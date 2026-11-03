Varios estados ya cuentan los votos de las legislativas

Los colegios electorales del este de Estados Unidos ya cuentan los votos de este martes en las elecciones legislativas de medio mandato,

Algunas circunscripciones de Indiana y Kentucky cerraron la votación a las 7 pm y empezaron el conteo.

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En caso de una derrota de los republicanos en la Cámara de Representantes, el presidente Donald J. Trump acudirá a sus poderes presidenciales para continuar con su agenda America First, que hasta ahora a cumplido casi a cabalidad.

"Los demócratas eran decentes en el pasado pero se volvieron socialistas, comunistas, no los quiero" declaró en Miami Maru Restrepo, de 70 años, simpatizante republicana de origen colombiano.

Trump intervino el martes telefónicamente en la cadena Fox para exhortar a los republicanos a votar y no confiarse.

"Tenemos que mantener la grandeza de Estados Unidos. Ahora somos grandes. Hace dos años éramos terribles", afirmó el republicano.

Problemas en Nueva York

Decenas de máquinas en el estado de Nueva York dejaron de funcionar, lo que aumentó las dudas sobre la confiabilidad del sistema electoral, a pesar de la vigilancia de más de 1.000 observadores electorales del Departamento de Justicia, un despliegue inédito.

El 53% de los votantes hispanos se declararon "extremadamente motivados" para acudir a las urnas, un alza apreciable frente al 41% de hace cuatro años, según el centro de estudios Pew.

Trump ganó casi la mitad de esos votos en 2024.

En su última proyección previa al día de las elecciones, la firma de pronósticos Decision Desk HQ preveía que el Senado cambiaría a una mayoría de 52-48 a favor de los demócratas, y que el partido opositor lograría una cómoda ventaja de 241-194 en la Cámara de Representantes.

Además del Congreso, los estadounidenses están invitados a renovar 36 gobernaciones estatales, y a emitir su voto en numerosos referéndums.

Además de las apretadas votaciones en algunos estados, en Alaska el gobierno federal quiere impugnar preventivamente el resultado, después de que los demócratas presentaran un candidato con un nombre idéntico al del republicano.

FUENTE: Con información de AFP.