del propio condominio, e ingenieros, y consiguió a pesar de intervenir múltiples abogados, que el litigio no se extendiera en el tiempo.

Hanzman en poco más de un año, logró una compensación histórica, mil millones para las familias de las víctimas y damnificados, además la venta del terreno de la 8777 de Collins, frente al mar, por 120 millones de dólares.

En la carta el juez no reveló nada sobre su futuro, no dice si se dedicará a la práctica privada o aspirará a la Corte Suprema de Florida o a la Corte Federal.